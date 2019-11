Serie A e non solo: ecco gli svincolati di lusso

Non c'è solo Antonio Cassano tra i top player ancora alla ricerca di una sistemazione in questo mercato estivo. La lista dei giocatori che potrebbero rappresentare dei veri colpi di mercato per le squdare alla ricerca di un giocatore di sicuro affidamento è abbastanza ampia e vede protagonisti giocatori del calibro di Pepe, ex Juventus, ad Aquilani, centrocampista ex Fiorentina.

Questi tutti i giocatori che potrebbero far gola alle squadre italiane ma non solo.

Cassano - Fantantonio sogna sempre un ritorno nella "sua" Sampdoria, ma sia Zenga che Ferrero sono scettici per quanto riguardo un suo tesseramento. Lui, nel frattempo, continua a rigiutare offerte dall'estero: l'ultima proposta arrivatagli è dei Turchi dell'Antalyaspor.

Pepe - Simone Pepe, che negli ultimi anni ha giocato pochissimo per colpa dei tanti infortuni subiti, non ha rinnovato il contratto con la Juventus. Per l'esterno ex Udinese si parla sempre più insistentemente di un suo imminente ritorno in Friuli.

Campagnaro - Finita la sua avventura all'Inter, l'Argentino ex Napoli e Sampdoria è alla ricerca di nuovi stimoli: per lui offerte dalla Spagna (Malaga) e dalla Cina, ma non è escluso il ritorno in patria.

Aquilani - Il centrocampista della nazionale ex Fiorentina non ha rinnovato il contratto con i viola. Nei primi giorni di mercato si era parlato si un suo possibile ritorno alla Roma, possibilità svanita successivamente con il passare dei giorni. Il suo agente D'Amico ha aperto anche ad uno scenario internazionale per il suo assistito, ma nelle ultime ore si è fatta l'ipotesi Hellas Verona.

Pizarro - Il centrocampista Cileno reduce dalla vittoria in Coppa America con la Roja di Sampaoli sembra vicinissimo ad un suo ritorno in patria: sono sempre più convinti del suo acquisto Santiago Wanderers, che avrebbero avanzato una proposta per il "Pec".

Ledesma - Il capitano di tante battaglie laziali ha detto addio alla capitale. Su di lui una serie ipotesi, italiane e non solo, con l'idea di approdare all'Atalanta allenata da un suo ex allenatore Edy Reja che potrebbe essere una soluzione molto gradita.

Romero - Il portiere appena svincolatosi dalla Sampdoria non rimarrà per molto tempo senza squadra. Titolare nella nazionale Argentina nell'ultima coppa America, era vicinissimo a diventare il nuovo portiere della Roma. Staremo a vedere se nelle prossime ore verrà ufficializzato il passaggio o qualche altra squadra si intrometterà nell'affare.

Drogba - ll futuro di Didier Drogba sarà presumibilmente negli Stati Uniti: la Mls lo corteggia, con i Chicago Fire sulle sue tracce. L'attaccante ivoriano non ha nessuna intenzione di ritirarsi e potrebbe accettare una nuova destinazione al di fuori dell'Europa per continuare a giocare.