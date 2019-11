Napoli, finalmente Allan

Quella che sembrava l'ennesima telenovelas in casa Napoli volge al termine. Allan Marques Loureiro si trasferirà, finalmente per i tifosi degli azzurri che sembravano vivere l'ennesimo tormentone estivo, in maglia azzurra a partire dalle prossime ore. L'affare era prossimo alla conclusione da tempo oramai, con le parti che aspettavano soltanto di ratificare l'accordo in base alle decisioni di Miguel Angel Britos e di Duvan Zapata.

I due sudamericani hanno sciolto, nella serata di ieri, le ultime riserve del caso, accettando rispettivamente le destinazioni Watford e Udinese. Il primo si trasferirà a titolo definitivo in Inghilterra, mentre il secondo, come già riportato nei giorni scorsi, partirà alla volta del Friuli in prestito biennale, con un'opzione per i partenopei di richiamarlo al termine della prima stagione qualora lo volessero. Il tutto condito e completato dall'offerta cash di 12 milioni di euro, per una valutazione complessiva di 15, che nel mercato di questa estate rappresenta un colpo non da poco, oltre che un aspetto da non sottovalutare affatto rispetto ai prezzi che girano nel resto d'Italia.

Allan è pronto a viaggiare verso Dimaro, dunque, per firmare il suo nuovo contratto che dovrebbe legarlo al Napoli per i prossimi anni. Un trasferimento fortemente voluto dal Napoli, dal presidente De Laurentiis e soprattutto da Maurizio Sarri, che ha individuato nel brasiliano tuttofare il perfetto mediano incontrista dai piedi nobili, capace all'occorrenza di rompere il gioco avversario (primo per palloni recuperati e contrasti nella scorsa stagione) e di impostare la manovra con precisione.

Si compone così la mediana azzurra, finalmente complementare sotto tutti gli aspetti. Se dovessimo analizzare soltanto i numeri della scorsa stagione, Sarri avrebbe a disposizione il giocatore con la percentuale più alta di passaggi riusciti (Valdifiori) ed il centrocampista con il maggior numero di contrasti riusciti in Serie A (Allan), che assieme ad Hamsik, da sempre una delle migliori mezzali del panorama italiano, formerebbe un terzetto di centrocampo di assoluto livello.

Se il Napoli doveva essere ricostruito, dopo l'addio di Benitez, quello che sta nascendo è sicuramente un insieme a dir poco esaltante per i tifosi azzurri, che alla rosa dello scorso anno vede, per il momento, aggiungersi nomi del calibro di Allan, Reina e Valdifiori. Un biglietto da visita non da poco.