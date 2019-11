Zenga lucido e carico: "Pensavo fossimo pronti, ma non vedo l'ora di tornare in campo"

Se non lo avessimo già visto in Italia faticheremmo a credere che un allenatore sia già in bilico nei primi giorni di Agosto. La nostra Serie A ha però visto di tutto e di più e perciò sorprende il giusto che Walter Zenga sia già a rischio esonero alla Sampdoria. Specialmente dopo una sconfitta come quella dell'altra sera a Torino.

Zenga non nasconde la delusione per la gara dell'Olimpico ai microfoni di Repubblica: "Se mi aspettavo una serata così? Assolutamente no. È stato peggio di un incubo. Quando ho dichiarato che eravamo pronti lo pensavo davvero, non c'era la minima avvisaglia della possibilità di un disastro come quello di giovedì. Per tutto il mese abbiamo lavorato duro proprio in funzione di questo debutto in Europa. Fosse stato per me sarei partito per il ritiro anche prima, ma il regolamento non lo permette, il tempo comunque mi sembrava sufficiente per preparare bene la gara." Inevitabile una domanda anche sulla scelta poco chiara di Palombo centrale in una difesa a 4: "Palombo centrale di difesa? Riassumo tutto con una frase: è tutta colpa mia, come ho detto ai tifosi alla fine della partita. Mi assumo ogni responsabilità per questa sconfitta, senza cercare alcun alibi, giusto prendersela con me, i ragazzi non c'entrano."