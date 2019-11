Amichevoli estive: Il Milan vince in rimonta

Il Milan non fa differenze e anche nella seconda amichevole stagionale targata Sinisa Mihajlovic va in rete cinque volte: Cinque gol all'Alcione, cinque gol anche al Legnano quest'oggi. I rossoneri hanno battuto la squadra che milita nel campionato di Eccellenza non senza difficoltà. A Solbiate Arno, infatti, i padroni di casa vanno di nuovo sotto, come la settimana scorsa: La seconda amichevole stagionale della squadra allenata dal serbo inizia proprio come quella d'esordio, ovvero col gol della formazione avversaria. Il Milan parte lento per poi riprendersi e andare a vincere il match. Esordio in rossonero per il neo acquisto Bertolacci, Abate esce per un problema alla caviglia.

Sinisa Mihajlovic opta per il 4-3-1-2 con Suso dietro alle due punte Niang e Mastour. Nella prima parte di partita sembra di rivedere il Milan della passata stagione: i rossoneri partono imballati e vengono sorpresi in contropiede dopo 10 minuti. Dopo il gol ospite di Anelli (cresciuto nelle giovanili rossonere), il Milan prende il controllo della gara a centrocampo e trova il pareggio con Poli e ribalta la situazione già nel primo tempo (in soli tre minuti, dal 39' al 42') grazie alle reti di Alex e Mastour che segna un gran gol con un destro dal limite. Nella ripresa c'è ancora il tempo per le reti di Honda e Verdi. Vicino al gol anche Cerci, ma colpisce il palo.

Seconda amichevole e seconda vittoria in rimonta per il Milan. Ora la banda di Mihajlovic è attesa da gare più impegnative in questo pre-campionato rossonero: il 18 luglio, infatti, il Milan affronterà l’Olympique Lione, poi dal 21 al 31 luglio ci sarà la tournée in Cina, che vedrà impegnati i rossoneri prima contro l’Inter sabato 25 luglio allo Stadio Longgang di Shenzhen, poi contro il Real Madrid allo Shanghai Stadium giovedì 30 luglio del 2015.