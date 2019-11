Accadde oggi: L'Italia conquista la sua prima coppa del mondo!

Allora nel 1934 la coppa del mondo veniva chiamata coppa Rimet, quella del 1934 fu la seconda edizione organizzata dalla Fifa.

Si disputò in Italia e fu proprio l'Italia allora allenata dal CT Vittorio Pozzo ad aggiudicarsela che sconfisse in finale la Cecoslovacchia con il punteggio di 2 a 1 con goal di Orsi e Schiavio che ribaltarono il vantaggio iniziale siglato da Puc.

Le città scelte per ospitare l'evento furono otto: Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste.

Nazionali partecipanti

Argentina

Austria

Belgio

Brasile

Cecoslovacchia

Egitto

Francia

Germania

Italia

Paesi Bassi

Romania

Spagna

Stati Uniti

Svezia

Svizzera

Ungheria

FORMAZIONI UFFICIALI DELLA FINALE

CECOSLOVACCHIA:

P František Plánička (c)

D Josef Čtyřoký

D Ladislav Ženíšek

C Rudolf Krčil

C Štefan Čambal

C Josef Košťálek

A Antonín Puč

A Oldřich Nejedlý

A Jiří Sobotka

A František Svoboda

A František Junek

Allenatore:

Karel Petrů

ITALIA:

P Gianpiero Combi (c)

D Eraldo Monzeglio

D Luigi Allemandi

C Attilio Ferraris

C Luis Monti

C Luigi Bertolini

A Enrique Guaita

A Giuseppe Meazza

A Giovanni Ferrari

A Angelo Schiavio

A Raimundo Orsi

Allenatore:

[Italia] Vittorio Pozzo