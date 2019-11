Milan, ecco Bertolacci: "E' quello che ho sempre voluto"

E' il giorno di Andrea Bertolacci: Il centrocampista ex Genoa è arrivato a Milano in compagnia del suo procuratore. Ad aspettarlo alla Stazione Centrale il Direttore Sportivo Rossonero Rocco Maiorino. In questi minuti sta sostenendo le visite mediche di rito alla clinica La Madonnina e più tardi firma del contratto a Casa Milan.

L' arrivo in treno, l'accoglienza dei tifosi e le prime dichiarazioni del giocatore: "Quello che ho sempre detto al dottor Galliani è che volevo venire qui, è una grandissima emozione, sono pronto. Era il mio obiettivo venire qui. Il dottor Galliani voleva grande entusiasmo e io ho detto che lo porto perchè il Milan per me è sempre stata la prima scelta. Sarà il campo a dimostrare se possiamo vincere lo Scudetto. Ho sentito al telefono il Mister, Mihajlovic, e lui ha un grande entusiasmo per far tornare grande il Milan. Ho grande fiducia dopo la scorsa stagione e al Milan trovo anche grandi amici per cui per me è molto bello essere qui".

[email protected] a Milano con @LeFrecce! / Bertolacci is in Milan! #weareacmilan pic.twitter.com/NpdbHf0JtY — AC Milan (@acmilan) 29 Giugno 2015

