Juventus, Vidal a un passo dal Bayern Monaco: parte la caccia al ‘numero 10’

Arturo Vidal tra poche ore non sarà più un giocatore della Juventus: il ‘Guerriero’, infatti, è a un passo dal Bayern Monaco, che già nel 2011 era stato vicino ad acquistare il cileno dal Bayer Leverkusen, prima che approdasse alla corte di Antonio Conte. Alla Juventus andranno circa 40 milioni di euro, una cifra che permetterà ai ‘Campioni d’Italia’ di tornare sul mercato per regalare a Massimiliano Allegri il trequartista tanto desiderato.

Secondo fonti vicine alla società di Corso Galileo Ferraris, Giuseppe Marotta sarebbe già al lavoro in questo senso, avendo avviato contatti con gli entourages di tre giocatori, i campioni del mondo del 2014 con la Germania Mario Goetze, Mesut Özil e Julian Draxler, che a Torino ritroverebbero il compagno di nazionale Sami Khedira, presentato a stampa e tifosi ieri pomeriggio.

La pista più percorribile dovrebbe essere quella che porta a Draxler, 21enne fantasista dello Schalke 04, per cui la squadra di Gelsenkirchen avrebbe chiesto alla Juventus 25 milioni di euro. Più difficile, invece, l’arrivo dall’Arsenal di Mesut Özil, sulla cui cessione ci sarebbe il veto di Arsene Wenger, disposto a far partire il suo giocatore solo in caso di un’offerta di almeno 50 milioni di euro.

Diverso il discorso che riguarda Mario Goetze: l’eroe dell’ultima finale dei Mondiali, infatti, sarebbe il preferito di Allegri, che avrebbe parlato personalmente con Pep Guardiola per poterlo avere a disposizione. L’allenatore ex Barcellona non si sarebbe opposto, ma avrebbe chiesto una decina di milioni più Vidal per poter mandare in porto l’affare. La dirigenza della Juventus ci starebbe pensando, anche se preferirebbe trovare un’altra soluzione per arrivare all’ex gioiello del Borussia Dortmund.

Sembrano definitivamente tramontate, invece, le ipotesi Oscar e Cuadrado, per cui Josè Mourinho non è intenzionato a fare sconti ai bianconeri, che a certe cifre non sono disposti a trattare.