Milan, ora è ufficiale: Jose' Mauri è un nuovo giocatore rossonero

"AC Milan comunica che Jose Mauri ha firmato un contratto con scadenza 30 Giugno 2019". Con questo breve ma coiniciso comunicato il club rossonero ufficializza il secondo rinforzo a centrocampo per Sinisa Mihajlovic, dopo l’arrivo di Bertolacci dalla Roma. Jose Mauri centrocampista classe 1996 (argentino naturalizzato italiano) che, dopo il fallimento del Parma, firma un contratto quadriennale con il Milan. Altro colpo messo a segno da Adriano Galliani sul mercato. Giovane dalle mille sorprese, la società di Via Aldo Rossi ha scelto José Mauri per rafforzare la mediana che reduce come detto dall'esperienza nel club gialloblu, dove ha totalizzato 34 presenze fra campionato e coppe, realizzando due reti in due stagioni.

José Mauri : “Mi ispiro a Gattuso”- Josè Mauri è stato intervistato in esclusiva da Milan Channel poco dopo le visite mediche: "Mi sento molto bene, sicuramente è una piccola soddisfazione ma non è tutta visto che questa maglia che indosso ora è quella di allenamento. Quando indosserò quella vera vi dirò che emozione avrò". Quando gli chiedono a quale ex giocatore rossonero si ispira, Mauri non ha dubbi: "Gattuso era uno dei miei idoli". L'italo-argentino svela poi un retroscena che l'ha spinto a scegliere la maglia del Milan: "Galliani mi aveva chiamato in Argentina e per me è stato molto importante. Io avevo già deciso, ma quell'episodio mi ha dato la spinta decisiva. Se sono pronto per il Milan? Io sono nato pronto, poi vedremo. La voglia di giocare c'è sempre, figuriamoci nel Milan. Sono molto contento e ansioso di giocare. Mi aspetto allenamenti duri, ho parlato con Gabri mi ha confermato che gli allenamenti non sono così semplici. Io ho parlato con lui anche a gennaio, è un amico. Mi ha parlato benissimo del Milan. Io Protagonista? per il momento direi di no, è giusto per crescere e perchè questo Milan torni grande c'è bisogno di tutti. Io farò la mia parte e non vedo l'ora".

Il Milan è senza dubbio una delle società più attive di questo avvio di mercato. Dopo i colpi Bacca, Luiz Adriano e Bertolacci, arriva a parametro zero José Maure essendo rimasto svincolato in seguito al fallimento del Parma.