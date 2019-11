Live Milan - Real Madrid in l'amichevole precampionato (9-10 d.c.r)

Da Alessandro Cicchitti è tutto per il match di oggi. A risentirci con il meglio del grande calcio live su VAVEL Italia.

Congratulazioni al Real Madrid che ha vinto l'International Champions Cup Cina.

DONNARUMMA SBAGLIA! FINISCE QUI, IL REAL VINCE 10 A 9 AI RIGORI. VA AL REAL MADRID L'INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP CINA, MILAN COMUQNUE MOLTO PIU' CHE SODDISFATTO DOPO QUESTA TOURNEE ESTIVA.

CASILLA TIRA UNA SASSATA IPRENDIBILE.

TOCCA AI DUE PORTIERI

PALETTA NON SBAGLIA. 9-9

JESE' METTE A SEDERE DONNARUMMA.

CALABRIA SEGNA! 8-8

ISCO BATTE DONNARUMMA.

JOSE' MAURI NON SBAGLIA. 7-7

CHERYCHEV CALCIA MALE, MA SEGNA.

ZAPATA NON SI FA INTIMIDIRE. GOL! PALLA IN RETE.

NACHO SEGNA PER IL MADRID.

MONTOLIVO SPIAZZA CASILLA. 5-5

CUCCHIAIO DI DANI CARVAJAL. GRAN RIGORE!!

LUIZ ADRIANO NON SBAGLIA! SI VA AVANTI!

DONNARUMMA NEUTRALIZZA IL PENALTY DI KROOS.

HONDA TIENE A GALLA IL MILAN.

RAMOSSSS SEGNA!!!! IL REAL E' AD UN PASSO DALLA VITTORIA

BACCA SBAGLIA! LA PALLA VA FUORI. ERRORE PER IL COLOMBIANO!

CASEMIRO SEGNA, SPIAZZANDO IL GIOVANE DONNARUMMA

MATRI CALCIA UN GRAN SILURO SOTTO L'INCROCIO. GOL!

MARCELO SPIAZZA DONNARUMMA. VANTAGGIO REAL!

DE JONG, RETE! PAREGGIO MILAN.

JAMES NON SBAGLIA! 1-0 REAL.

16.00 - Comunque vada ai rigori, è comunque una prestazione assolutamente positiva per il Milan, che ha tenuto testa al Real Madrid per tutti i 90 minuti. Ora la fortuna diventa un'elemento fondamentale, ma solo per capire chi tra Milan e Real alzerà la ICC Cina.

FINISCE QUI. 0-0 TRA REAL MADRID E MILAN. SI ANDRA' AI CALCI DI RIGORE.

94' - Siamo abbondantemente oltre il 93' minuto, ma entra Matri per Mexes.

92' - Paletta con il petto salva tutto, poi Montolivo spazza lontanissimo.

90' - Simo già nel tempo di recupero.

89' - Casemiro ci prova, ma calcia alle stelle.

89' - Ultimo giro di lancette, poi solo recupero.

87' - Grande pressione offensiva del Madrid che ora cerca in modo insistente il gol.

85' - Ora spinge forte il Real Madrid alla ricerca del gol della vittoria.

80' - Miracolo, di Casilla su Bacca! Gran contropiede di Luiz Adriano che ha servito Bacca. Il colombiano ha aggirato Nacho e Sergio Ramos, calciato a botta sicura, ma ha trovato proprio all'ultimo la manona di Casilla.

78' - Riprende il gioco a Shanghai.

75' - SECONDO ED ULTIMO BREAK. TIME OUT IN CAMPO.

73' - Diversi cambi anche nel Milan: Dentro Donnarumma, Calabria e Paletta al posto di Diego Lopez, De Sciglio e Antonelli.

72' - Ci riprova il Milan, stavolta con José Mauri. La conclusione del giovane argentino però, è finita sul fondo.

70' Momento dei cambi nel Real: dentro Nacho, Marcelo, Carvajal, James e Cheryshev. Fuori: Pepe, Arbeloa, Danilo, Cristiano e Bale.

69' - Torna all'attacco il Real: conclusione di Bale, bloccata da Diego Lopez in due tempi.

67' - Interessantissimo cross basso di De Sciglio, non raccolto ne da Bacca, ne da Luiz Adriano.

65' - Zapata è ancora decisivo su Jesé.

63' - Intervento decisivo di Zapata in anticipo su Bale, poi Isco calcia ma non trova la porta.

61' - Grande parata di Casilla sul bolide volante di Bacca. Palla in calcio d'angolo.

60' - Bacca guadagna un corner con grande mestiere.

58' - Grande Real in campo! Isco nasconde la palla, poi serve Ronaldo che di testa ha colpito a botta sicura. Grande risposta di Diego Lopez.

57' - Continua ad attaccare il Real Madrid. Bale ci ha provato su calcio d'angolo, ma la palla è finita fuori.

Nel Real invece, sono entrati Kiko Casilla per Keylor Navas; Sergio Ramos per Varane; Kroos per Modric; Isco per Vazquez e Jesé per Benzema.

55' - Sbaglia il gallese. La palla finisce abbondantemente sopra la traversa.

54' - Punizione per il Madrid, possibilità importante per Bale.

52' - Ora soffre il Milan.

51' - Grande occasione, prima grande occasione per il Real Madrid! Tony Kroos è andato al tiro con il piatto destro, proprio dal limite dell'area di rigore: palla fuori di pochissimo.

Sono entrati Mexes per Alex; Zapata per Ely; Montolivo per Poli; Mauri per Bertolacci; Honda per Suso; Luiz Adriano per Cerci e Bacca per Niang.

47' - Questa è il Milan sceso in campo nella ripresa: Donnarumma; De Sciglio, Mexes, Zapata, Antonelli; De Jong, Montolivo, Mauri; Honda; Adriano, Bacca.

46' - Intanto è iniziato il secondo tempo tra Real Madrid e Milan.

15.05 - Nel Milan ci sono Bacca e Luiz Adriano.

15.05 - Tanti cambi nel Real: dentro Sergio Ramos, Kroos, Isco, Jesé e Kiko Casilla.

15.05 - Sta per riprendere il match a Shanghai. Si preparano Donnarumma, Montolivo e Mauri nel Milan. Anche nel Real sono previsti diversi cambi.

14.55 - Buona prova per il Milan che non ha rischiato molto anche grazie ad un Real Madrid decisamente con il freno a mano tirato. Nonostante tutto però, i segnali sono positivi dopo il primo tempo di Shanghai.

48' - Finisce qui il primo tempo a Shanghai: 0-0 tra Real Madrid e Milan.

47' - Bomba di Niang disinnescata da Keylor Navas, che allontana con i pugni.

47' - Bella combinazione tra Cerci e Suso, con l'italiano che ha tentato il tiro, deviato da Varane in calcio d'angolo.

45' - Ci saranno 3 minuti di recupero.

44' - Ci prova Suso, ma il suo tiro si infrange su Niang.

Nessun problema fisico comunque per Niang, che è tornato regolarmente in campo.

41' - Dopo 30 metri palla al piede, Niang, entrato in area ha saltato Pepe con una finta deliziosa, ma poi non è riuscito a calciare a causa dell'interveneto a valanga di Navas che ha travolto lo stesso Niang.

39' - Occasione gigantesca per Niang che resta a terra molto dolorante.

38' - Cross del solito Danilo per Benzema, che però non inquadra lo specchio della porta.

37' - Ritmi decisamente più lenti dopo la ripresa del gioco. Squadre lunghe, ma stanche.

32' - Riprende il gioco, con la rimessa dal fondo di Diego Lopez.

30' - C'E' IL BREAK. TIME OUT IN CAMPO.

27' - Ora è il Real ad avere il controllo del gioco. Il Milan cerca di arginare le sortite offensive provenienti soprattutto da destra.

25' - Tiro di CR7 deviato da Niang in calcio d'angolo.

24' - Punizione molto molto interessante per il Madrid

23' - Spinge sull'out di destra il nuovo acquisto blancos, Danilo. Il pallone per Benzema però non è preciso.

21' - Prima conclusione per il Real Madrid ad opera di Ronaldo. Il pallone d'oro, però è scivolato al momento del tiro. Tutto facile per Diego Lopez.

18' - Cerci anticipato dall'ottimo Pepe. Calcio d'angolo per i rossoneri.

15' - Ottima ripartenza da parte di Niang, fermato con un fallo da Casemiro.

13' - Poli allontana il pericolo di testa.

12' - Angolo in favore dei blancos.

10' - Prova a prendere campo il Real Madrid dopo un'avvio a rilento, ma la difesa del Milan per il momento resta compatta ed attenta.

7' - Conclusione dalla distanza di Niang, catturata in modo sicuro da Keylor Navas.

6' - Buono l'approccio dei rossoneri in questi primi minuti.

3' - Incursione prepotente dell'esterno difensivo che ha calciato a botta sicura, ma sulla traiettoria del suo tiro si è inserito Varane, che ha salvato un gol sicuro.

3' - GRANDISSIMA OCCASIONE PER ANTONELLI. MILAN PERICOLOSO.

2' - Subito un match molto frizzante: contropiede del Real affidato a Ronaldo che però non è risucito a saltare Alex. Dall'altra parte bella inbucata per Niang, anticipato dall'uscita di Navas.

1' - VIA! E' INIZIATA REAL MADRID - MILAN.

13.59 - Le squadre sono in campo. Tutto pronto per Real Madrid - Milan!

13.55 - Eccoci, ci siamo. Sta per avere inizio Real Madrid - Milan, un match che oggi non vale nulla più che il titolo dell'International Champions Cup asiatica, ma che è pur sempre considerato il derby d'europa: 17 champions in due!

13.45 - Le tribune sono ormai piene di tifosi di Milan e Real. Nel frattempo la squadra di Mihajlovic sta completando il riscaldamento.

13.35 - Nel frattempo è sceso in campo anche il Real Madrid. C'è anche Sergio Ramos che non fa parte della formazione titolare, ma che di sicuro entrerà nella ripresa.

13.30 - L'interno dello Shanghai Stadium, con il riscaldamento dei portieri, sotto la curva completamente dedicata ai tifosi del diavolo.

Confermato Ely dal primo minuto. Insieme a lui fiducia a De Sciglio e Bertolacci apparsi in ritardo di condizione nell precedenti uscite. Suso e Cerci tenuti a riposo nel derby con l'inter giocheranno dal primo minuto, con Niang intoccabile in attesa di Bacca e Luiz Adriano.

13.15 - Ecco, invece, l'undici scelto da Sinisa Mihajlovic per il Milan: Diego Lopez; De Sciglio, Alex, Ely, Antonelli; Poli, De Jong, Bertolacci; Suso; Niang, Cerci.

Questo l'undici scelto da Rafa Benitez. Torna Modric in mediana, mentre Kroos si accomoda in panchina. C'è Lucas Vazquez al posto di Isco, con Arbeloa e Danilo sulle corsie di difesa. In attacco non ci sono sorprese, la BBC è presente in toto: Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo.

13.10 - Sono state rese note le formazioni ufficiali con le quali Real Madrid e Milan scenderanno in campo alle 14.00

La bellezza e la particolarità del Shanghai Stadium, qui in occasione dei giochi olimpici del 2008.

13.05 - Il match odierno verrà disputato a Shanghai, nel Shanghai Stadium, che si preannuncia tutto esaurito. Dopo i risultati delle precedenti due sfide, Milan e Real Madrid si giocano il titolo ICC asiatica.

13.00 - Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale ed della sfida valevole per l'International Cup tra Real Madrid e Milan. Le due squadre hanno battuto nelle prime rispettive gare l'Inter di Roberto Mancini, ed oggi si giocheranno il successo nella manifestazione in quella che potrebbe essere considerata una finale. Da Alessandro Cicchitti e dalla redazione calcio di Vavel Italia l'augurio di un buon pomeriggio in nostra compagnia.

Real Madrid e Milan arrivano alla sfida dopo aver battuto l'Inter nelle prime due sfide del girone. Benitez e compagni hanno rifilato tre gol ai neroazzurri, mentre la prodezza di Philippe Mexes ha permesso ai rossoneri di aggiudicarsi la prima vittoria nella stracittadina di quest'anno.

Benitez e Mihajlovic si sfidano dunque nella partita che decreterà la vincitrice del torneo asiatico. I precedenti tra i due parlano a favore dello spagnolo, che in tutti i precedenti alla guida del Napoli ha battuto il serbo alla guida del Napoli, fatta eccezione per un pareggio a Marassi per 1-1.

La cessione dei rossoneri

Tiene banco in casa Milan la trattativa Bee-Berlusconi. Non perde tempo Mr. Bee, il broker thailandese che si appresta ad acquistare il 48% del Milan dalle mani di Silvio Berlusconi. Arrivato in mattinata a Milano, Bee Taechaubol, dopo un primo punto della situazione all'hotel Bulgari in centro a Milano, si è recato ad Arcore per incontrare di persona il presidente Berlusconi. Alle 13.49 di ieri Mr. Bee ha varcato i cancelli di Arcore per sedersi a pranzo con la proprietà rossonera e continuare a discutere degli ultimi dettagli prima delle firme dei contratti con cui Fininvest e Berlusconi incasseranno quasi 500 milioni di euro per il 48% delle azioni del Milan. Nelle prossime ore sono attese succose novità per quanto riguarda l'esito della trattativa.

Le probabili formazioni

Mihajlovic presenta un Milan disposto in campo con il 4-3-1-2. Tocca a Suso rifinire la manovra, ispirando la coppia d'attacco composta da Cerci e Niang. Il tecnico serbo pare orientato a rinunciare, almeno al via, agli innesti estivi Bacca e Luiz Adriano. De Jong schermo davanti alla difesa, a completare la mediana Poli e Bertolacci. L'idea è di opporre alla qualità del Real una forza fisica di primo piano. Davanti ad Abbiati schieramento a quattro: Alex e Ely al centro, Antonelli e De Sciglio sulle corsie.

Il Real di Benitez mette sul piatto diverse stelle. Nel tridente alle spalle di Benzema, spazio a C.Ronaldo e Bale, non ancora ad James, reduce di Copa. Lucas Vazquez completa il settore avanzato, mentre nei due di mezzo, spazio a Modric e Casemiro. Il croato garantisce tecnica e visione di gioco, il brasiliano è l'elemento di rottura. Pepe e Varane coppia centrale dietro, in fascia Marcelo e Carvajal. Tra i pali K.Navas, il nuovo acquisto Casilla in panca.

Milan (4-3-1-2): Abbiati; De Sciglio, Alex, Ely, Antonelli; Poli, De Jong, Bertolacci; Suso/Honda; Cerci/Matri, Niang. All.: Mihajlovic

Real Madrid (4-2-3-1): Navas; Carvajal, Pepe, Ramos/Varane, Marcelo; Kroos/Modric, Casemiro; Ronaldo, Vazquez/Isco, Bale; Benzema. All.: Benitez

Le parole dei protagonisti

Mihajlovic: "Ci fa piacere vedere tanti tifosi. L'obiettivo era fare bella figura e domani vogliamo chiudere bene. È importante che il Milan torni tra le migliori squadre in Europa. Sarà difficile, ma domani cercheremo anche di vincere. Ci siamo allenati tutto il periodo. Il caldo ci sarà per tutti e ormai siamo abituati. Non è un problema. Cercheremo sempre, indipendentemente dall'avversario, di fare il nostro gioco. Dobbiamo cercare sempre di fare la partita. Sappiamo che il Real è forte. Domani mi aspetto conferme e miglioramenti. Guardo la prestazione per capire cosa abbiamo fatto meglio e dove dobbiamo migliorare. Siamo il Milan e dobbiamo sempre uscire dal campo a testa alta, giocare per vincere e fare la nostra partita."

Queste invece le considerazioni dell'ex della sfida Diego Lopez: "Per me è sempre una partita speciale, emozionante. Il Real è un club che tengo sempre nel cuore. Cercheremo di fare una grande partita. La partenza di Casillas? E' una decisione che ha preso e che rispetto. Non sono più lì e posso parlare solo come un tifoso ma non come un compagno di squadra. Ora difendo la maglia del Milan. A Madrid ho lasciato tanti amici. Per noi è una bella opportunità di giocare una partita di questo livello e faremo il possibile per fare bene. Sono felice a Milano. L'anno scorso non tutto è andato bene come volevamo, ma quest'anno è cambiatotutto, vogliamo fare una grande stagione, abbiamo la testa alta e siamo sulla giusta strada."

Benitez: "Il mio scopo è quello di tirare fuori delle grandi prestazioni da un gruppo formidabile. Sono concentrato nel far migliorare ogni singolo giocatore ogni giorno. Quando torneremo a Madrid, poi, faremo le nostre valutazioni. Siamo solo in pre-campionato e lavoriamo sullo spirito di squadra, i giocatori stanno dando il 100%. Io sono l’allenatore del Real Madrid (in riferimento al battibecco di queste ore con Jose Mourinho ndr) mi piace il calcio, lo conosco bene e per questo parlo solo di calcio. Siamo qui per preparare la partita col Milan e la tournée sta andando bene. Parlo del presente e del futuro, che spero sia a Madrid per tanti anni". Parole al miele per gli avversari odierni "Il Milan è un club che mi piace molto, il cambio di rotta che hanno intrapreso dimostra la loro ambizione e la voglia di tornare al top. Io ho una squadra meravigliosa e sono molto felice con i miei giocatori." Modric e Benzema, sì o no? “Si sono allenati in gruppo e domani potrebbero giocare. Non sappiamo ancora, ma contiamo sui nostri giocatori. Non è importante il modulo, ma il livello di gioco che mostriamo, deve essere all’altezza dello scudo che difendiamo."

