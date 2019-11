Napoli all'esame francese: il Nizza primo avversario ostico per Sarri

Dopo le prime ed ottime risposte ottenute dal ritiro di Dimaro, il Napoli di Sarri cerca ulteriori conferme, sul piano dell'affiatamento e del gioco, contro un avversario di pari livello. La prima amichevole di tutto rispetto dell'estate azzurra vedrà i ragazzi di Sarri impegnati in Francia contro il Nizza, nell'avvenieristica e stupenda Allianz Riviera, stadio costruito per i prossimi Europei di Francia 2016. La Costa Azzurra fa da contorno alla prima serata Europea della squadra partenopea, rinnovata nello spirito e nei tatticismi, che chiede alla sfida di stasera, al di là del risultato, il giusto e meritato responso dopo un mese e più di intenso lavoro.

Il Napoli che si presenterà in Francia sarà tuttavia decimato di almeno quattro dei pilastri che dovranno sorreggere la squadra partenopea nel corso della stagione: Reina, Albiol, Hamsik ed Higuain sono alle prese a Castelvolturno con alcuni contrattempi di tipo muscolare, per quanto riguarda i primi tre, e con il ritardo di preparazione per quanto concerne invece il Pipita argentino. Con loro c'è anche Ivan Strinic, alle prese con noie muscolari che lo tartassano da una quindicina di giorni e non gli permettono di allenarsi a pieno regime.

La squadra che scenderà in campo stasera sarà dunque ampiamente rimaneggiata rispetto all'undici ideale che ci si aspetta. Nonostante ciò, sul terreno di gioco di Nizza, il Napoli che vedremo non sarà una squadra rimaneggiata, ma comunque di assoluto livello. Sarà l'occasione per vedere i progressi di Allan, visto alquanto indisciplinato ma sempre preziosissimo nelle prime uscite; di testare la fluidità di manovra e l'affiatamento della squadra, soprattutto nel reparto offensivo, contro un'avversaria di livello superiore rispetto ad Anaune, FeralpiSalò e Cittadella.

Infine, potrebbe significare anche la definitiva consacrazione di Lorenzo Insigne da trequartista: il gioiellino partenopeo è il migliore azzurro dell'estate partenopea e contro il Nizza ci si aspetta conferme nel nuovo ed inedito ruolo di trequartista, che almeno nelle prime gare sembra aver pagato i primi dividendi. Tuttavia, stasera sarà interessante osservare proprio il posizionamento del dieci di Frattamaggiore soprattutto in fase di non possesso: è risaputo infatti che il trequartista di Sarri debba avere nelle sue corde anche il ripiegamento e la gamba necessaria per contrastare l'impostazione della manovra avversaria, cosa che contro le prime tre avversarie non era necessaria e soprattutto non rappresentava un test probante.

Sarri schiererà Gabriel tra i pali, che prende il posto di Rafael. Maggio, Henrique (a meno l'ex Empoli non decida di mandare in campo dal primo minuto Chiriches), Koulibaly, Ghoulam; a centrocampo con Valdifiori ed Allan dovrebbe esserci David Lopez come interno di destra, con l'ex Udinese nel ruolo di Hamsik dalla parte opposta. Davanti, con Insigne, ci saranno Gabbiadini ed uno tra Callejon e Mertens, vero dubbio della vigilia della sfida. Interessante sarà constatare anche lo stato di forma di Chiriches e Hysaj, convocati dal mister per la trasferta transalpina, e che potrebbero esordire con la maglia azzurra già nella ripresa.

Test probante in particolare per la linea difensiva azzurra, che di fronte si troverà una squadra molto più pronta sul piano fisico, dal momento in cui settimana prossima, la squadra transalpina inizierà la Ligue 1. Inoltre, il Nizza è squadra tutt'altro che di seconda fascia del campionato francese, che nella scorsa stagione si è classificata undicesima e nella cui rosa figurano giocatori del calubro di Bodmer, Mendy e Ben Arfa. Puel schiererà stasera la squadra tipo, con il solito 4-3-1-2 con l'ex Lione e Marsigna che agirà tra le punte e al quale la retroguardia partenopea dovrà dare particolare attenzione.

Probabili formazioni

Nizza (4-3-1-2): Hassen; Boscagli, Bodmer, Gomis, Le Marchand; Mendy, Koziello, Seri; Ben Arfa; Plea, Germain. All.: Puel.

Napoli (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Henrique/Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; David Lopez, Valdifiori, Allan; Insigne; Mertens/Callejon, Gabbiadini. All.: Sarri