Altra vittoria per il Palermo di Iachini, battuti 2-0 i greci del Kalloni

Continua l'ottima preparazione del Palermo in vista del campionato. Ieri pomeriggio altra vittoria in amichevole, stavolta le vittime sono stati i greci del Kalloni, battuti per due a zero con rete di Belotti e Quaison, entrambi a segno nella ripresa. Beppe Iachini schiera in campo, con un 3-5-1-1, i seguenti giocatori: Sorrentino tra i pali con la veste di capitano, Struna, Vitiello ed Andelkovic in difesa, sulle fasce Rispoli e Lazaar, in mediana Rigoni, Jajalo e Chochev a sostegno di Vazquez e Belotti.

Partenza subito in allerta per il Palermo, al 6' Sorrentino deve neutralizzare un tentativo di Kladrubsky. Due minuti dopo Lazaar risente del dolore al retto femolare destro ed è costretto a lasciare il campo, al suo posto Fabio Daprelà. Al 12' è Jajalo, grande protagonista del match, a provarci, ma il portiere avversario Markovic è bravo a deviare il pallone con il corpo. Al 30' stavolta il croato serve il bulgaro Chochev che, solo in area di rigore, spreca calciando sopra la traversa. Dieci minuti è sempre Jajalo protagonista con un calcio di punizione finito poco fuori dall'incorcio dei pali.

Dopo l'intervallo, Iachini, lascia gli stessi undici di partenza. Al 54' Vazquez si divora un gol su assist del solito Jajalo deviando alle stelle in spaccata la palla quasi dalla linea della porta. Lo stesso 'Mudo' ci porva su calcio di punizione pochi minuti dopo, palla che finisce al di là della traversa. Al 20' l'allenatore rosanero decide di cambiare e passare al 4-3-2-1 togliendo Daprelà per Goldaniga e quattro minuti dopo i rosanero trovano il vantaggio con un eurogol di Belotti: sinistro a giro che si insacca all'incrocio dei pali. Poi gli altri cambi, entrano Hiljemark, Benali, Brugman, La Gumina e Bentivegna che precedono la rete finale di Quaison al 44'.

Altro buon test per i ragazzi di mister Iachini, il centrocampo da maggiori sicurezze con Jajalo, mentre Belotti sembra trovarsi meglio con più appoggi rispetto al solo Vazquez, per questo l'allenatore del Palermo sta valutando un'alternativa al 3-5-1-1 con maggiore sostegno per la punta. Il 4-3-2-1 o il 4-3-1-2 sono schemi adatti per il 'Gallo', che in questa stagione, ha come obiettivo di arrivare in doppia cifra e guidare i rosanero a suon di gol.