Roma, al via il ritiro. Garcia: "Sarà una grande stagione"

E' ufficialmente scattata la nuova stagione della Roma, dopo il secondo posto della stagione scorsa, la squadra capitolina è pronta a ripartire.Il club giallorosso si è radunato oggi a Trigoria. Sarà un'estate impegnatissima quella di Totti e compagni che già domani partiranno per il breve ritiro di Pinzolo, in Val Rendena; poi la partenza per l'Australia con le amichevoli in programma contro Real Madrid (18 luglio) e Manchester City (21 luglio). Infine la tournée in Indonesia dal 23 al 26. Garcia ha convocato tanti giovani, ma ritrova anche i due grandi assenti della passata stagione: Leandro Castan, costretto allo stop per un cavernoma alla testa, e Kevin Strootman, fermato da un infortunio. Il gruppo è privo dei calciatori che sono stati impegnati con le nazionali al termine del campionato. Tra i convocati anche Mattia Destro, reduce dal campionato in rossonero, e Alessandro Florenzi. Nonostante il mercato in entrata sia ancora in alto mare per via di alcune cessioni saltate all'ultimo momento, c'è ottimismo in casa Roma.

Le parole dei protagonisti - Parole di Rudi Garcia: “C'è sempre un grande entusiasmo, non vedevo l'ora di ricominciare perché le ferie sono belle ma lavorare è molto meglio . E' sempre un'esperienza nuova, sarà un gruppo nuovo ma faremo come sempre il massimo per fare una grande stagione e continuare sulla strada delle due passate. E’ il 24° anno per Francesco Totti in la maglia giallorossa : “Per fortuna ci sono ancora, aver indossato solo questa maglia è un onore. Le vacanze sono andate bene, gli ultimi giorni il pensiero è quello di tornare in forma. C’è sempre voglia di tornare a giocare“. Il primo ad arrivare a Trigoria è stato Yanga-Mbiwa, l’uomo che col suo gol al derby ha regalato la Champions alla Roma: “Stiamo tutti bene, pronti a ripartire per una grande stagione”. Dopo di lui il neo sposo Florenzi, arrivato insieme a Destro: “Non è che le cose siano cambiate tanto, però mi sono riposato e sono carico”. Tra i più emozionati, l’unico volto nuovo, Iago Falque: “Non vedevo l’ora di ricominciare con questa grande squadra. Voglio ripagare la fiducia che mi è stata data”. Strootman e Castan: “Quello che ho passato (rimozione di un cavernoma al cervelletto, ndr) mi ha dato tanta forza e sono un uomo nuovo. Sono pronto per affrontare questa fase della mia vita”, ha detto il brasiliano mentre l’olandese, reduce da due operazioni al ginocchio in 10 mesi (non gioca da gennaio) si è mostrato ottimista: “Mi sono allenato tutta l’estate e ho preso solo una settimana di vacanza perché voglio giocare tante partite. E soprattutto voglio vincere qualcosa quest’anno, possiamo farlo”

Ricominciamo! Parte oggi la stagione 2015-16 dell'#ASRoma! pic.twitter.com/VMZlVLx3GP — AS Roma (@OfficialASRoma) 5 Luglio 2015

la lista dei convocati:

51 Silvio Anocic

91 Arturo Calabresi

95 Elio Capradossi

5 Leandro Castan

3 Ashley Cole

26 Morgan De Sanctis

22 Mattia Destro

52 Lorenzo Di Livio

54 Christian D’Urso

14 Iago Falque Silva

24 Alessandro Florenzi

27 Gervinho

7 Juan Manuel Iturbe

57 Jose Machin

2 Mapou Yanga-Mbiwa

58 Emanuele Ndoj

32 Leandro Paredes

59 Ionut Pop

96 Antonio Sanabria

13 Sisenando Maicon

6 Kevin Strootman

55 Tomas Svedkauskas

10 Francesco Totti

48 Salih Uçan

53 Daniele Verde

56 Tomas Vestenicky