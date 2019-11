Bologna: il punto sul mercato

Il Bologna dopo essere ritornata nella massima serie punta ad una campagna acquisti in grado di far fare alla squadra un salto di qualità in campionato e cercare, per quanto possibile, di non essere invischiata tra le squadre coinvolte nella lotta per la salvezza. Il proprietario l'italo Americano Joe Tacopina è molto ambizioso e dopo un mercato di gennaio che ha rinofrzato a dovere la squadra, punta fortemente a creare un Bologna in grado di lottare per qualcosa in più di una semplice salvezza.

L'asse di mercato con la Juventus è attivissimo: infatti sono tre gli obiettivi dei rossoblu che militano attualmente nella Juventus. Il primo obiettivo è Neto per la porta, che difficilmente resterà a fare il secondo di Buffon e quindi dovrebbe essere ceduto in prestito e visto i buoni rapporti tra il portiere e Pantaleo Corvino la trattativa sembra fattibile. Gli altri obiettivi sono uno Luca Marrone, jolly di centrocampo e difesa che nell'ultima stagione è stato utilizzato col contagocce e potrebbe essere attratto dalla possibilità di giocare titolare come lo stesso Coman, giovane attaccante francese che quest'anno sarà ancora più chiuso dopo l'arrivo di Dybala in bianconero e potrebbe accettare il prestito alla squadra felsinea.

PERCENTUALI

Neto: 60% Juventus-40% Bologna

Marrone: 10% Juventus-10% altro-80% Bologna

Coman: 50% Juventus-50% Bologna