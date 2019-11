Risultato Marsiglia - Juventus, partita amichevole (2-0)

20.58 - Per questa amichevole da Giorgio Dusi è davvero tutto, un ringraziamento per l'attenzione e a risentirci alle prossime sfide, sempre ovviamente su Vavel Italia.

20.57 - Poteva comunque andare peggio per Massimiliano Allegri e i suoi, specialmente vista la condizione molto migliore di un Marsiglia che tra una sola settimana inizierà il campionato, mentre i bianconeri sono al lavoro solamente da 12 giorni. Ora si pensa alla supercoppa in casa Juve.

20.54 - Una partita ben giocata dalla Juve ma condizionata eccessivamente dall'espulsione di Stephan Lichtsteiner per "aver detto qualcosa" all'arbitro. Marsiglia in vantaggio con un gol fortunoso di Alessandrini e che raddoppia con un bel destro di Barrada nei minuti finali. Juve che si propone bene in avanti, colpisce un palo con Pogba e crea molto specialmente nei primi minuti di gara, a ritmi alti. Bene Pogba e anche Mandzukic, da rivedere Marchisio, apparso spesso poco lucido, e Zaza, entrato male in partita. Grana Khedira per i bianconeri, infortunio che sembra grave il suo.

20.52 - FINISCE QUI!!! Al Velodrome vince il Marsiglia, 2-0 sulla Juve!!!

90+1' - CHE NUMERO DI BONUCCI! Parte dalla difesa, ne salta due, poi un altro e ispira per Zaza che spalle alla porta scarica su Isla, cross leggermente alto per Coman e azione che sfuma.

TRE MINUTI DI RECUPERO!

88' - In campo anche Aloè, fuori un ottimo Dja Djédjé. Dentro anche N'Koudou al posto di Batshuayi.

84' - ABDELAZIZZZZZZZ BAAAAAAAARRADAAAAA!!!!!! DOVEVA USCIRE, LO HA LASCIATO IN CAMPO BIELSA, CHE GOL PERFETTO COL DESTRO A INCROCIARE DA DENTRO L'AREA!!! RADDOPPIO DEL MARSIGLIA!! Isla la mette fuori male di testa, in piena area c'è il marocchino che si coordina e batte a rete. Tutto nato da un disimpegno pigro di Zaza, entrato non bene in partita.

83' - Calcia sulla barriera Dybala, voleva farla passare sotto!

82' - Ottimo taglio di Padoin visto da Dybala, Sarr lo mette giù e regala una punizione ai 25 metri.

81' - Triangolazione degli attaccanti, Sarr prova il sinistro piazzato a giro con la palla che esce di pochissimo!

80' - RISCHIA ROMAO!!! Palla al piede dentro l'area pressato da Zaza, per poco non lo beffa l'attaccante ex Sassuolo!!

77' - C'è spazio anche per Simone Zaza nella Juve, fuori Caceres.

74' - Batshuayi! Buonissima azione, un dribbling dopo il primo controllo sbagliato e destro da fuori che sfila a lato del palo.

70' - Bel lancio di Sturaro per Isla che si incarta in area, chiuso dalla difesa!

69' - E Pogba lascia il campo tra gli applausi di tutto il Velodrome! Dentro Rugani al suo posto, 3-4-2 ora. Campo anche per Coman al posto di Mandzukic.

68' - PALO DI POGBA SU PUNIZIONE!!! DAI 20 METRI, CALCIA A GIRO PASSANDO A LATO DELLA BARRIERA, MANDANDA FERMO SALVATO DAL LEGNO!!!

67' - Ancora un super Pogba, partita superba la sua. Dja Djédjé lo marca come un francobollo, ma la stella della Juve resiste. Giallo per il terzino.

66' - Bielsa manda in campo Romao ed Ocampos, fuori Sparagna e Thauvin.

64' - Tocca a ISLA! Esce Evra, Padoin passa a sinistra.

63' - Dybala mette giù un pallone eludendone due, da ultimo uomo. Che numero...

62' - Calcione di Sparagna su Dybala, giallo per lui.

61' - Pogba con un numero avvia un contropiede che Padoin però sciupa!! Lancio a metà tra il francese e per Mandzukic. Stanco comunque il numero 6, si sta scaldando tutta la panchina bianconera.

59' - Destro troppo molle di Sarr, murato da Bonucci!!! Contropiede gestito davvero male dal Marsiglia.

58' - Cross molto interessante di Dybala per Mandzukic che si trovava al limite dell'area, esce bene Mandanda, lettura perfetta!!

57' - Cerca di affondare Thauvin sulla sinistra dopo un errore di Marchisio, cross messo in corner ancora da Caceres.

56' - Doppio cambio anche per Allegri: fuori Buffon e Morata, dentro Neto e Dybala!

55' - Si presenta con una grande discesa con cross Sarr!! Caceres anticipa tempestivamente Batshuayi, prontissimo al centro.

54' - Arriva un cambio nel Marsiglia! Entra Sarr, gli lascia il campo il match-winner (per ora) Alessandrini.

50' - SASSATA di destro da fuori di Mandzukic!! Destro al volo che esce di poco, palla a mezz'aria colpita molto bene.

49' - Destro volante di Mendy in area, Buffon è pronto a mandare in corner!!! Ottima azione del Marsiglia.

47' - Punta dritto l'area Pogba, super recupero di Sparagna!! Poteva gestirla meglio però il mediano della Juve.

20.03 - SI RICOMINCIA A GIOCARE!!!

20.02 - Padoin per Pereyra è l'unico cambio nella Juventus. Per Khedira si parla di un problema piuttosto grave, probabilmente una lesione muscolare.

19.57 - Certo non un primo tempo da ricordare per la fortuna quello della Juve: infortunio muscolare (probabile stiramento alla coscia) per Khedira, Mandzukic acciaccato, Lichtsteiner espulso per aver detto qualcosa all'arbitro... E questo gol subito. La Juve tutto sommato sul piano del gioco ha fatto bene, soffrendo un po' più del dovuto ma ben figurando in fase offensiva. C'è molto poco di amichevole in questa partita.

19.52 - Eccolo il tiro-cross di Alessandrini che ha sopreso Buffon, traiettoria illeggibile:

19.49 - FINISCE ORA IL PRIMO TEMPO!!! 1-0 PER IL MARSGLIA, DECIDE LA RETE FORTUITA DI ALESSANDRINI!! ESPULSO LICHTSTEINER PER CAUSE MISTERIOSE AL 44'.

DUE DI RECUPERO!!

44' - ESPULSO STEPHAN LICHTSTEINER!!!! ESPULSO!!! Lo svizzero manda a quel famoso paese l'arbitro per una decisione e l'abritro lo espelle. Una decisione un po' esagerata onestamente per essere un'amichevole...

44' - Sinistro in diagonale di Mendy, palla larga. Ottima coordinazione e potenza, è mancata un pelo di precisione.

43' - Cerca una girata difficilissima Mandzukic sul cross di Lichtsteiner!!! Trova anche la palla, ma c'è Rekik a murare.

41' - BUFFON CI METTE LA MANONA!! Thauvin super tiene palla di forza, palla insidiosa deviata da Caceres, reattivo il numero uno bianconero a metterci la mano sul primo palo!

39' - Ancora una bella trama offensiva, uno-due tra Mandzukic e Pereyra dopo una buona spizzata di Morata di testa, sinistro del croato ribattuto!

37' - A terra anche Lichtsteiner, fallo di Barrada su di lui. Cerca il pareggio la Juve.

35' - ROOOOOOOOOOMAAAAAAAAAAAAAAANNNNN AAAAAAAAAAAAAALESSANDRINIIIII!!!!!!!!!!! VANTAGGIO DEL MARSIGLIA!!!! CERCA IL CROSS COL DESTRO, LUI MANCINO PURO, NE ESCE UNA TRAIETTORIA CHE VA ALL'INCROCIO SUL SECONDO PALO!!! PAZZESCO, INCREDULO ANCHE L'ESTERNO FRANCESE!!!

34' - Perfetta diagonale di Evra!! Interessante cross dalla sinistra, arriva ancora il francese a chiudere tutto sul taglio di Alessandrini.

33' - Fase di gioco molto più spezzettata, sceso di molto il ritmo rispetto all'inizio. Pogba continua ad ispirare.

30' - Rientra in campo Mandzukic che non pare assolutamente essere al 100%. Botta alla testa anche per Morata. Ripeto, altro che amichevole...

29' - Lascia il campo zoppicante anche il croato, problemi alla caviglia per lui, vediamo se Allegri deciderà di cambiare.

28' - A terra anche Mandzukic, occhio...

26' - Ed eccolo il cambio, sembrava proprio essere uno stiramento. Non cambia molto tatticamente.

24' - Rimasto a terra Khedira, problema muscolare alla coscia destra, cambio necessario. Sfortunatissimo, aveva cominciato molto bene. Si prepara Sturaro.

23' - Ancora una buona iniziativa della Juve, Mandzukic di tacco serve Morata in area, fermato da N'Koulou COL SOMBRERO!!

22' - Bonucci prova la potenza, Alessandrini si stacca dalla barriera e respinge il tiro.

20' - RISSA!!! In amichevole, evitabile... Lemina se la prende con Morata, Mandzukic prova a difendere il suo compagno. Botte e cartellini, e ritmi altissimi. Ammonito il mediano francese e punizione dai 25 metri.

19' - Prova di testa Thauvin, palla alta!! Aveva trovato il fondo Dja Djédjé, fatica un po' la Juve a difendere dalla sua parte sinistra.

17' - Arriva ancora al tiro Barrada, sinistro centrale dai 20 metri, Buffon la tiene.

16' - SUPER AZIONE DELL'OM!! Batshuayi protegge e governa un lancio lungo, tacco al limite per Alessandrini che va col mancino a giro di prima, Buffon si tuffa e la manda in corner!! Salgono di colpi i francesi! Bella partita!

14' - Evra stende Alessandrini sulla trequarti, dalla punizione il Marsiglia prova un cross al centro messo fuori da Mandzukic.

13' - Buona traccia disegnata da Barrada per il taglio di Alessandrini, Evra fa bene la diagonale e fa sbattere la palla addosso all'avversario guadagnando rimessa dal fondo.

12' - Cerca la botta col destro Barrada, dai 25 metri e oltre: palla larga non di molto.

11' - MANDANDA RISPONDE SU KHEDIRA!!! Inizia l'azione a centrocampo e la conclude anche dopo dei buoni passaggi, esterno in area del tedesco rasoterra e parato coi piedi!!! Poi Lichtsteiner cerca un pallonetto molto pretenzioso sulla ribattuta, finisce alto. Ma è una gran bella Juve!

8' - PALO di Alessandrini, ma era tutto fermo! Rientra sul suo mancino e crossa bene sul secondo palo, Thauvin prova il colpo di testa in fuorigioco ma non ci arriva, la palla sbatte sul montante ma è tutto fermo.

7' - Pogba ispiratissimo, cerca ancora una volta di tagliare la difesa, stavolta N'Koulou capisce tutto e intercetta.

6' - INCORNA Caceres, colpo di testa centrale e facile per Mandanda da parare.

6' - Ancora Pogba a creare, pescato l'inserimento di Khedira il cui passaggio al centro è messo in corner.

4' - MORATA!!! Stop e dribbling dopo una respinta sulla linea di Alessandrini, mancino alto di poco!! Pericolosa la Juve sui corner!!

3' - SALVA TUTTO N'KOULOU!!!! POGBA LANCIA IN PROFONDITA' MANDZUKIC DOPO UN DRIBBLING, TANTI SPAZI: PALLA AL CENTRO PER MORATA ANTICIPATO DAL CENTRALE CAMERUNENSE, PROVVIDENZIALE!!!

2' - Nessuna annotazione tattica per la Juventus. Il Marsiglia comincia con accenni di difesa a tre. Campo in pessime condizioni.

1' - Tanta aggressività sin dalle primissime battute per il Marsiglia che pressa ovunque!

19.01 - SI COMINCIA A FARE SUL SERIO!!! CALCIO D'INIZIO PER LA JUVENTUS!!!

18.58 - Tantissime bandiere azzurre accolgono in campo le due squadre, tutto esaurito in quel di Marsiglia.

18.56 - SQUADRE IN CAMPO!!! Boato di un Velodrome sempre stupendo, atmosfera esaltante.

18.53 - Pochissimi minuti all'inizio della sfida, si cominciano a vedere i protagonisti sbucare dal tunnel.

18.50 - Le parole di Bonucci prima del match, a Sky: "Barzagli e Chiellini sono perdite importanti sul campo e nello spogliatoio, però dobbiamo essere più forti di questi imprevisti, siamo la Juventus e siamo obbligati a vincere. Abbiamo vissuto bene il ritiro, stiamo caricando le gambe per giocarci la supercoppa al meglio. I nuovi si son messi subito a disposizione, Mandzukic e Khedira danno spessore internazionale e i giovani si son calati bene nella nostra mentalità".

18.46 - Ricordiamo che la partita assegna il trofeo Robert-Louis Dreyfus, intitolato all'ex presidente del Marsiglia.

18.43 - Continua a riempirsi il Vélodrome di Marsiglia, annunciato il tutto esaurito!

18.40 - L'ingresso in campo dei bianconeri:

18.36 - L'arbitro della sfida sarà il francese Tony Chapron, 43enne da ben 19 anni in attività per la FFF.

18.32 - Si vede la Juve in campo per il riscaldamento!

18.28 - Il colpo d'occhio del Velodrome.

18.21 - Tanti amici che si ritrovano in una giornata di sorrisi, ecco Pogba e Thauvin.

18.18 - Ed ecco arrivare anche l'undici di partenza del Marsiglia! Confermata la difesa, qualche cambiamento invece tra centrocampo e attacco. Parte dalla panchina Ocampos, Thauvin dal primo minuto con Batshuayi e Alessandrini in avanti. Nemmeno convocati Diaby e Diarra.

(4-3-3) Mandanda; Djadjédjé, Nkoulou, Rekik, Mendy; Sparagna, Barrada, Lemina; Thauvin, Batshuayi, Alessandrini. A DISPOSIZIONE: Pelé, Aloé, Romao, Sarr, Ocampos, Nkoudou. All.: M. Bielsa.

18.15 - In attesa della formazione ufficiale del Marsiglia, ecco i giocatori a disposizione di Bielsa: Mandanda, Pelé, Aloé, Djadjédjé, Mendy, Nkoulou, Rekik, Sparagna, Alessandrini, Barrada, Lemina, Romao, Sarr, Thauvin, Batshuayi, Ocampos, Nkoudou.

18.10 - Ed ecco la formazione ufficiale della JUVENTUS di Massimiliano Allegri. Non c'è alcun cambio rispetto agli undici comunicati alla vigilia, si va col 4-3-1-2 con la squadra che verosimilmente dovrebbe affrontare la Lazio tra una settimana.

(4-3-1-2) Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Caceres, Evra; Khedira, Marchisio, Pogba; Pereyra; Mandzukic, Morata. A DISPOSIZIONE: Neto, Rubinho, Audero, Isla, Zaza, Coman, Padoin, Dybala, Rugani, Sturaro, Vitale, Parodi, Tello, Cerri, Vadala. All.: M. Allegri.

Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Dusi e da Vavel Italia e benvenuti alla diretta live di Marsiglia - Juventus, gara amichevole fondamentale per entrambe le squadre che si gioca al Vélodrome di Marsiglia alle ore 19 in punto. Si tratta di una partita ad alto contenuto spettacolare tra due squadre che cominciano la loro stagione tra una settimana, anche se i francesi sono sicuramente più avanti di condizione. 52mila persone attese per il tutto esaurito: in Francia sarà una grande festa.

A sette giorni dall'8 agosto, ovvero il giorno in cui si disputerà la Supercoppa Italiana in quel di Pechino, la Juventus si prepara al terzo test estivo amichevole, quello più importante, e non solo per l'avversario, che sarà di prestigio come l'Olympique Marsiglia, e nemmeno solo per il teatro, lo splendido Velodrome della città del sud della Francia, ma soprattutto perchè sarà l'ultima partita prima di affrontare la Lazio nel primo appuntamento ufficiale della stagione.

L'8 agosto è anche il giorno in cui comincerà il campionato francese e la data in cui il Marsiglia affronterà il Caen in casa alle 21.La squadra è radicalmente cambiata rispetto allo scorso anno e si presenta ai nastri di partenza della Ligue 1 con tanti punti di domanda solo ipotetici, visto che l'unico che deve avere le idee chiare sembra averle: parliamo ovviamente del Loco Bielsa, il tecnico argentino che si appresta a cominciare la sua seconda stagione alla guida dell'OM.

QUI JUVE

Arrivata alla terza amichevole, la squadra di Massimiliano Allegri ha cominciato a far vedere delle ottime cose sul campo nell'ultima amichevole con il Lechia Danzica, dopo essere stata sovrastata letteralmente dal Borussia Dortmund all'esordio, con troppi pochi giorni di preparazione nelle gambe. Tra i nuovi però c'è chi ha fatto da subito un'ottima impressione, soprattutto Paulo Dybala: la sua fantasia e la sua tecnica erano già sotto gli occhi di tutti, in questo precampionato però la Joya ha dimostrato di poter essere all'altezza della situazione da subito. Benino anche Mario Mandzukic, specialmente per il gol con il Lechia.

Centrocampo ancora tutto da rodare: Pereyra è arrivato da poco, Khedira ha una preparazione particolare da affrontare per evitare gli infortuni, quindi per ora sono Marchisio e Pogba gli uomini migliori, il francese in particolare è apparso molto sveglio nell'ultima uscita. Lo stesso discorso vale anche per la difesa, con Rugani che ha ostentato sicurezza nell'amichevole in Polonia. Il più positivo, almeno per quanto riguarda i nuovi arrivi, è sicuramente il nuovo vice-Buffon, ovvero Neto: tante grandi parate nelle prime due uscite. Insomma, se dovesse mancare il proprio numero uno, la porta è in mani sicure.

Per questa partita restano ancora fuori Barzagli e Chiellini, che dovrebbero averne più o meno fino a metà mese e sperano di rientrare per la prima di campionato il 23 agosto con l'Udinese, mentre tutti gli altri sono a disposizione e sono stati convocati, ad eccezione di Asamoah ancora non al meglio. In attesa di novità dal mercato, Allegri può ritornare a schierare un giocatore fondamentale come Roberto Pereyra, rientrato da poco dalle vacanze ma che il tecnico vuole recuperare per averlo a disposizione contro la Lazio. Davanti prove di attacco titolare con Morata e Mandzukic dal primo minuto, lo stesso anche a centrocampo: Marchisio da vertice basso, Khedira alla sua destra e Pogba a sinistra, con la difesa a quattro davanti a Buffon formata dai terzini titolari Lichtsteiner ed Evra, con Caceres che dovrebbe essere preferito a Rugani per affiancare Bonucci.

I CONVOCATI:

1 Buffon

2 Isla

4 Caceres

6 Pogba

7 Zaza

8 Marchisio

9 Morata

11 Coman

17 Mandzukic

19 Bonucci

20 Padoin

21 Dybala

24 Rugani

25 Neto

26 Lichtsteiner

27 Sturaro

28 Khedira

33 Evra

34 Rubinho

37 Pereyra

38 Audero

40 Vitale

42 Parodi

43 Tello

44 Cerri

45 Vadala

LA PROBABILE FORMAZIONE

QUI MARSIGLIA

Una mini-rivoluzione estiva, un cambiamento radicale rispetto agli ultimi anni: il Marsiglia sta ricostruendosi, e lo fa partendo dai giovani, come ha sempre fatto. Persi moltissimi pezzi importanti, su tutti i due parametri zero Gignac e Ayew: il primo ha deciso di tentare l'avventura con i Tigres di Monterrey e si sta giocando la finale di Copa Libertadores, mentre il secondo è volato in Galles per unirsi allo Swansea. Hanno lasciato la Francia anche Imbula, obiettivo dell'Inter passato al Porto per 18 milioni, e Payet, acquistato dal West Ham per 15 milioni. Cambiamenti anche in difesa, con gli addii di Fanni (Al-Arabi, la squadra allenata da Zola) e Morel (al Lione), anche loro partiti a zero.

In entrata si è data priorità al riscatto del giovane fenomeno Ocampos che al Monaco non è riuscito a sfondare, 7 milioni e mezzo versati nelle casse della squadra del principato per aggiudicarsi l'argentino. Colpo grossissimo in difesa, per soli 5 milioni infatti è arrivato Karim Rekik dal Manchester City, uno dei centrali più promettenti in circolazione e già pronto per una maglia da titolare. Dentro anche due ali dal potenziale enorme come Sarr dal Metz e N'Koudou dal Nantes e due centrocampisti di sostanza e di esperienza come Lassana Diarra ed Abou Diaby, quest'ultimo tormentato dagli infortuni all'Arsenal ma dalle indubbie qualità soprattutto tecniche. Occhio anche a Manquillo, in prestito dall'Atletico Madrid.

Grandi perdite estive dunque per Bielsa che peseranno molto sulla chimica di squadra, ma la società ha regalato al Loco una squadra giovane e quella che si dovrebbe vedere in campo sarebbe di fatto la formazione semi-titolare, schierata con un 4-3-3 visto che il 3-3-3-1 sembra essere stato per ora accantonato. Tra i pali c'è capitan Mandanda, con davanti a lui, da destra a sinistra, Dja Djédjé, Rekik, N'Koulou e Mendy. In mezzo al campo Romao a fare da equilibratore, Barrada a metterci la fantasia e Diaby a fare legna. Davanti il tridente formato da Ocampos e N'Koudou sulle fasce, con l'unica punta Batshuayi.

I PRECEDENTI

Il doppio precedente risale all'edizione della Coppa dei Campioni del ‘72/73, la stessa che vedrà la Juventus raggiungere per la prima volta la finale del trofeo a Belgrado contro l’Ajax di Cruijff, perdendo 1-0 per effetto di un gol di Rep. Il cammino nella competizione inizia ai sedicesimi proprio contro l’OM. Se il primo atto di quella doppia sfida, il 27 settembre 1972, se l’era aggiudicato la formazione francese per 1-0 sfruttando un’autorete sfortunata di Salvadore, Al ritorno arrivò una netta vittoria per 3-0.

Juventus ed Olympique Marsiglia si sono affrontate in amichevole anche il 23 agosto 1994, all’alba di quell’era Lippi che avrebbe consegnato in bacheca, per cominciare, uno Scudetto (il 23°) e la nona Coppa Italia. Quella sera la Signora perse 2-0 con doppietta dell’irlandese Tony Cascarino e, nonostante a quella sconfitta se ne sommò un’altra ai rigori contro il Verona, qualche giorno più tardi, questo non impedì ai bianconeri di iniziare una campagna trionfale con il giusto piglio, pareggiando prima a Brescia e quindi inanellando una serie di sei vittorie consecutive.

