La Svezia beffa l'Italia, Di Biagio: "Dispiace per come sono andate le cose"

Inzia nel peggiori del modi l'Europeo degli azzurrini di Di Biagiio: Italia sconfitta 2-1 a Olomouc dalla Svezia di Ericson. In vantaggio alla mezzora con un gol di Berardi su rigore che è costato anche l’espulsione a Milosevic, gli azzurrini si fanno raggiungere nella ripresa dall’italiano Guidetti. Poi Sturaro si fa espellere (ci viene da dire ingenuamente) per un fallo di reazione al 79′ e Bardi atterra in area di rigore Ishak 5 minuti dopo. Dal dischetto Thelin non sbaglia, spiazza il portiere e regale tre insperati punti ai suoi.

L'Italia butta via una grande occasione e, nell'esordio: gli svedesi, che non hanno dimostrato di essere una squadra pericolosa, ora si godono il primato solitario e inaspettato in classifica. Gli uomini di Di Biagio ritorneranno in campo domenica sera alle ore 20.45 contro il Portogallo per una partita che potrebbe già essere da dentro o fuori.

Non nasconde tutta la sua amarezza Gigi Di Biagio dopo la sconfitta in rimonta della Nazionale Under 21 contro la Svezia : "Non ci abbiamo provato abbastanza. Potevamo fare di più, ci dispiace per come sono andate le cose- ha parlato ai microfoni di Rai Sport- Quello di oggi è sicuramente un risultato pesante, che condiziona il nostro cammino. La strada è in salita, ma è sempre stato così. Dovremo sudarci la qualificazione e dobbiamo andare avanti".