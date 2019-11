Napoli, la prima di Sarri

Si alza il sipario. Alle ore 18 anche il nuovo Napoli di Maurizio Sarri farà la sua prima apparizione stagionale. Poco importa chi ci sarà di fronte, i motivi di interesse della nutritissima schiera di tifosi al seguito dei partenopei saranno molteplici e andranno dal nuovo modulo tattico ai nuovi acquisti, passando dal ritorno in maglia azzurra di Pepe Reina. Il Napoli si mette in mostra contro l’Anaune, formazione dilettante che milita nel campionato di Promozione.

Mancheranno all'appello i reduci dalla Coppa America, su tutti chiaramente Gonzalo Higuain, che assieme a Juan Camilo Zuniga e Eduardo Vargas hanno ricevuto un permesso extra e sono attesi in ritiro per la prossima settimana, anche se gli ultimi due non dovrebbero fare nemmeno i bagagli in vista della nuova destinazione. Tiene banco ovviamente il mercato in quel di Dimaro, con gli azzurri che trattano Astori e Vrsaljko, in attesa di abbracciare Allan in campo. Il brasiliano è arrivato in ritiro e questa sera sarà in tribuna.

Al netto dell'assenza di qualche big e di coloro i quali non sono ancora al top della condizione, Maurizio Sarri svelerà i primi schemi della sua nuova creatura, mettendo in mostra i nuovi acquisti partendo da Mirko Valdifiori, al quale verranno affidate le chiavi del centrocampo, e Pepe Reina, che difenderà i pali se dovesse superare l'affaticamento muscolare. Chi è in dubbio per la gara di stasera è capitan Hamsik, che si è allenato ieri pomeriggio ma non è ancora al 100% dopo aver saltato tre sessioni di allenamento. Lo slovacco, qualora dovesse farcela, dovrebbe scendere in campo come mezzala sinistra, con David Lopez sulla destra. La linea difensiva sarà composta da Maggio, Albiol, Koulibaly e Ghoulam, mentre in attacco sicuri di un posto sono Insigne e Gabbiadini, con Mertens che dovrebbe completare il terzetto. Ovviamente tante le sorprese che potrebbero esserci nell'undici iniziale.

Lo stesso Mertens che ieri ha così parlato dell'inizio del nuovo ritiro: "Sono sicuro che sarà un grande Napoli. Abbiamo un attacco fortissimo, se riusciamo a lavorare bene anche negli altri reparti faremo grandi cose. Dimostrerò a Sarri di poter giocare in tutti i ruoli del suo schema offensivo. Le voci di una mia partenza da Napoli non erano assolutamente vere, io voglio restare qua. Mi piace del nuovo tecnico la sua volontà di far giocare la squadra sempre di prima, da attaccante amo questo tipo di gioco. Non vedo l'ora di scendere in campo per la prima amichevole".

Sarà un Napoli offensivo, dunque, che punterà molto sulla velocità degli uomini d'attacco nonostante la pesantezza delle gambe dovuta alla preparazione di questi giorni. Attacco sì, ma anche tanta difesa, con il Napoli che vuole assolutamente rendere la difesa maggiormente protetta e meno vulnerabile rispetto al recente passato di matrice iberica: Sarri sta lavorando anche su questo, grazie all'aiuto di un drone che gli consente di studiare e correggere i movimenti del suo pacchetto arretrato dall’alto. Di certo il test contro l'Anaune non sarà probante, ma sicuramente sarà curioso vedere la prima uscita dei partenopei.

Napoli (4-3-1-2): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; David Lopez, Valdifiori, Hamsik/De Guzman; Insigne; Mertens, Gabbiadini. All.: Sarri