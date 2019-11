Il Napoli parte per Dimaro, ma la testa è al mercato

Prende ufficialmente il via il ritiro del Napoli 2015-2016, quello firmato Maurizio Sarri, che in poco più di venti giorni in quel di Dimaro dovrà forgiare la sua nuova creatura a sua immagine e somiglianza. Gli azzurri, dopo il biennio Benitez, ripartono con nuovi intenti e prerogative, quelle dell'umiltà e del lavoro. In giornata il Napoli raggiungerà il Trentino, ma nel frattempo, ieri, ha concluso la tre giorni di test fisici a Castelvolturno.

Al termine della doppia seduta, Sarri ha diramato la lista dei convocati per il ritiro di Dimaro. Ecco la lista completa: Albiol, Bifulco, Britos, Callejon, David Lopez, De Guzman, El Kaddouri, Jorginho, Gabbiadini, Ghoulam, Hamsik, Henrique, Inler, Insigne, Koulibaly, Luperto, Maggio, Mertens, Rafael, Reina, Romano, Sepe, Strinic, Valdifiori, Duvan Zapata.

Nel frattempo, la dirigenza partenopea è sempre attiva sul fronte mercato. Dopo i primi due acquisti di Reina e Valdifiori, ufficializzati da tempo, la società sta lavorando assiduamente per completare la rosa a disposizione dell'allenatore di Figline Valdarno. Il terzo ed il quarto colpo sembrano essere prossimi all'annuncio: Allan ed Astori saranno nei prossimi giorni i nuovi colpi di Giuntoli, che sistemerà così mediana e reparto arretrato.

Non basta però. Con il colpo Astori pronto ad essere ufficializzato (domani il mancino ex Roma sarà a Dimaro con i compagni), i partenopei vorrebbero un ulteriore nuovo acquisto per completare il pacchetto difensivo da consegnare a Maurizio Sarri: nella serata di ieri, secondo quanto riportato da Sky, il nuovo obiettivo degli azzurri sarebbe Maksimovic del Torino, per il quale Giuntoli e De Laurentiis, scottati dall'affare Darmian con i granata, sarebbero pronti ad un'offerta attorno ai 10 milioni di euro.

Sembra che le attenzioni dei partenopei si siano spostati dalla fascia al centro della difesa: l'impossibilità di arrivare a Darmian, ceduto al Manchester United, e le esose richieste per Vrsaljko del Sassuolo, avrebbero convinto il Napoli a puntare ancora su Zuniga e Ghoulam, che con Maggio e Strinic potrebbero comporre il quartetto di esterni laterali. L'algerino è sempre il più appetibile sul mercato, ma di offerte concrete non ne sono ancora arrivate. Staremo a vedere, qualora arrivassero, se l'assalto al croato dei neroverdi potrà diventare definitivamente realtà o sarà destinato a restare un sogno di mezza estate.

Sembra possibile anche un colpo anche in attacco: dopo la partenza di Duvan Zapata destinazione Udinese e con le richieste che non mancano per Edu Vargas, autore di una grandissima Copa America, chiesto in prestito dalla CSKA Mosca, il Napoli potrebbe tornare sul brasiliano Jonathas. L'ex Brescia, nell'ultima annata all'Elche, è di proprietà del Latina e potrebbe essere un colpo a basso costo per completare il pacchetto di punte.

In uscita, invece, da valutare le posizioni di Henrique, sempre più vicino al ritorno in Brasile dove lo vorrebbero un paio di squadre, De Guzman, che potrebbe essere inserito in qualche scambio con il Sassuolo o proprio con il Torino per Maksimovic, ed El Kaddouri: il marocchino è stato richiesto dal Bologna ed ha anche alcuni estimatori all'estero tra Francia ed Inghilterra e con ogni probabilità lascerà presto il ritiro trentino. Chi, come i tre sopra citati, dovrebbe lasciare Napoli è Gokhan Inler, inserito nella lista dei convocati per il ritiro di Dimaro, ma sempre più invischiato in trattative di mercato che lo vorrebbero vicino al Galatasaray, che in attesa di liberarsi di Felipe Melo, avrebbe chiesto agli azzurri l'ex Udinese, che ha rifiutato il Watford in attesa di offerte ben più appetibili.

Giorni frenetici per Giuntoli, mentre la squadra, guidata da mister Sarri, vola verso il Trentino.