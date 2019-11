Napoli, punto sul mercato: chiesto Allan all'Udinese

Il Napoli è al momento un cantiere a cielo aperto, al centro di numerosi voci di mercato ma nessuna certezza. Il calciomercato sembra entrare nel vivo ma, senza l'ufficialità del nuovo allenatore sembra difficile che possa decollare.

Nonostante la confusione delle ultime ore, a meno di clamorose sorprese dovrebbe essere Sarri il nuovo tecnico azzurro. L'allenatore avrebbe già intavolato un serio discorso per quanto concerne la squadra con il presidente Aurelio De Laurentiis, sia sul mercato in uscita che in entrata. I principali settori nei quali potrebbe avvenire una vera e propria rivoluzione sono la difesa e il centrocampo.

In difesa il tecnico toscano vorrebbe portare all'ombra del Vesuvio uno dei suoi fedelissimi che, possa aiutare gli altri difensori a far assimilare in fretta la sua idea di gioco nel reparto. Visto che appare impossibile arrivare a Rugani, di proprietà della Juventus che verrà girato in prestito ad una tra le due squadre di Genova, l'obiettivo numero uno resta Tonelli.

Per quanto concerne il centrocampo, resta caldo il nome di Mirko Valdifiori, altro pupillo di Sarri, sul quale, però, insiste il Torino che vuol provare a sfruttare questo momento di impasse in casa azzurra. Ma il vero colpo chiesto dal tecnico è Allan, centrocampista classe '91, reduce da una splendida stagione ad Udine. Il Napoli avrebbe già avanzato un'offerta ufficiale alla famiglia Pozzo, di circa 10 milioni di euro. L'Udinese ha, però, rigettato al mittente l'offerta, comunicando che il giocatore non si muove per meno di 18 milioni di euro. La trattativa appare ancora lunga ma, visti gli ottimi rapporti tra le due società non è da escludere la fumata bianca.

Intanto per quanto concerne l'attacco, tutto ruota attorno al futuro di Gonzalo Higuain, con Ciro Immobile che, sarebbe l'obiettivo numero uno in caso di partenza del Pipita. Vista la possibile partenza anche di Zapata, magari in prestito in Serie A per permettergli di giocare, nelle ultimissime ore La Gazzetta dello Sport ha, rilanciato l'interesse dei partenopei per Jerry Mbakogu. L'attaccante del Carpi, classe '92, ha realizzato 15 reti in Serie B con una valutazione di circa 7-8 milioni di euro, e Giuntoli nuovo ds azzurro vorrebbe portarlo a Napoli con se.