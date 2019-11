Juventus, Khedira pronto per la firma

Il centrocampista della nazionale tedesca Sami Khedira è atteso a Torino nelle prossime ora per mettere la propria firma sul contratto che lo legherà alla Juventus per le prossime quattro stagioni. La Juventus voleva prima delle garanzie riguardo la condizione fisica del giocatore e le visite mediche effettuate la scorsa settimana sembrano aver risolto qualsiasi dubbio. Ecco che Sami Khedira è quindi pronto a concludere la sua esperienza con il Real Madrid e a trasferirsi definitamente a Torino. E' probabile tuttavia che la sua presentazione ufficiale avvenga soltanto dopo la finale di Berlino.

La Juventus aggiunge al proprio gruppo un giocatore di grande classe ed esperienza, che può giocare sia davanti la difesa, sia da interno di centrocampo. Inoltre con questo acquisto la società si cautela anche in caso di una cessione eccellente a centrocampo, un reparto costantemente sotto i riflettori di mercato. In questo momento infatti non si sa ancora quale sarà il futuro di Andrea Pirlo, che non ha ancora deciso se rimanere alla Juventus per un'altra stagione o se concludere la propria carriera con un'esperienza all'estero.

Colui che molto probabilmente è destinato a rimanere un'altra stagione a Torino è Paul Pogba, mentre proseguono le continue voci di mercato sul cileno Vidal, richiestissimo in Spagna e in Inghilterra. Il dg bianconero Beppe Marotta potrebbe anche valutare la possibilità di cedere il centrocampista cileno, ma non verrano considerate eventuali offerte che siano inferiori ai 40 milioni di euro. La cifra incassata da un'eventuale cessione di Vidal verrebbe utilizzata dalla dirigenza bianconera per regalare ad Allegri il famoso trequartista che la Juventus cerca da tempo: i nomi più caldi rimangono quelli di Oscar del Chelsea e di Mkhitaryan del Borussia Dortmund.