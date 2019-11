Juventus, la pista Draxler si complica. Bretenreiter: “Mi opporrò alla sua cessione, voglio che resti qui”

La Juventus e Julian Draxler sono sempre più lontani: nonostante la volontà del giocatore di Gladbeck di vestire il bianconero, infatti, lo Schalke 04 non sembra intenzionato a cedere il suo gioiellino, a meno di offerte irrinunciabili da parte della società di Corso Galileo Ferraris, che, invece, sta facendo di tutto per non spendere più di 20 milioni di euro, troppo poco rispetto a quanto vorrebbero i tedeschi.

Inoltre ad opporsi a una possibile cessione di Draxler, ora, c’è anche l’allenatore della squadra di Gelsenkirchen, André Breitenreiter, che alla ‘Bild’ ha detto: “Se arriverà una nuova offerta della Juventus per Draxler mi opporrò alla sua cessione. Voglio che resti qui".

Se la pista Draxler sembra difficile, quelle che portano a Isco e Gotze appaiono quasi impraticabili: Real Madrid e Bayern Monaco, infatti, vorrebbero puntare sui due giovani, ma uno spiraglio potrebbe essere lasciato aperto dai loro allenatori. Non è un mistero che Rafa Benitez e Pep Guardiola non stravedano per i loro fantasisti e, nel momento in cui i due classe ’92 capissero di non rientrare nei piani dei loro tecnici, potrebbero chiedere la cessione a un club che li farebbe giocare titolari, con la Juventus in pole position per accaparrarseli.

Ormai è certo che la Juventus giocherà la Supercoppa italiana il prossimo 8 agosto senza il ‘numero 10’ tanto desiderato dai tifosi e da Allegri, che, intanto, ha già deciso di impiegare Roberto Pereyra nel ruolo di trequartista nella sfida con la Lazio che a Pechino assegnerà il primo trofeo stagionale.