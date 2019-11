Götze in panchina, la Juve è alle porte

Mario Götze non è più un sogno, ma è quasi realtà. Dopo aver fatto l'occhiolino ai bianconeri nell'intervista a goal.com questa mattina, il fantastista di Memmingel non è stato impiegato nell'amichevole che il Bayern ha disputato questo pomeriggio al "Nido d'uccello" di Pechino contro il Valencia. Il match è terminato 4-1 per i bavaresi e si è rivelato un test importante per valutare la preparazione degli uomini di Guardiola in vista della Supercoppa di Germania in programma il 01/08 contro il Wolfsburg.

Nel primo test in Asia, apre le marcature Muller di potenza, poi gli spagnoli pareggiano di testa con Rodrigo, ma ancora Muller, Thiago e Lewandowski chiudono i conti. Götze ha visto la partita dalla panchina, ma la giustificazione ufficiale della società tedesca, che fa sorgere ancora più dubbi visto che si è trattato soltanto di un'amichevole, parla di uno stop per contrattura. In realtà il tedesco, come documentato da alcune foto proprio pubblicate sul profilo ufficiale del Bayern, ha effettuato in ritiro in questi giorni normalmente gli esercizi preposti, senza accusare alcun dolore, lasciando aperta la porta ad una spiegazione ben differente: la Juventus è vicinissima al tedesco.

Le parti sono oramai vicinissime, si limano gli ultimi dettagli per definire ingaggio e bonus, ma è certo che sarà il tedesco ad ereditare la 10 di Tevez. A metà della prossima settimana dovrebbe essere annunciato il colpo e la cessione contemporanea a titolo definitivo di Arturo Vidal. Non ci sarà uno scambio ma si conducono due trattative separate perchè il DS bianconero Beppe Marotta richiede al Bayern un prestito con obbligo di riscatto per ammortizzare l'oneroso costo del cartellino. Solo nel caso in cui ci dovessero essere delle fratture insanabili, molto improbabili, in Corso Galileo Ferraris vireranno sul piano B, Julian Draxler.

E se la conferenza stampa di Lunedì convocata dalla Juventus, nella quale interverranno Allegri e Marotta non fosse solo una presentazione della nuova stagione?