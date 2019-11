Sorteggio calendario Serie A, ecco tutte le giornate

E con questo è tutto per il sorteggio dei calendari. Vi diamo appuntamento al riassunto ed al post. A fra poco

19° giornata: Roma - Milan a chiudere il campionato





18° giornata, derby della Lanterna alla penultima:





17° giornata, Inter - Lazio:





16° giornata:



Chievo - Atalanta

Empoli - Carpi

Genoa - Bologna

Juventus - Fiorentina

Lazio - Sampdoria

Milan - Verona

Napoli - Roma

Palermo - Frosinone

Sassuolo - Torino

Udinese - Inter

15° giornata: Lazio - Juventus





14° giornata: Napoli - Inter





13° giornata: Juventus - Milan





Dodicesima giornata, derby di Roma:



Empoli - Juventus

Frosinone - Genoa

Verona - Bologna

Milan - Atalanta

Napoli - Udinese

Palermo - Chievo

Roma - Lazio

Sampdoria - Fioreinta

Sassuolo - Carpi

Torino - Inter

Undicesima giornata: super giornata con Inter - Roma, derby di Torino e Lazio - Milan



Bologna - Atalanta

Carpi - Verona

Chievo - Sampdoria

Fiorentina - Frosinone

Genoa - Napoli

Inter - Roma

Juventus - Torino

Lazio - Milan

Palermo - Empoli

Udinese - Sassuolo

Decima giornata, il secondo turno infrasettimanale:





Nona giornata, Fiorentina - Roma di gusto:





Ottava giornata, Inter Juve:





Settima giornata:



Carpi - Torino

Chievo - Verona

Empoli - Sassuolo

Fiorentina - Atalanta

Juventus - Bologna

Lazio - Frosinone

Milan - Napoli

Palermo - Roma

Sampdoria - Inter

Udinese - Genoa





Sesta giornata: ecco Napoli - Juve ed Inter - Fiorentina per Jovetic





Quinta giornata, il primo turno infrasettimanale





Quarta giornata:



Atalanta - Verona

Bologna - Frosinone

Carpi - Fiorentina

Chievo - Inter

Genoa - Juventus

Milan - Palermo

Napoli - Lazio

Roma - Sassuolo

Torino - Sampdoria

Udinese - Empoli





Terza giornata



Empoli - Napoli

Fiorentina - Genoa

Frosinone - Roma

Verona - Torino

Inter - Milan

Juventus - Chievo

Lazio - Udinese

Palermo - Carpi

Sampdoria - Bologna

Sassuolo - Atalanta



Derby di Milano alla quarta





19.38 - Seconda giornata



Atalanta - Frosinone

Bologna - Sassuolo

Carpi - Inter

Chievo - Lazio

Genoa - Verona

Milan - Empoli

Napoli - Sampdoria

Roma - Juventus

Torino - Fiorentina

Udinese - Palermo



Roma - Juventus si giocherà alla seconda e quindi, di regola, in nottura





Prima giornata:



EMPOLI - CHIEVO

FIORENTINA - MILAN

FROSINONE - TORINO

HELLAS - ROMA

INTER - ATALANTA

JUVE - UDINESE

LAZIO - BOLOGNA

PALERMO - GENOA

SAMP - CARPI

SASSUOLO - NAPOLI



Spicca Fiorentina - Milan





18.45 - Ecco Pradè e Cairo









18.33 - Pradé :" La situazione di Salah è in mano ai legali. Non abbiamo ancora un erede per Mario Gomez, per il passaggio al Besiktas non è chiuso nulla. Milinkovic-Savic? Non corriamo dietro alla persone, ci piace la gente decisa. Chiriches non ci interessa".

18.33 - Tavecchio: "Sono felice dell'arrivo in Italia di tutti questi campioni. La serie A sarà sicuramente più spumeggiante. Se prima parlavo con Marotta in maniera agitata? No, assolutamente. Il sorteggio dei Mondiali? Se siamo preoccupati di incontrare la Spagna, è inutile che partecipiamo visto che si possono incrociare tantissime squadre forti come il Brasile, la Germania e la selezione iberica". Infine una battuta sul tifo violento: "Servono sanzioni".

18.32 - Ancora parole di Ferrero: "Se vincono tutto l'altri ce lasciassero qualcosa pure a noi. L'obiettivo è vincere qualcosa, qualche coppa possibilmente. Zenga è un motivatore e si farà conoscere. l'ho portato alla Samp per ridargli tutto quello che gli hanno levato gli altri portandolo all'estero. Cassano? per ora non arriva, dobbiamo giocare una partita e lui non è pronto. Zenga non si è imposto, decido io".

18.30 - L'arrivo di Preziosi, Lotito e Marotta













18.28 - Questo il testo dell'inno che Giovanni Allevi ha composto :



"O generosa magnitudo!

O generosa veni ad nos!

Victori gloria, cum honestate semper movetur cor eius. (2 v)

Victori gloria

Victori gloria

Victori gloria

Custodi animum tuum

ut a corruptione abstineat

necopitatum gaudium accipies

O generosa!

Gloria, I say to you, Alleluia!

winner you will be in your heart Gloria,

I say to you Alleluia!

winner you’ll be in your heart

always you’ll be.



(traduzione)



Oh forza nobile!

Oh nobile, vieni da noi!

Gloria al vincitore

il suo cuore si muove sempre con onestà.

Gloria al vincitore

Gloria al vincitore

Gloria al vincitore

Custodisci la tua anima

affinché si astenga dalla corruzione,

riceverai una gioia inaspettata

Oh nobile!

Gloria, a te dico, Alleluia!

vincitore sarai nel tuo cuore

Gloria, a te dico, Alleluia!

vincitore sarai nel tuo cuore

sempre lo sarai.



Un po' troppo pretenziosa?

18.26 - L'Expo Center dove si terrà il sorteggio





18.20 - Quasi tutto pronto





18.13 - Giovanni Allevi, che ha composto l'inno ufficiale della A





18.13 - L'arrivo di Ferrero. Al solito esuberante nelle dichiarazioni: "Alla prima voglio pescare Napoli o Roma subito che almeno siamo caldi. Genoa? Gli ho cantanto una canzone di Sordi a Gasperini 'E va, e va'. Gli vorrei dire: che facesse l'allenatore e che si facesse gli affari suoi. Ci divertiremo e ne vedremo delle belle. Se vinco il derby mi spoglio. C'è una che ha girato New York tutta nuda e non se n'è accorto nessuno"





18.12 - Arrivano le prime dichiarazioni. Beretta: "Sarà un camèpionato splendido, con tante protagoniste agguerrite. Le rivali si stanno rafforzando per dare vita ad un campionato sempre più competitivo, le premesse mi sembrano ottime per vedere tanto spettacolo. Poi vedremo i calendari cosa diranno"

Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale live ed del sorteggio del calendario della stagione 2015/2016 della Serie A TIM. Inizia ufficialmente oggi la stagione di Serie A, che riparte tra meno di un mese, sabato 22 agosto, ed è già ai nastri di partenza attraverso la scoperta del calendario stagionale: stasera, a partire dalle 19.10, all'Expo di Milano si alzerà il sipario sul nuovo massimo campionato italiano. Da Antonello Angelillo e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di un buon pomeriggio in nostra compagnia.

Prende ufficialmente il via la stagione della Serie A TIM 2015/2016 con il sorteggio dei calendari. Tante le sfide attese: dalle "classiche" Juventus-Inter e Milan-Napoli ai derby stracittadini di Roma, Torino, Milano, Genova e Verona, passando ovviamente per delle "prime assolute". Moltissima attenzione riguarderà le squadre cosiddette di "provincia": i Davide del caso come Carpi e Frosinone alla prima stagione di A, l'Empoli rimasta orfana del condottiero Sarri, e tanto altro.

Le date di inizio del campionato 2015-2016 furono decise durante una riunione di Lega nello scorso Febbraio. Queste le parole del presidente Preziosi al termine della stessa: "La Serie A 2015-16 inizierà il week-end 22-23 agosto e si chiuderà il 15 maggio. La scelta è stata compatta". Con questo calendario è stata accolta la richiesta avanzata dal ct Conte di chiudere anzitempo la Serie A per agevolare la missione dell'Italia nel cammino a Francia 2016.

Tutte le date del prossimo campionato

SERIE A TIM

Inizio domenica 23/08/2015



Turni infrasettimanali

mercoledi' 23/09/2015

mercoledi' 28/10/2015

mercoledi' 06/01/2016

mercoledi' 03/02/2016

mercoledi' 20/04/2016



Soste domenica

domenica 06/09/2015 gare squadre nazionali

domenica 11/10/2015 gare squadre nazionali

domenica 15/11/2015 gare squadre nazionali

domenica 27/12/2015 sosta natalizia

domenica 03/01/2016 sosta natalizia

domenica 27/03/2016 gare squadre nazionali



Fine domenica 15/05/2016

L'ultimo campionato

Negli ultimi quattro anni c'è stato il monopolio totale della Juventus di Antonio Conte prima e di Massimiliano Allegri nella scorsa stagione. Tuttavia i motivi di interesse per la stagione che è alle porte sono tanti: Napoli, in sordina, e Roma, nonostante il ritardo nel mercato, vogliono provare il sorpasso, con Milan ed Inter che hanno una grandissima voglia di tornare in Europa e non solo. Tanta attesa anche per le sorprese: chi sarà l'Empoli di questo campionato? Quale tra le neopromosse riuscirà a salvarsi?

Tante le novità non solo tra le squadre partecipanti, ma anche nel contorno. In primis, sarà la prima stagione con gli sponsor sulle maglie degli arbitri, oltre all'inno ufficiale della Serie A a firma di Giovanni Allevi, ed infine al nuovo pallone Nike Ordem 3 che ha destato non poco scalpore.

Le regole per i calendari

Niente teste di serie, ma i paletti messi da alcune squadre per svariati motivi saranno diversi. Le big sono Juventus, Napoli, Roma, Inter e Milan: tra queste cinque non saranno previsti incroci infrasettimanali o alla prima ed all'ultima giornata, così come niente derby. Ricordiamo a tal proposito che le stracittadine previste quest'anno sono, come nella scorsa stagione, quattro: Genova, Milano, Torino e, chiaramente, Roma.

Massima attenzione verrà data per evitare di accavallare le sfide di campionato ad eventi extracalcistici presenti in alcune città in date già prestabilite: dalla visita del Papa a Firenze (10 novembre) al concerto di Ligabue a Reggio Emilia (19 settembre), passando per Italia-Scozia di rugby a Torino (22 agosto). Inoltre, non verranno ripetute gare nella stessa giornata in cui si sono giocate già le scorso anno.

Nel corso dei giorni scorsi, in vista del sorteggio, alcune squadre hanno fatto ufficialmente richiesta alla Lega Calcio di iniziare il campionato in trasferta causa lavori in corso veri e propri ai rispettivi stadi: è il caso di Atalanta, Bologna, Carpi, Napoli e Udinese per gli impianti. Non potendosi ripetere la prima stagionale dello scorso campionato e non potendo avere alcun derby, le possibilità restanti sono pochissime, la prima giornata potrebbe risultare quasi prevedibile.

Infine, e dovrebbe essere l'ultima clausola, incroci "vietati" alla 7ª, 10ª, 13ª e 17ª giornata per le squadre che disputano le coppe europee (Juventus, Roma, Lazio, Fiorentina, Napoli e Sampdoria) e totale alternanza tra gare in casa ed in trasferta per le squadre che giocano i derby stracittadini.

Le ultime cinque prime volte

Giornata 1 Stagione 2014/2015



30/08/2014 18:00 Chievo Juventus 0 - 1

30/08/2014 20:45 Roma Fiorentina 2 - 0

31/08/2014 18:00 AC Milan Lazio 3 - 1

31/08/2014 18:00 Atalanta Verona 0 - 0

31/08/2014 20:45 Cesena Parma 1 - 0

31/08/2014 20:45 Genoa Napoli 1 - 2

31/08/2014 20:45 Palermo Sampdoria 1 - 1

31/08/2014 20:45 Sassuolo Cagliari 1 - 1

31/08/2014 20:45 Torino Inter 0 - 0

31/08/2014 20:45 Udinese Empoli 2 - 0

Giornata 1 Stagione 2013/2014



24/08/2013 18:00 Verona AC Milan 2 - 1

24/08/2013 20:45 Sampdoria Juventus 0 - 1

25/08/2013 18:00 Inter Genoa 2 - 0

25/08/2013 20:45 Cagliari Atalanta 2 - 1

25/08/2013 20:45 Lazio Udinese 2 - 1

25/08/2013 20:45 Livorno Roma 0 - 2

25/08/2013 20:45 Napoli Bologna 3 - 0

25/08/2013 20:45 Parma Chievo 0 - 0

25/08/2013 20:45 Torino Sassuolo 2 - 0

26/08/2013 20:45 Fiorentina Catania 2 - 1

Giornata 1 Stagione 2012/2013



25/08/2012 18:00 Fiorentina-Udinese 2 - 1

25/08/2012 20:45 Juventus-Parma 2 - 0

26/08/2012 18:00 Milan-Sampdoria 0 - 1

26/08/2012 20.45 Atalanta-Lazio 0 - 1

26/08/2012 20.45 Chievo-Bologna 2 - 0

26/08/2012 20.45 Genoa-Cagliari 2 - 0

26/08/2012 20.45 Palermo-Napoli 0 - 3

26/08/2012 20.45 Pescara-Inter 0 - 3

26/08/2012 20.45 Roma-Catania 2 - 2

26/08/2012 20.45 Siena-Torino 0 - 0

Giornata 1 Stagione 2011/2012 (posticipata)



20/12/2011 18:00 Siena-Fiorentina 0 - 0

20/12/2011 20:45 Cagliari-AC Milan 0 - 2

21/12/2011 18:00 Udinese-Juventus 0 - 0

21/12/2011 20:45 Atalanta-Cesena 4 - 1

21/12/2011 20:45 Bologna-Roma 0 - 2

21/12/2011 20:45 Inter-Lecce 4 - 1

21/12/2011 20:45 Lazio-Chievo 0 - 0

21/12/2011 20:45 Napoli-Genoa 6 - 1

21/12/2011 20:45 Novara-Palermo 2 - 2

21/12/2011 20:45 Parma-Catania 3 - 3

Giornata 1 Stagione 2010/2011



28/08/2010 18:00 Udinese-Genoa 0 - 1

28/08/2010 20:45 Roma-Cesena 0 - 0

29/08/2010 18:00 Bari-Juventus 1 - 0

29/08/2010 20.45 Chievo-Catania 2 - 1

29/08/2010 20.45 Fiorentina-Napoli 1 - 1

29/08/2010 20.45 Milan-Lecce 4 - 0

29/08/2010 20.45 Palermo-Cagliari 0 - 0

29/08/2010 20.45 Parma-Brescia 2 - 0

29/08/2010 20.45 Sampdoria-Lazio 2 - 0