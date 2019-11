Mario Gotze fa sognare i tifosi bianconeri: "La Juve è una grande squadra, ma non c'è nulla...al momento"

Il giovane fuoriclasse del Bayern Monaco, Mario Gotze, figura certamente nella lista degli obiettivi del mercato bianconero stilata da Beppe Marotta.

Dopo l'ormai imminente cessione di Arturo Vidal, la dirigenza bianconera ha accumulato quel tesoretto necessario a sferrare il grande colpo. Inoltre, l'aver trattato il centrocampista cileno proprio con i tedeschi del Bayern Monaco ha facilitato l'inizio di una trattiva per il trequartista tedesco.

La relazione fra Mario Gotze e il Bayern non è delle migliori, soprattutto a causa del pessimo rapporto fra il giocatore e Pep Guardiola. In ogni caso, Gotze rimane un grande talento, e soprattutto resta un giocatore per cui il Bayern ha investito una grande somma di denaro (quasi 40 milioni di euro) appena due anni fa. Ed è per questo motivo che i tedeschi non valutano Gotze meno di 45 milioni di euro, una cifra che forse la Juventus non è intenzionata a spendere, anche se esistono degli ampi margini di trattativa, che riguarderebbero sorpattutto le modalità di pagamento.

Ma ecco che proprio pochi minuti fa sono arrivate delle dichiarazioni del tedesco che lasciano sognare i tifosi bianconeri. Gotze è stato infatti intervistato in esclusiva da sito goal.com è ha rilasciato parole al miele per la Juventus: "Credo che se la Juve sia arrivata a giocare una finale di Champions non è un caso, vuol dire che hanno disputato una grande stagione. Negli ultimi anni sono riusciti a vincere tanti titoli, sono una grande squadra"

Inoltre, ad una domanda su un suo possibile futuro in bianconero, Gotze risponde: "Al momento non voglio commentare perchè non c'è nulla... Al momento... (e si lascia scappare un sorriso, ndr)".

Il tedesco inoltre spiega come l'idea di cambiare paese ed iniziare una nuova esperienza all'estero lo attiri particolarmente: "Penso che giocare all'estero potrebbe essere un'esperienza positiva. Una nuova lingua, una nuova cultura... Potrebbe piacermi".

Di seguito il video dell'intervista dal canale youtube di goal.com