Acquisti, cessioni, probabili formazioni e commenti sulle 20 di Serie A 2015

Juventus:



Acquisti: Alex Sandro (d, Porto, 26mln), Dybala (a, Palermo, 32), Mandzukic (a, Atletico Madrid, 19mln), Zaza (Sassuolo, 18mln), Roberto Pereyra (c, Udinese, 14mln), Brignoli (p, Ternana, 1.75mln), Mame Thiam (as, Lanciano, 1.4mln), Andrés Tello (c, Envigado, 1.2mln), Anacoura (p, Parma, 750mila), Khedira (c, Real Madrid, 0), Neto (p, Fiorentina, 0), Cerri (a, Parma, 0), Lanini (a, Palermo, ?), Luperini (c, Pondetedera, ?).



Rientro dal prestito: Benucci (es, Sassuolo), Bouy (c, Panathinaikos), Citti (p, Gubbio), Berardi (a, Sassuolo), Padovan (a, Crotone), Marcel Buchel (c, Bologna), Gabriel (c, Livorno), Curti (dc, Como), Pasquato (a, Pescara), Tavanti (td, Mantova), Ceria (a, den Bosch), Jorge Martinez (a, Juventud), Margiotta (a, Real Vicenza), Magnusson (d, Cesena), Castelletto (c, Gubbio), Spinazzola (a, Vicenza), Leali (p, Cesena), Isla (d, QPR), Gallinetta (p, Nova Gorica), Cavion (c, Feralpi Salò), Marcelo Djalo (d, Granada B), Branescu (p, Szombathely), Goldaniga (d, Perugia), Liviero (d, Pro Vercelli), Degrassi (d, Padova), Ilari (c, Catanzaro), Volpe (p, Correggese), Schiavone (c, Modena), Marin (d, Messina), Cais (a, Gubbio), Penna (d, den Bosch), Kabashi (c, den Bosch), Gerbaudo (c, Spal), Nocchi (p, Spezia), Pol Garcia (d, Vicenza), Slivka (c, Nova Gorica), Vannucchi (p, Renate), Belfasti (d, Feralpi Salò), Mbaye Diagne (a, Westerlo), Beltrame (a, Modena), Troisi (a, Zulte), Rugani (d, Empoli), Pinsoglio (p, Modena), Fausto Rossi (c, Cordoba), Rosseti (a, Atalanta), di Benedetto (a, Feralpi Salò), Sorensen (d, Verona), Barlocco (d, Como).



Cessioni: Vidal (c, Bayern M., 37mln), Ogbonna (d, W.Ham, 11mln), Berardi (a, Sassuolo, 10mln), Tevez (a, Boca Juniors, 6.5mln), Goldaniga (d, Palermo, 2mln), Penna (d, Lanciano, ?), Ceria (a, Atalanta, ?), di Benedetto (a, Lanciano, ?).



Ceduti in prestito: Branescu (p, Omonia Nicosia), Leali (p, Frosinone), Pinsoglio (p, Livorno), Beltrame (a, Pro Vercelli), Degrassi (d, Porto Tolle), Schiavone (c, Livorno), Jorge Martinez (a, Juventud), Anacoura (p, Rimini), Curti (d, Pontedera), Barlocco (d, Carrarese), Lanini (a, Lanciano), Nocchi (p, Pro Vercelli), Tavanti (d, Carrarese), Rosseti (a, Cesena), Marcelo Djalo (d, Girona), Mame Thiam (a, Zulte), Brignoli (p, Sampdoria), Pol Garcia (d, Como), Volpe (p, Gubbio), Castelletto (c, Pordenone), Spinazzola (a, Perugia), Luperini (c, Pro Vercelli), Gerbaudo (c, Carrarese), Marrone (c, Carpi), Padovan (a, Lanciano), Benucci (c, Prato), Gabriel (c, Leganes), Gallinetta (p, Cercle Bruges), Mbaye Diagne (a, Ujpest).



Scadenza contratto: Storari (p, Cagliari), Pirlo (c, New York FC), Vannucchi (p, Alessandria), Pepe (c, Chievo, 0).



Probabile formazione: (4-3-1-2) : Buffon; Lichtsteiner, Chiellini, Bonucci, Evra; Marchisio, Khedira, Pogba; ?; Dybala/Morata, Mandzukic.



Quest'anno la Juventus ha perso un terzetto di leader fondamentale: Tevez, Pirlo, Vidal. In campo i loro sostituti non sono tuttora chiari. Facile ci sia la consueta alternanza: due maglie per tre davanti (Morata, Mandzukic, Dybala, senza escludere Zaza), a centrocampo Marchisio diventerà il metodista principale, con Khedira e Sturaro a giocarsi l'altro posto. Pereyra al momento trequartista titolare, in attesa del 10. Dietro Rugani prima alternativa di Bonucci e Chiellini, con Barzagli che perde ogni giorno smalto e brillantezza. Alternativa il mitico 3-5-2, con l'inserimento di un centrale in più (c'è anche Caceres) sull'altare di un attaccante in meno.

Roma:



Acquisti: Bertolacci (c, Genoa, 8.5mln), Paredes (c, Boca J., 4.5mln), Politano (a, Pescara, 600mila), Radonjic (a, Empoli, ?).



Prestiti: Rudiger (d, Stoccarda, oneroso da 4mln), Gyomber (d, Roma), Szczesny (p, Arsenal), Iago Falque (a, Genoa, oneroso da 1 mln), Ibarbo (a, Cagliari, oneroso da 5mln), Salah (a, Chelsea, oneroso da 5mln), Dzeko (a, Man.City, oneroso da 4mln).



Rientro dal prestito: Junior Tallo (a, Bastia), Ciciretti (c, Messina), Rosato (d, Gubbio), Romagnoli (d, Sampdoria), Frascatore (d, Pistoiese), Pettinari (a, Pescara), Piscitella (a, Pistoiese), Frediani (a, Pisa), Destro (a, Milan), Mazzitelli (c, Sudtirol), Boldor (d, Pescara), Ricci (c, Pistoiese), Viviani (c, Latina), Svedkauskas (p, Olhanense), Mladen (d, Sudtirol), Golubovic (d, Pistoiese), Sini (d, Pisa), Somma (d, Empoli), Crescenzi (d, Perugia), Marquinho (a, Al Ittihad), Ferrante (a, Savoia), Scardina (a, Pontedera).



Cessioni: Marquinho (c, Udinese, ?), Yanga-Mbiwa (d, Lione, 8mln), Bertolacci (c, Milan, 20mln), Viviani (c, Verona, 4mln), Holebas (d, Watford, 2.5mln), Tallo (a, Lilla, 1mln), Mladen (d, Sudtirol, ?), Sini (d, Virtus Entella, ?), A.Romagnoli (d, Milan, 25mln)



Fine prestito: Paredes (c, Boca J.), Spolli (d, Catania), Astori (d, Cagliari), Ibarbo (a, Cagliari).



Scadenza contratto: Boldor (d, Lanciano, 0), Balzaretti (d, svincolato), Curci (p, Mainz, 0), Balzaretti (d, ritiro).



Ceduti in prestito: Pettinari (a, Vicenza), Verde (a, Frosinone), Golubocic (d, Pisa), Skorupski (p, Empoli), Frediani (a, Ascoli), Svedkauskas (p, Ascoli), Somma (d, Brescia), Politano (a, Sassuolo), Mazzitelli (c, Brescia), Crescenzi (d, Pescara), Vestenicky (a, Modena), Ricci (c, Pisa), Doumbia (a, CSKA Mosca), Sanabria (A, Sporting Gijon), Mattia Rosato (d, Lupa Castelli Romani)



Probabile formazione : (4-3-3) : Szczesny; Florenzi, Castan, Mapou, ?; Nainggolan, De Rossi, Pjanic; Iago Falque, Totti, Iturbe.



Roma alla disperata ricerca di un terzino sinistro che eviti la pena che comporta vedere Cole titolare. A centrocampo Strootman sarà la prima riserva delle mezzali, con Seydou Keita dietro De Rossi. Davanti il tridente dovrebbe essere composto da Salah, Dzeko e Iago Falque con almeno in partenza Totti in panchina. Serve sfoltire: Ibarbo, Ljajic, Iturbe, Gervinho più Destro. Per Florenzi si prospetta una stagione da terzino mentre in difesa Castan e Manolas sono inamovibili dopo la cessione di Mapou. Alternativa il 4-2-3-1 offensivo con Ljajic, Iturbe o Iago trequartisti.

Lazio:



Acquisti: Milinkovic-Savic (c, Genk, 9mln) Basta (d, Udinese, 5mln), Kishna (a, Lazio, 4mln), Mauricio (d, Sporting Lisbona, 2.65mln), Serpieri (d, Cosenza, 0), Hoedt (d, AZ, 0)Patric (d, Barcellona B, 0), Ravel Morrison (c, svincolato, 0), Oikonomidis (c, Lazio Primavera, 0).



Rientro dal prestito: Elez (d, Budapest Honved), Ilari (d, Grosseto), Rozzi (a, Virtus Entella), Alvaro Gonzalez (c, Torino), Mendicino (a, Salernitana), Vinicius (d, Perugia), Zampa (c, Trapani), Minala (c, Bari), Filippini (d, Bari), Crecco (c, Ternana), Berardi (p, Messina), Perpetuini (c, L'Aquila), Alfaro (a, Liverpool FC).



Cessioni: Alfaro (a, Buiram United, 1mln), Cavanda (d, Trabzonspor, 1.75mln), Zampa (c, Ternana, ?), Mendicino (a, Siena, ?).



Scadenza contratto: Novaretti (d, Leon, 0), Ederson (a, Flamengo, 0), Ciani (d, Sporting Lisbona, 0), Burno Pereirinha (d, Atletico Paranaense, 0), Sculli (a, svincolato), Di Mario (a, svincolato), Mauri (c, svincolato), Cristian Ledesma (c, svincolato).



Ceduti in prestito: Tounkara (a, Crotone), Minala (c, Latina), Elez (d, Aarhus), Strakosha (p, Salernitana), Rozzi (a, Virtus Lanciano), Filippini (d, Pro Vercelli), Vinicius (d, Zurigo), Perea (a, Troyes).



Fine prestito: Basta (d, Udinese), Mauricio (d, Sporting Lisbona).



Probabile formazione: (4-3-3) : Marchetti; Basta, de Vrij, Mauricio, Radu; Parolo, Biglia, Lulic; Candreva, Klose, Felipe Anderson.



La pre-stagione è da incubo: sconfitte su sconfitte. Ad esse si sono aggiunte le grane Biglia e Keita, in partenza. Inizialmente i bianconcelesti si schierano con il 4-3-3 che ha portato al terzo posto: Felipe Anderson e Candreva ai lati di Klose, con un tridente riserva di tutto rispetto (Kishna - Djordjevic - Keita). Occhio a Ravel Morrison, che come Mauri potrebbe giocare da mezzala creativa e da trequartista. Per il ruolo di mezzala sinistra ballottaggio Lulic-Cataldi, dietro Gentiletti in vantaggio su Mauricio e Hoedt. Occhio al 3-4-3 che la Lazio sta provando molto. Nel caso fuori la mezzala sinistra e Lulic che potrebbe scavalcare Radu in fascia.

Fiorentina:



Acquisti: Kalinic (a, Dnipro, 6mln), Mario Suarez (c, Atletico Madrid, 15mln), Gilberto (d, Botafogo, 2mln), Bittante (d, Avellino, 500mila), Petriccione (c, Fiorentina Primavera, 0), Bagadur (d, Fiorentina Primavera, 0).



In prestito: Sepe (p, Napoli), Astori (d, Cagliari, oneroso da 1.5).



Rientro dal prestito: Matos (a, Palmeiras), Salifu (c, Modena), Iakovenko (a, ADO), Gulin (a, Feralpi Salò), Beleck (a, Mantova), Rebic (a, RB Lipsia), Capezzi (c, Varese), Acosty (a, Modena), Vecino (c, Empoli), Madrigali (d, Pontedera), Rosa Gastaldo (c, Istra), Camporese (d, Bari), Hegazy (d, Perugia), Posarelli (d, Scandicci), Roncaglia (d, Genoa), Venuti (d, Pescara), Piccini (d, Betis), Fazzi (a, Perugia), Bakic (c, Spezia).



Cessioni: Savic (d, Atletico Madrid, 25mln), Piccini (d, Betis, 1.5mln), Bittante (d, Empoli, 800mila), Camporese (d, Empoli, ?), Rosati (p, Perugia, ?).



Ceduti in prestito: Mario Gomez (a, Besiktas), Beleck (a, Cluj), Matos (a, Carpi), Venuti (d, Brescia), Salifu (c, Perugia), Gulin (c, Pordenone), Capezzi (c, Crotone).



Scadenza contratto: David Pizarro (c, Santiago Wanderers, 0), Lazzari (c, Carpi, 0), Neto (p, Juventus, 0), el Hamdaoui (a, svincolato), Juan Manuel Vargas (c, Betis, 0), Aquilani (c, sporting Lisbona, 0), Lupatelli (p, ritiro).



Fine prestito: Octavio (c, Botafogo), Rosi (d, Genoa), Diamanti (c, Guangzhou), Kurtic (c, Sassuolo), Salah (a, Chelsea), Gilardino (a, Guangzhou), Richards (d, Manchester City).



Probabile formazione: (4-3-3) : Sepe; Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Basanta, Marcos Alonso; Borja Valero, Mario Suarez, Mati Fernandez; Bernardeschi/Joaquin, G.Rossi, Ilicic.



Difficile prevedere come giocherà la Fioretina. Paulo Sousa ha adoperato anche la difesa a tre (non sarebbe una brutta soluzione) con centrocampo a quattro e davanti formula 2-1, 1-2 oppure 3. Rimane valida l'opzione 4-3-3 però, come quella con il 4-2-3-1. Tante le incognite, le certezze difficili da individuare. A centrocampo Badelj, Borja Valero, Mario Suarez e Mati si giocheranno le maglie a disposizione. Sulle ali Bernardeschi, Joaquin ed Ilicic. Davanti Kalinic e Babacar. Dietro Gonzalo Rodriguez ha aperto il casting per trovare un partner: dovrebbe vincerlo Astori. Giuseppe Rossi potrebbe agira da numero dieci in caso di 4-2-3-1.

Napoli:



Acquisti: Hysaj (d, Empoli, 5mln), Allan (c, Udinese, 11.5mln), Chiriches (d, Tottenham 7mln), Valdifiori (c, Empoli, 5.5mln), Reina (p, Bayern M., 2mln), Dzei (c, Crotone, ?).



In prestito: Gabriel (p, Milan).



Rientro dal prestito: Nicolao (d, Alessandria), el Kaddouri (c, Torino), Edu Vargas (a, QPR), Dumitru (a, PAE Veria), Francis Obeng (c, Santarcangelo), Lasicki (c, Gubbio), Allegra (d, Sudtirol), Maiello (c, Crotone), Fideleff (d, Ergotelis), Palma (c, Spyris), Celiento (d, Pistoiese), Tutino (a, Gubbio), Sepe (p, Empoli), Daniele Donnarumma (d, Messina).



Cessioni: Inler (c, Leicester, 7mln), Gargano (c, Monterrey, 1.5mln), Maiello (c, Crotone, 60mila).



Ceduti in prestito: Duvan Zapata (a, Udinese), Sepe (p, Fiorentina), Roberto Insigne (a, Avellino), Palma (c, Ischia), Uvini (d, Twente), Nicolao (d, Melfi), Tutino (a, Avellino), Allegra (d, Martina Franca), Lasicki (d, Maceratese), Celiento (d, Siena), Maiello (c, Empoli), Novothny (a, Diósgyör).



Fine prestito: Michu (a, Swansea).



Fine contratto: Britos (d, Watford, 0), Colombo (p, Cagliari, 0), Mesto (d, svincolato).



Probabile formazione: (4-3-1-2) : Reina; Maggio, Chiriches, Raul Albiol, Ghoulam; Allan, Valdifiori, Hamsik; Insigne; Gabbiadini, Higuain.



A differenza della Fiorentina il Napoli ha cominciato l'estate con un modulo preciso su cui costruire il nuovo ciclo: il 4-3-1-2. Tanti giocatori sembrano fatti più per questo modulo che per il 4-2-3-1 di Benitez. Innanzitutto Gabbiadini si avvicina di più alla porta, così facendo, mentre Insigne si dividerà i galloni del 10 con Mertens (che giocherà anche punta, come Callejon, nel momento in cui il Pipita e/o Gabbiadini saranno assenti). A centrocampo due terzetti ben chiari: Allan-Valdifiori-Hamsik, David Lopez-Jorginho - Dezi. Ceduti Inler e de Guzman. In difesa Chiriches farà coppia con Albiol, Ghoulam a sinistra mentre a destra Hysaj scavalca Maggio. In porta Reina.

Genoa:



Acquisti: Diego Capel (a, Sp,.Lisbona, 1.3mln), Pavoletti (a, Sassuolo, 3mln), Issa Cissokho (d, Nantes, 500mila), Gakpe (a, Nantes, 0), Pandev (a, Galatasaray, 0), Lazovic (a, Stella Rossa, 0), Ujkani (p, Palermo, 0), Palesi (c, Monza, 0), Krajnc (d, Cesena, ?), Ventre (a, Inter Primavera, ?).



Prestito: Diogo Figueras (d, Siviglia), Ntcham (c, Manchester City).



Rientro dal prestito: Held (a, Lamezia), Greco (c, Verona), Antonio Donnarumma (p, Bari), Santana (c, Frosinone), Moro Alhassan (d, Vicenza), Marchiori (d, Mantova), Fetfatzidis (c, Chievo), Improta (a, Bologna), Tachtisidis (c, Verona, 0), Zima (p, Mantova), Cofie (c, Chievo), Tagliavacche (c, Salernitana), Di Marco (d, Lamezia), Pinilla (a, Atalanta), Polenta (d, Nacional), Antonelli (d, Milan), Ribas (a, Cartagena), Nadarevic (a, Trapani), Pasini (d, Carpi), Di Santantonio (c, Mantova), Albertoni (p, SPAL), Lucarini (d, Monza), Zaine (c, Aversa), Rosi (d, Fiorentina).



Cessioni: Bertolacci (c, Roma, 8.5mln), Antonelli (d, Milan, 4.5mln), Pinilla (a, Atalanta, 2mln), Krajnc (d, Cagliari, 2mln), Fetfatzidis (a, al Ahli, 1.5mln), Greco (c, Verona, 300mila), Nadarevic (a, Trapani, ?), Polenta (d, Nacional, ?), Ragusa (a, Cesena, ?).



Fine contratto: Ribas (a, Fenix, 0), Pasini (d, Pistoiese, 0), Borriello (a, svincolato).



Fine prestito: Bergidch (d, Valladolid), Edenilson (d, Udinese), Lestienne (a, al Arabi), Pavoletti (a, Sassuolo), Niang (a, Milan), Ariaudo (d, Sassuolo), Roncaglia (d, Fiorentina).



Ceduti in prestito: Mandragora (c, Pescara), Albertoni (p, Mantova), Improta (a, Cesena), Rosi (d, Frosinone), Ventre (a, Cosenza), Zima (p, Perugia), Todisco (d, Rimini).



Probabile formazione: (3-4-3) : Perin; Muñoz, Burdisso, de Maio; Cissokho, Kucka, Tino Costa, Diogo Figueras; Perotti, Pandev, Lazovic/Gakpe.



Genoa molto variabile, al solito. Gli innesti di Diogo Figueras e Cissokho fungono da rimpiazzo per i tornanti della scorsa stagione, partiti (Edenilson e Bergdich). Potremmo vederli entrambi titolari, con l'ex Nantes a destra. Da non sottvalutare però le alternative Laxalt (a sx) e Rincon (a dx). Quest'ultimo entra anche in ballottaggio con Kucka e Tino Costa per la mediana, in addizione. Davanti Lazovic, Gakpe e Perotti gli esterni, Pandev e Pavoletti punte pronte a dare al Gasp il gioco che tanto gli piace (centravanti mobile). Dietro Burdisso, de Maio e partono titolari con Marchese, Muñoz ed Izzo a giocarsi l'altro posto.

Sampdoria:



Acquisti: Cassano (a, svincolato), Muriel (a, Udinese, 10.5), Fernando (c, Shaktar D., 8mln)Zukanovic (d, Chievo, 2.9mln), Duncan (c, Inter, 2.6mln), Lucas Torreira (c, Pescara, 2 mln), A.Coda (d, Udinese, 0), Cassani (d, Parma, 0), Moisander (d, Ajax, 0), Silvestre (d, Inter, 0), Edgar Barreto (c, Palermo, 0), Puggioni (p, Chievo, ?), Karlo Lulic (c, Sampdoria Primavera, 0), Oneto (a, Sampdoria Primavera, 0), Ivan (c, Sampdoria Primavera, 0).



In prestito: Brignoli (p, Juventus).



Rientro dal prestito: Olinga (a, Vitorul), Andelko Savic (a, Losanna), A.Lorusso (a, Terracina), Placido (d, Pordenone), Lombardo (c, Pontedera), Sampietro (c, Ancona), Volta (c, Cesena), Matteo Caracciolo (d, Monza), Salamon (d, Pescara), Corazza (a, Novara), Fedato (a, Modena), Gavazzi (c, Ternana), Hromada (c, Pro Vercelli), Martinelli (c, Modena), Pontons Paz (c, Oriente Petrolero), Eramo (c, Ternana), Krsticic (c, Bologna), Magrassi (a, Martina Franca), W.Falcone (p, Como), Fenati (c, Padova), Campaña (c, Porto), Rolando (d, Como), Fornasier (d, Pescara), Scappini (a, Savona), Dejori (d, Pavia), Piana (d, Pistoiese), G.Sansone (a, Bologna), Piovaccari (a, Eibar).



Cessioni: Obiang (c, W.Ham, 6mln), Okaka (a, Anderlecht, 3mln), Matias Rodriguez (d, U.de Chile, ?), Fornasier (d, Pescara, ?), Corazza (a, Novara, ?), Gavazzi (c, Avellino, ?), Volta (d, Perugia, ?).



Scadenza contratto: Romero (p, Manchester Utd, 0), Piovaccari (a, Western Sydney, 0), Scappini (a, Pontedera, 0), Eto'o (a, Antalyaspor, 0), Lombardo (c, Pro Vercelli, 0), Bergessio (a, Atlas, 0), Andelko Savic (a, Xamax).



Ceduti in prestito: Cacciatore (d, Chievo), Rolando (d, Matera), Fedato (a, Livorno), Campaña (c, Alcorcon), Placido (d, Pistoiese), Piana (d, Pro Piacenza), G.Sansone (a, Bari), Luca Rizzo (c, Bologna), Eramo (c, Trapani), Lucas Torreira (c, Pescara), Duncan (c, Sassuolo), W.Falcone (p, Savona), Martinelli (c, Brescia), de Vitis (c, SPAL), Hromada (c, Senica).



Fine prestito: Duncan (c, Inter), Muñoz (d, Palermo), Muriel (a, Udinese), Luka Djordjevic (a, Zenit), Silvestre (d, Inter), Acquah (c, Hoffenheim), A.Coda (d, Udinese), Frison (p, Catania), A.Romagnoli (d, Roma)



Probabile formazione : (4-3-1-2) : Viviano; De Silvestri (Cassani), Moisander, Silvestre, Zukanovic; Fernando, Palmbo, Barreto; Soriano; Eder, Muriel.



Dopo aver titubato nei primi giorni di ritiro Zenga ha deciso di puntare sul 4-3-1-2. In attacco Eder e Muriel hanno il posto assicurato con la coppia Cassano-Bonazzoli di riserva. A centrocampo la partenza di Soriano potrebbe ridare una maglia a Correa ma al momento l'argentino è dietro al centrocampista che piace al Milan sulla trequarti. In mediana Fernando ha tolto il posto a Palombo. Ai suoi lati avranno spazio Barreto e Krsticic. In difesa Cassani copre l'assenza di De Silvestri sulla fascia destra. A sinistra ballottaggio Zukanovic-Regini così come in mezzo lo sarà fra Coda e Moisander per affiancare Silvestre.

Inter:



Acquisti: Kondogbia (c, Monaco, 30mln), Shaqiri (c, Bayern, 16mln), Murillo (d, Granada, 8mln), Santon (d, Newcastle, 3.7mln), Tomassone (a, Genoa Primavera, ?), Evans Kondogbia (c, Arles, ?), Forte (a, Pisa, ?), Biabiany (a, svincolato, 0), Dimarco (d, Inter Primavera, 0).



In prestito: Jovetic (a, Manchester City, oneroso da 3mln), Miranda (d, Atletico Madrid, oneroso da 3mln), Montoya (d, Barcellona, oneroso da 1mln).



Rientro dal prestito: Longo (a, Cagliari), Maiorano (a, Ancona), Galimberti (d, Savona), Mira (c, Renate), Belloni (c, Pro Vercelli), Cannataro (c, Pro Patria), Gabbianelli (c, Prato), Colombi (a, Torres), Silvestre (d, Sampdoria), Bigotto (a, Pergolettese), Mbaye (d, Bologna), Bandini (d, Prato), Schelotto (c, Chievo), R.Alvarez (c, Sunderland), Spendlhofer (d, Sturm Graz), Bocalon (a, Prato), Duncan (c, Sampdoria), Taider (c, Sassuolo), Romanò (c, Prato), Dalla Riva (d, Alto Vicentino), Crisetig (c, Cagliari), Leo Longo (d, Grosseto), Mella (a, Pro Piacenza), Krhin (c, Cordoba), Pasa (d, Prato), Djumo (a, Sliema), Knudsen (c, Prato), Lo (a, Mosta), Bardi (p, Chievo), Botta (c, Chievo), Tassi (c, Prato), Adama Fofana (a, Prato), Baldé (a, Cardiff U21), Ivusic (p, Prato), Zaro (d, Pro Patria).



Cessioni: Kovacic (c, Real Madrid, 35mln), R.Alvarez (c, Sunderland, 10.5mln), Mbaye (d, Bologna, 3.5mln), Botta (c, Pachuca, 2.7mln), Duncan (c, Sampdoria, 2.6mln), Obi (c, Torino, 2.3mln), Kuzmanovic (c, Basileas, 2mln), Krhin (c, Granada, 1.3mln), Spendlhofer (d, Sturm Graz, 450mila), Bocalon (a, Pro Patria), Shaqiri (c, Stoke City, 17mln).



Ceduti in prestito: Crisetig (c, Bologna, oneroso da 1.8mln), Bandini (d, Sudtirol), Eguelfi (d, Cremonese), Romanò (c, Renate), Donkor (d, Bari), Leo Longo (d, Mantova), Bardi (p, Espanyol), Forte (a, Cremonese), Nchama (c, Montebelluna), Evans Kondogbia (c, Renate), Puscas (a, Bari), Tidjana Baldé (a, Anadia), Longo (a, Frosinone), Bessa (c, Como), Belloni (c, Ternana).



Scadenza contratto: Felipe (d, Spezia, 0), Silvestre (d, Sampdoria, 0), Cannataro (c, svincolato), Campagnaro (d, svincolato), Jonathan (d, svincolato).



Fine prestito: Podolski (a, Arsenal), Santon (d, Newcastle), Shaqiri (c, Bayern Monaco), Bonazzoli (a, Sampdoria).



Probabile formazione : (4-3-1-2) : Handanovic; Montoya, Murillo, Miranda/Ranocchia, Juan Jesus; Kondogbia, Medel, Brozovic; Hernanes; Jovetic/Palacio, Icardi.



L'Inter aspetta ancora all'arrivo di un esterno per definire quale modulo adottare davanti. Non arrivasse nessuno ci si butterebbe sul rombo, con Hernanes dietro Jovetic o Palacio ed Icardi. Con Perisic (o Perotti) sarebbe il Profeta a perdere il posto sull'altare del 4-3-3. Il terzetto in mediana dovrebbe vedere titolare indiscusso Kondogbia con Medel o Kovacic davanti alla difesa e Guarin o Brozovic a completare il reparto. Dietro Montoya parte in vantaggio su Santon, a sinistra in attesa di un terzino Juan Jesus pare il più consono a ricoprire quel ruolo (Dodò alternativa, D'Ambrosio e Nagatomo in partenza). In mezzo due maglie per Ranocchia, Murillo e Miranda con Vidic ed Andreolli pronti a fare le valigie.

Torino :



Acquisti: Zappacosta (d, Atalanta, 5.5mln), Baselli (c, Atalanta, 4.5mln), Acquah (c, Hoffenheim, 2.8mln), Avelar (d, Cagliari, 2.5mln), Ichazo (p, Danubio, 1.8mln), Morra (a, Torino Primavera, 0).



Rientro dal prestito: Aramu (c, Trapani), Gyasi (a, Mantova), Ientile (d, Sudtirol), Abou Diop (a, Matera), Ignico (d, Pro Piacenza), Barale (c, Cuneo), Suciu (c, Crotone), Avramov (p, Atalanta), Lys Gomis (p, Trapani), Comentale (c, Mantova), Sordi (p, Olginatese), Larrondo (a, Tigre), Alfred Gomis (p, Avellino), Stevanovic (a, Spezia), Verdi (c, Empoli), Muniru (c, Nova Gorica), Barreca (d, Cittadella), Vesovic (d, Rijeka).



Cessioni: Darmian (d, Manchester United, 18mln), Larrondo (a, Rosario, 500mila), Verdi (c, Milan, 450mila), Bambino (p, Chieri, ?), Barale (c, Cuneo, ?), Tahiraj (c, NK Zavrc, ?), Vesovic (d, Spezia, ?)



Ceduti in prestito: Alfred Gomis (p, Cesena), Barreca (d, Cagliari, oneroso da 500mila), Suciu (c, Lecce), Morra (a, Andria), Aramu (c, Livorno), Ientile (d, Monza), Comentale (c, Monza).



Fine contratto: Comentale (c, svincolato), S.Masiello (d, svincolato), Basha (c, Lucerna, 0), Ientile (d, svincolato), Barreto (a, svincolato), Avramov (p, svincolato).



Fine prestito: Alvaro Gonzalez (c, Lazio), Ichazo (p, Danubio), el Kaddouri (c, Napoli).



Probabile formazione : (3-5-2) : Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Bruno Peres, Benassi, Vives, Acquah/Baselli, Avelar; Quagliarella, Maxi Lopez



Il Torino ha cambiato diverse pedine del suo scacchiere. Ricambio principalmente a centrocampo dove sono arrivati Zappacosta ed Avelar sulle fasce (Darmian è andato via) più Acquah, Baselli ed Obi per i ruoli di mezzali. Benassi completa il quadro dei quattro interni, con Vives e Gazzi pronti a giocarsi il posto da mediano centrale. Davanti Quagliarella è fondamentale, al suo fianco agirà un attaccante che si sta cercando sul mercato. Male che vada ci sono sempre Maxi Lopez, Josef Martinez ed Amauri. In difesa non cambierà nulla: Maksimovic e Glik rimangono in granata per almeno un altro anno.

Milan:



Acquisti: A.Romagnoli (d, Roma, 25mln), Bacca (a, Siviglia, 30mln), Bertolacci (c, Roma, 20mln), Luiz Adriano (a, Shaktar Donetsk, 8mln), Antonelli (d, Genoa, 4.5mln), Verdi (c, Torino, 450mila), José Mauri (c, Parma, 0), Rodrigo Ely (d, Avellino, 0), Calabria (d, Milan Primavera, 0).



Rientro dal prestito: Simic (d, Varese), Diniz Plonio (d, Lecce), Bortoli (c, Messina), Chinellato (a, Sudtirol), Gabriel (p, Carpi), Aniekan (c, NK Krka), Daminuta (c, Vitorul), Odumandi (a, Latina), Vilà (d, Eibar), Pazzagli (p, Lucchese), Birsa (c, Chievo), Nocerino (c, Parma), Robinho (a, Santos), Tamas (d, Slavia Praga), Narduzzo (p, Teramo), Ferretti (d, Matera), Benedicic (c, Leeds), Henty (a, NK Olimpia), Filkor (c, Avellino), Hottor (c, Venezia), Niang (a, Genoa), Innocenti (c, Nova Gorica), Fossati (c, Perugia), Saponara (c, Empoli), Pinato (c, Virtus Lanciano), Pelé (c, Belenenses), Vergara (d, Avellino), Petagna (a, Vicenza), Matri (a, Juventus).



Cessioni: Saponara (c, Empoli, 4mln), Rami (d, Siviglia, 3.5mln), Henty (a, NK Olimpia, 150mila), Birsa (c, Chievo, ?), Pinato (c, Vicenza, ?), Albertazzi (d, Verona, ?), Mastour (c, Milan Primavera, 0), Tamas (d, Spezia, ?).



Ceduti in prestito: El Shaarawy (a, Monaco, oneroso da 2mln), Gabriel (p, Napoli), Comi (a, Livorno), Odumadi (a, Sanliurfaspor), Pessina (c, Lecce), Verdi (c, Eibar), Juan Alberto Mauri (c, Akragas).



Scandenza contratto: Muntari (c, al Ittihad, 0), Filkor (c, Ujpest, 0), Pelé (c, Benfica, 0), Fossati (c, Cagliari, 0), Diniz Plonio (d, Padova, 0), Daminuta (c, Zakho), Pazzini (a, Verona, 0), Essien (c, Panathinaikos, 0), Robinho (a, Guangzhou, 0), Bonera (d, svincolato), Pazzagli (p, svincolato), Vilà (d, AEK Atene, 0).



Fine prestito : van Ginkel (c, Chelsea), Antonelli (d, Genoa), Bocchetti (d, Spartak Mosca), Destro (a, Roma).



Probabile formazione (4-3-1-2) : Diego Lopez; De Sciglio, Mexes, Alex, Antonelli; Bertolacci, de Jong, Montolivo/Poli; Honda/Bonaventura; Bacca, Luiz Adriano.



Il Milan riparte dal rombo a centrocampo. Mihajlovic ha bene in testa le gerarchie. In attacco titolari Bacca - Luiz Adriano con alternative Cerci, Menez e Matri in attesa del ritorno di Niang dall'infortunio. Alle loro spalle Honda ma non è escluso che lì venga disimpegnato Bonaventura. Jack avrà però più spazio a centrocampo, con de Jong metodista ed a sinistra Bertolacci. Riserve Montolivo, Poli, Mauri e Nocerino. In difesa l'arrivo di Romagnoli spinge fuori Paletta: l'italiano farà coppia con Mexes o Alex con Zapata ulteriore alternativa ed Ely jolly. Sulle fasce Abate o De Sciglio a destra con Antonelli a sinistra.

Palermo:



Acquisti: Hiljemark (c, PSV, 2.5mln), Goldaniga (d, Juventus, 2mln), el Kaoutari (d, Montpellier, 2mln), Cassini (a, Corinthians, 1.5mln), Trajkovski (a, Zulte, 900mila), Nicolas Viola (c, Ternana, 0), Benali (c, Brescia, 0), Rispoli (d, Parma, 0).



In prestito: Brugman (c, Pescara), Colombi (p, Cagliari).



Rientro dal prestito: Troianiello (a, Bologna), Bamba (d, Leeds), Lores Varela (a, Varese), Malele (a, Trapani), Muñoz (d, Sampdoria), Kosnic (d, Budapest Honved), Ngoyi (c, Leeds), Lanini (a, Virtus Entella), Velazquez (d, Gaz Metan), Calabrese (a, Vallée d'Aoste), Petermann (c, Torres), Embalo (a, Lecce), Di Gennaro (c, Vicenza), Eros Pisano (d, Verona), Struna (d, Carpi), Pellegrino (d, Akragas).



Cessioni: Dybala (a, Juventus, 32mln), Eros Pisano (d, Verona, 1mln), Lanini (a, Juventus, ?), Di Gennaro (c, Cagliari, ?), Bamba (d, Leeds, ?), Velazquez (d, Hajduk Spalato, ?)



Scadenza contratto: Ujkani (p, Genoa, 0), Calabrese (a, Vibonese, 0), Muñoz (d, Genoa, 0), Nicolas Viola (c, Novara, 0), Morganella (d, svincolato), Troianiello (a, Salernitana, 0), Terzi (d, Spezia, 0)



Ceduti in prestito : Embalo (a, Brescia), Malele (a, Atletico CP), Makienok (a, Charlton), Fulignati (p, Trapani), Petermann (c, Santarcangelo), N'Goyi (c, Dijon). ​



Fine prestito: Emerson (d, Santos), Danilo Ortiz (d, Cerro Porteño), Rispoli (d, Parma).



Probabile formazione : (3-5-1-1) : Sorrentino; Andelkovic, G.Gonzalez, el Kaoutari; Rispoli, L.Rigoni, Jajalo, Chochev/Hiljemark, Lazaar; Vazquez; Belotti



Il Palermo senza Dybala non ha intenzione di cambiare il dna del team. Serve una punta veloce come Paulo per sostituirlo, ecco perché Belotti potrebbe anche partire con Joel Campbell nuovo rosanero. Dietro Vazquez diventa il leader principale. A centrocampo Rigoni sarà l'interno destro, con Jajalo mediano ed il nuovo Hiljemark a contendere a Chochev l'altro posto. Rispoli e Lazaar esterni titolari. In difesa Pipo Gonzalez, el Kaoutari o Goldaniga con Andelkovic.

Sassuolo:



Acquisti: Defrel (a, Cesena, 7mln), Berardi (a, Juventus, 10mln), Pellegrini (c, Roma, 1.25mln), Sbrissa (c, Vicenza, 800mila), Dell'Orco (d, Parma, 0), Fontanesi (d, Sassuolo Primavera, 0).



In prestito: Duncan (c, Sampdoria), Politano (a, Roma).



Rientro dal prestito: Falcinelli (a, Perugia), Pavoletti (a, Genoa), Aladje Gomes (a, Real Vicenza), Kurtic (c, Fiorentina), Guido Gomez (a, Juve Stabia), Gliozzi (a, Forlì), Ariaudo (d, Genoa), Manfredini (d, Vicenza), Laribi (a, Bologna).



Cessioni: Zaza (a, Juventus, 18mln), Kurtic (c, Atalanta, 3.5mln), Pavoletti (a, Genoa, 3mln), Guido Gomez (a, Juve Stabia, ?), Manfredini (d, Vicenza, ?), Lodesani (a, Foggia, ?), Perilli (p, Reggiana, ?).



Fine contratto: Brighi (c, Bologna, 0), Natali (d, svincolato), Polito (p, svincolato), Bianco (d, ritiro).



Ceduti prestito: Chibsah (c, Frosinone), Sbrissa (c, Vicenza), Gliozzi (a, Sudtirol), Rossini (d, Savona), Aladje Gomes (a, Prato).



Fine prestito: Taider (c, Inter), Berardi (a, Juventus), Lazarevic (a, Chievo), Donis (a, Juventus).



Probabile formazione : (4-3-3) : Consigli; Vrsaljko, Paolo Cannavaro, Acerbi, Peluso; Duncan, Magnanelli, Missiroli; Berardi, ?, N.Sansone.



La cessione di Zaza ha aperto un buco bello grosso nel tridente di Di Francesco. Chi sarà il nuovo ariete nero-verde? Possibile sia Defrel? O il suo arrivo implica il panchinamento di Sansone? Da non sottovalutare Politano. A centrocampo Magnanelli e Missiroli hanno il posto assicurato, come mezzala destra ballottaggio Duncan (favorito) - Pellegrini, arrivato dalla Roma. In difesa Vrsaljko e Peluso terzini titolari (se il croato parte bisogna trovare un sostituito) mentre per vie centrali si riparte dai centrali con cui si è finito: Acerbi e Cannavaro (Antei, Ariaudo e Terranova alternative).

Verona:



Acquisti: Viviani (c, Roma, 4mln), Eros Pisano (d, Palermo, 1mln), Helander (d, Malmo, 1mln), Greco (c, Genoa, 300mila), Coppola (p, Bologna, 0), Valoti (c, Albinoleffe, 0), Souprayen (d, Dijon), Pazzini (a, Milan, 0), Siligardi (a, Livorno, 0), Albertazzi (d, Milan, ?), Fares (a, Verona Primavera, 0).



In prestito: Winck (d, Internacional).



Rientro dal prestito: Memolla (d, Martina Franca), Torregrossa (a, Crotone), Alejandro Gonzalez (d, Cagliari), Speziale (a, Pro Piacenza), Samb (a, Floriana), Ballarini (d, Pro Piacenza), Ravasi (a, Prodenone), Laner (c, Carpi), Calvano (c, Pistoiese), Nené (a, Spezia), Nicolas (p, Lanciano), Zaccagni (c, Venezia), De Vita (c, Monza), Baldanzeddu (d, Virtus Entella), Gennaro Esposito (c, Venezia), Rabusic (a, Crotone), Zampano (d, Pescara), Spezzani (c, Melfi), Bianchetti (d, Spezia), Grossi (a, Virtus Lanciano), Kiakis (d, Barletta), gatto (a, Pordenone), Romulo (c, Juventus).



Cessioni: Martic (d, Spezia, ?), Samb (a, Floriana, 0), Zampano (d, Pescara, 0).



Ceduti in prestito: Valoti (c, Pescara), Gatto (a, Juve Stabia), Ferrari (p, Rimini), Nicolas (p, Trapani), Torregrossa (a, Trapani), Rabusic (a, Slovan Liberec), Speziale (a, Pistoiese), Calvano (c, Teramo), Boni (d, Prato), Memolla (d, Koper), Alejandro Gonzalez (d, Ternana), de Vita (c, Trapani).



Fine contratto: Arzamendia (c, svincolato), Agostini (d, svincolato), Alba (a, svincolato), Gennaro Esposito (c, svincolato), Rafael Marques (d, Coritiba, 0), Nené (a, Spezia, 0), Benussi (p, Carpi, 0), Saviola (a, River Plate, 0). Grossi (a, svincolato).



Fine prestito: Valoti (c, Albinoleffe), Greco (c, Genoa), Nico Lopez (a, Udinese), Campanharo (c, Bragantino), Obbadi (c, Monaco), Fernandinho (a, Gremio), Brivio (d, Atalanta), Sorensen (d, Juventus), Tachtsidis (c, Genoa), Eros Pisano (d, Palermo).



Probabile formazione : (4-3-1-2) : Rafael; Eros Pisano, Moras, Rafa Marquez, Albertazzi; Sala/Romulo, Greco/Viviani, Hallfredsson; Juanito Gomez; Toni, Pazzini



Il Verona cambia pelle. Si passa dalle tre punte alle due, senza più esterni e con Toni e Pazzini a condividere l'area di rigore. Dietro agirà uno fra Juanito Gomez e Jankovic in un ipotetico 4-3-1-2. Da non escludere la soluzione 4-4-2, per garantire a Sala di poter giocare nel ruolo a lui più congeniale (nel caso Jankovic farebbe l'esterno sinistro). In mezzo Viviani e Greco si giocano un posto nel 4-3-1-2 ma potrebbero convivere nel 4-4-2. Romulo, Ionita e Hallfreddson gli altri centrocampisti. Lì dietro Rafa Marquez e Moras sono insidiati da Bianchetti. A destra Eros Pisano e Winck si contendono una maglia, a sinistra stessa cosa per Albertazzi ed il nuovo Souprayen. In porta si ritorna a dar fiducia a Rafael ma le quotazioni di Gollini sono in salita.





Chievo:



Acquisti: Ntow (a, Brescia, 0), Pepe (c, svincolati, 0), Lucas Castro (c, Catania, 3.5mln), Zukanovic (d, Gent, 1mln), Calderoni (d, Bari, 100mila), Birsa (c, Milan, ?), Brunelli (p, Carpi, ?), Manfrin (d, Modena, ?), Savi (d, Atalanta, ?), Gobbi (d, Parma, 0), Bressan (p, Cesena, 0).



In prestito: Cacciatore (d, Samp), Mpoku (a, Standard Liegi).



Rientro dal prestito: Inglese (a, Carpi), Cisotti (a, Spezia), Stoian (a, Crotone), Franchini (d, Lumezzane), Gargiulo (c, Brescia), Sowe (a, Latina), Ansoumana Sané (d, Pro Piacenza), Edimar (d, Cordoba), Kirilov (a, Cremonese), Mbaye (c, Carpi), Victor da Silva (c, Brescia), Pucino (d, Pescara), Kupisz (c, Cittadella), Costa (d, Pisa), Gatto (c, Lumezzane), Mangani (c, Angers), Troiani (d, Torino), Sabatucci (d, Lumezzane), Magri (d, Reggina), Nicola Rigoni (c, Cittadella), Farias (a, Cagliari), Toskic (c, Monza), Ekuban (a, Lumezzane), Sestu (c, Brescia), Sbaffo (c, Avellino), Massimiliano Gatto (c, Carpi), Viotti (p, Pro Vercelli), Moschin (p, Pisa), Baraye (a, Torres), De Paula (a, Messina), Marchionni (c, Gubbio), Anastasi (a, Pistoiese), Provedel (p, Perugia), Solini (d, Real Vicenza), Lazarevic (a, Sassuolo), Sanna (a, Savona), Djiby (c, Benevento), Oumaro Coulibaly (d, Paganese), Aldrovandi (d, SPAL), Alimi (a, Lumezzane), Bellomo (c, Bari), Bassoli (d, Cremonese), Bentivoglio (c, Brescia), Benedetti (d, Reggina).



Cessioni: Zukanovic (d, Sampdoria, 2.9mln), Farias (a, Cagliari, 1.25mln), Cisotti (a, Spezia, ?), Franchini (d, Carpi, ?), Anastasi (a, Mantova, ?), Magri (d, Vicenza, ?), Mangani (c, Angers, ?), Anderson (d, L'Aquila, 0), Puggioni (p, Sampdoria, ?), Aldrovandi (d, Modena, ?).



Fine contratto: De Paula (a, Atalanta, 0), Viotti (p, svincolato)



Ceduti in prestito: Lazarevic (a, Antalyaspor), Kirilov (a, Sudtirol), Calderoni (d, Latina), Gargiulo (d, Bassano), Manfrin (d, Alessandria), Victor da Silva (c, Teramo), Moschin (p, Renate), Marchionni (c, Modena), Costa (d, Bournemouth U21), Bendetti (d, Cittadella), Kupisz (c, Brescia), Emanuele Gatto (c, Cuneo), Brunelli (p, Pisa), Solini (d, Renate), Ansoumana Sané (d, Pontedera), Bassoli (d, Sudtirol), Provedel (p, Modena), Sestu (c, Entella), Ekuban (a, Renate), Savi (d, Ischia), Ntow (a, Como), Vajushi (c, Livorno), Djiby (c, Cremonese), Edimar (d, Rio Ave), Sabatucci (d, Cavese).



Fine prestito: Zukanovic (d, Gent), Nicola Pozzi (a, Parma), Cofie (c, Genoa), Ruben Botta (c, Inter), Bardi (p, Inter), Fetfatzidis (a, Genoa), Schelotto (c, Inter), Birsa (c, Milan).



Probabile formazione : (4-4-2) : Bizzarri; N.Frey, Cesar, Dainelli, Gobbi; Birsa, Radovanovic, Izco/Hetemaj, Lucas Castro; Paloschi, M'Poku.



Tradizionale 4-4-2 per il Chievo di Maran che cerca la salvezza. Punto di partenza la grantica difesa, presumibilmente composta da Cesar e Dainelli, con Frey e Gobbi esterni. A centrocampo difficile vedere Birsa e Lucas Castro insieme, soluzione troppo sbilanciata. Più facile vedere il primo accoppiato con Hetemaj largo dall'altra parte (nel caso Izco - Radovanovic in mezzo) oppure il secondo con Izco esterno destro (Hetemaj - Radovanovic in mezzo). Un giusto bilanciamento. Davanti M'Poku - Paloschi chiaramente tandem titolare.

Empoli:



Acquisti: Saponara (c, Milan, 4mln), Bittante (d, Fiorentina, 800mila), Dermaku (d, Melfi, ?), Krunic (c, Borac Cacak, ?), Camporese (d, Fiorentina, ?), Costa (d, Parma, 0), Zambelli (d, Brescia, 0).



In prestito: Skorupski (p, Roma), Maiello (c, Napoli)



Ritorno da prestito: Castellani (a, Forlì), Dramane Konaté (a, Tuttocuoio), Menichetti (c, Ponsacco), Rovini (a, SPAL), Gargiulo (c, Tuttocuoio), Perticone (d, Trapani), Pelagotti (p, Pisa), Bianchi (c, Lucchese), Martinelli (d, Novara), Sebastian Sosa (a, KF Vllazania), Fruguli (a, Savona), Ronaldo (c, Pro Vercelli), Ricci (p, Pistoiese).



Cessioni: Hysaj (d, Napoli, 5mln),Valdifiori (c, Napoli, 5.5mln), Perticone (d, Trapani, ?), Tavano (a, Avellino, ?), Angeli (a, Castelnuovo, ?), Menichetti (c, Ponsacco, ?), Rovini (a, Udinese, ?).



Fine contratto: Bassi (p, Atalanta, 0), Guarente (c, svincolato).



Ceduti in prestito: Dramane Konaté (c, Ancona), Gargiulo (c, Cremonese), Ricci (p, Livorno), Castellani (a, Porto Tolle).



Fine prestito : Sepe (p, Napoli), Somma (d, Roma), Saponara (c, Milan), Verdi (c, Torino), Rugani (d, Juventus), Vecino (c, Fiorentina).



Probabile formazione : (3-5-2) : Skorupski; Camporese, Tonelli, Costa; Bittante, Zielinski, Ronaldo/Signorelli, Croce, Mario Rui; Saponara, Maccarone.



Dopo molte amichevoli con la difesa a 3 Giampaolo è tornato sui propri passi, con il 4-3-1-2 come modulo base. Dovesse essere confermato l'assetto Sarriano vedremmo uno fra Laurini e Bittante a destra, centralmente Tonelli con Costa ed a sinistra Mario Rui. Centrocampo con Zielinski a destra, Diousse o Ronaldo in mezzo e Croce sul centro-sinistra. Pucciarelli, Maccarone e Saponara davanti









Udinese:



Acquisti : Marquinho (c, Roma, ?), Piris (d, Maldonado, 3.5mln), Ali Adnan (d, Rizespor, 2.20mln), Gaspar Iñiguez (c, Argentinos, 1.20mln), Iturra (c, Granada, 0), Rovini (a, Empoli, ?).



In prestito: Duvan Zapata (a, Napoli).



Ritorno dal prestito: Douglas Santos (d, Atletico Mineiro), Edenilson (c, Genoa), D'Incà (a, Belluno), Bertoia (c, Tamai), Merkel (c, Grasshoppers), Muriel (a, Sampdoria), Mori (d, Ascoli), Syku (d, Imolese), Codromaz (d, Feralpi Salò), Pape Dia (a, San Marino), Mlinar (c, Aarau), Faraoni (d, Perugia), Berra (d, Carrarese), Alhassan (d, Latina), Romo (p, Watford), Jaadi (a, Latina), Matias Campos (c, Española), Nico Lopez (a, Verona), Pereyra (c, Juventus), Coda (d, Sampdoria), Jaime Romero (a, Saragozza), Kelava (p, Spartak Trnava), Verre (c, Perugia), Camigliano (d, Cittadella), Nyom (d, Granada), Tellan (c, Fontafredda), Basta (d, Lazio), Brkic (p, Cagliari), Pawlowski (p, Bytovia Bitow), Vydra (a, Watford), Naldo (d, Getafe), Marsura (a, Modena), Coeff (d, Mouscron).



Cessioni: Pereyra (c, Juevntus, 14mln), Allan (c, Napoli, 11.5mln), Muriel (a, Sampdoria, 10.5mln), Basta (d, Lazio, 10mln), Douglas Santos (d, Atletico Mineiro, 3mln), Naldo (d, Sp.Lisbona, 2mln), Syku (d, Imolese, ?), Berra (d, Pro Vercelli, ?), Codromaz (d, Feralpi Salò, ?), Vydra (a, Watford, ?), Coeff (d, Ajaccio).



Scadenza contratto: Marsura (a, svincolato), Nyom (d, Watford, 0), Coda (d, Sampdoria, 0).



Ceduti in prestito: Gabriel Silva (c, Carpi), Brkic (p, Carpi), Rovini (a, Pistoiese), Bubnjic (d, Carpi), Jaadi (a, Granada B), Torje (c, Osmanlispor), Verre (c, Pescara), Alexis Zapata (a, Perugia), Nico Lopez (a, Granada), Scuffet (p, Como), Hallberg (c, Valerenga), Mlinar (c, Inter Zapresic), Jaime Romero (a, Real Saragozza).



Fine prestito: Piris (d, Maldonado).



Probabile formazione : (3-5-2) : Karnezis; Heurtaux, Danilo, Domizzi; Widmer/Edenilson, Badu, Guilherme, Kone/Br.Fernandes, Adnan; Duvan Zapata/Thereau, Di Natale.



Affollato come non lo era da tanto tempo il campo d'allenamento dell'Udinese. Il ritorno di Edenilson e l'arrivo di Ali Adnan garantisce qualità sugli esterni di centrocampo, dove era già presente Widmer: ne giocheranno soltanto due. In mezzo a Pinzi, Badu e Guilherme si è aggiunto un altro mediano (Iturra). Almeno uno dei tre centrocampisti avrà compiti di inserimento, ecco perché uno fra Koné, Lucas Evangelista e Bruno Fernandes potrebbe trovare spazio. Tanti nomi anche in avanti: con l'arrivo di Duvan Zapata siamo a quota sei, contando , Perica, Aguirre, Di Natale, Geijo e Thereau. In difesa Heurtaux potrebbe vedere il suo posto essere soffiato da Piris, provato mezzo-destro.

Atalanta:



Acquisti: Kurtic (c, Sassuolo, 3.5mln), Pinilla (a, Genoa, 2mln), Valzania (c, Cesena, 900mila), Monachello (a, Monaco, 500mila), De Paula (a, Chievo, 0), Bassi (p, Empoli, 0), Alimi (a, Chievo, ?), De Roon (c, Heerenveen, ?), Ceria (a, Juventus, ?), Radunovic (p, Rad Belgrado, ?).



In prestito: /



Ritorno dal prestito: Canini (d, Tokyo), Adiansi (d, Piacenza), Zanoni (d, Pergolettese), Capelli (d, Cesena), Contini (d, Bari), Nava (d, SPAL), Cason (d, Siena), Redolfi (d, Pontedera), Suagher (d, Carpi), Varano (c, Venezia), Romano (c, Ciserano), Minotti (c, Foggia), Caldara (d, Trapani), Leonardo Gatto (a, Lanciano), Milesi (d, Pro Vercelli), Giorgi (c, Cesena), Scozzarella (c, Trapani), Palma (c, Feralpi Salò), Conti (d, Virtus Lanciano), Gagliardini (c, Spezia), Marilungo (a, Cesena), Savi (d, Feralpi Salò), Barba (c, Pro Piacenza), Moussa Koné (c, Avellino), Nana Welbeck (c, NK Krka), Mangni (a, Latina), Bangal (a, San Marino), Betancourt (a, Defensor Sporting), Prince Gouano (d, Rio Ave), Francesco Rossi (p, Lupa Roma), Magnaghi (a, Venezia), Zanotti (p, Carrarese), Rascaroli (c, Siena), Molina (a, Carpi), Nica (d, Cesena), Ungaro (c, Real Vicenza), Cazzola (c, Cesena), Badji Djibo (d, Paganese), Almici (d, Avellino), Agazzi (c, Virtus Lanciano), Brivio (d, Verona).



Cessioni: Benalouane (d, Leicester, 7mln), Zappacosta (d, Torino, 5.5mln), Baselli (c, Torino, 4.5mln), Capelli (d, Cesena, ?), Savi (d, Chievo, ?), Scozzarella (c, Trapani, ?), Mangni (a, Sanliurfaspor, ?), Nana Welbeck (c, NK Krka, ?), Varano (c, Cesena, ?), Moussa Koné (c, Cesena, ?), Barba (c, Pescara, ?).



Ceduti in prestito: Nica (d, Avellino), Valzania (c, Cesena), Ungaro (c, Mantova), Caldara (d, Cesena), Gagliardini (c, Vicenza), Betancourt (a, Arezzo), Redolfi (d, Pro Vercelli), Zanotti (p, Melfi), Milesi (d, Arezzo), Leonardo Gatto (a, Vicenza), Minotti (c, Como), Contini (d, Bari), Molina (a, Cesena), Magnaghi (a, Cremonese), Cason (d, Melfi), Gouano (dc, Bolton). Palma (c, Juve Stabia), Nava (d, Ascoli).



Fine contratto: Emanuelson (c, svincolato), Scaloni (d, svincolato), Biava (d, svincolato), Cazzola (c, svincolato), Frezzolini (p, ritiro).



Fine prestito: Bianchi (a, Bologna), Pinilla (a, Genoa), Avramov (p, Torino), Rosseti (a, Juventus).



Probabile formazione : (4-3-3) : Sportiello; Andrea Masiello, Benalouane, Stendardo, Dramé; Kurtic, Cigarini, Carmona; Papu Gomez/D'Alessandro, Pinilla, Papu Gomez/Maxi Moralez



L'Atalanta abbadona definitivamente il 4-4-1-1/4-4-2 e si converte al 4-3-3 di Reja. I quattro esterni in corsa per i posti sulle ali sono D'Alessandro, Maxi Moralez, Papu Gomez ed Estigarribia (non male). Sovraffollamento anche fra i centravanti con Pinilla titolare, Denis alternativa più Monachello e Boakye che garantirebbero anche un 4-4-2. A centrocampo Cigarini e Carmona hanno accolto i nuovi de Roon e Kurtic, in ballottaggio per il terzo posto in mezzo. In difesa Andrea Masiello dovrebbe trovare posto come terzino destro (ma occhio al giovane Conti). Al centro spazio a Cherubin (vista la cessione di Benalouane) e Stendardo, visto l'addio di Biava. Sulla fascia mancina Dramé parte in leggero vantaggio.

Bologna:



Acquisti: Crimi (c, Latina, 1mln), Destro (a, Roma, 6.5mln), Krafth (d, Helsinborgs, 500mila), Pulgar (d, Universidad Catolica, ?), Mbaye (d, Inter, 3.5mln), Rossettini (d, cagliari, 2.5mln), Brighi (c, Sassuolo, 0), Mirante (p, Parma, 0), Brienza (c, Cesena, 0).



In prestito: Crisetig (c, Inter, oneroso da 1.8 mln), Rizzo (c, Sampdoria).



Rientro dal prestito: Lorenzini (d, Sestri Levante), Yaisien (c, Arezzo), Rickler (d, Prato), Lombardi (p, Santarcangelo), Paponi (a, Ancona), Pisanu (c, Sliema Wander), Gerevini (c, Ischia), Benatti (a, Pordenone), Malagoli (p, Mantova), Pulzetti (c, Cesena), Bergamini (c, Paganese), Pescatore (c, Sestri Levante), Stojanovic (p, Crotone), Bianchi (a, Atalanta), Malo (c, Mezzolara), Palomeque (d, Cremonese), Djokovic (c, Livorno), Luca Verratti (a, SPAL), Martì Riverola (c, SCR Altach), Crespo (d, Cordoba).



Cessioni: Paponi (a, Latina, 300mila), Garics (d, Darmstadt, ?), Abero (d, Nacional, ?), Crespo (d, Cordoba, 500mila), Lorenzini (d, Lucchese, ?), Martì Riverola (c, Foggia, ?).



Fine contratto: Djokovic (c, Ajaccio, 0), Pazienza (c, Vicenza, 0), Coppola (p, Verona, 0), Diego Perez (c, svincolato), Matuzalem (c, svincolato), Luca Verratti (a, Melfi, 0), Casarini (c, svincolato), Rolando Bianchi (a, svincolato), Yiaisen (c, svincolato).



Ceduti in prestito: Paramatti (d, Siena), Radakovic (d, Sigma Olomuc), Bergamini (c, Arezzo), Gerevini (c, Atletico CP).



Fine prestito: Troianiello (a, Palermo), Krsticic (c, Sampdoria), G.Sansone (a, Samp), Improta (a, Genoa), Laribi (a, Sassuolo), Mbaye (d, Inter), Bessa (c, Inter), Buchel (c, Juventus).



Probabile formazione : (4-3-1-2) : Mirante; Ceccarelli, Oikonomu, Rossettini, Mbaye; Rizzo, Crisetig, Zuculini; Brienza; Acquafresca, Mancosu.



Mancano ancora tasselli a questo Bologna ancora tutto da comporre. Almeno un terzino sinistro e due punte. In porta è arrivato Mirante, mentre la difesa centralmente pare sistemata con Gastaldello, Oikonomou, Maietta e Rossettini. Sugli esterni si cerca un terzino che alzi il livello attuale che prevede Ferrari e Masina titolari e Ceccarelli e Mbaye alternative. In mezzo al campo Crisetig, Brighi, Pulgar e Rizzo (tutti nuovi) si vanno ad unire a Zuculini. I tre davanti saranno Brienza più due nuovi. Si giocasse oggi partirebbero dal 1° Acquafresca e Cacia.

Carpi:



Acquisti: Martinho (a, Catania, 0), Lazzari (c, Fiorentina, 0), Wilczek (a, Plast Gilwice, 0), Benussi (p, Verona, 0),, Spolli (d, Catania, 0), Ivan Markovic (c, CSKA Sofia, 0), Murano (p, Albano, ?), Franchini (d, Chievo, ?)



In prestito: Gaspar Iñiguez (c, Granada), Gabriel Silva (c, Udinese), Matos (a, Fiorentina), Wallace (d, Chelsea), Marrone (c, Juventus), Bubnjic (d, Udinese), Brkic (p, Udinese), Fedele (c, Sion).



Ritorno dal prestito: Ridolfi (c, Santarcangelo), Bollini (c, Savoia), Cognigni (a, Ancona), Sperotto (d, Cosenza), Marani (p, Sambenedettese), Forte (p, Vigor Lamezia), Boron (d, Grosseto).



Cessioni: Cognigni (a, Ancona, ?), Brunelli (p, Chievo, ?), Francesco Forte (p, Maceratese, ?).



Fine contratto: Maurantonio (p, Akragas, 0), Renato Dossena (p, svincolato)



Ceduti in prestito: Torelli (c, Siena), Boron (d, Siena), Sperotto (d, Arezzo).



Fine prestito: Inglese (a, Chievo), Pasini (d, Genoa), Struna (d, Palermo), Suagher (d, Atalanta), Massimiliano Gatto (c, Chievo), Molina (a, Atalanta), Gabriel (p, Milan), Laner (c, Verona), Mbate (c, Chievo), Modolo (d, Parma).



Probabile formazione: (4-3-3) : Brkic; Wallace, Spolli, Bubnjic/S.Romagnoli, Gabriel Silva; Lollo/Bianco, Marrone, Lazzari; Di Gaudio, Mbakogu, Matos



Una miriade di facce nuove fra i ranghi della neo-promossa Carpi, che un modulo di base ancora non l'ha trovato. Partendo dalla porta troviamo l'udinese Brkic. Nella retroguardia nuova di zecca trovano spazio Spolli, Wallace e Gabriel Silva. Il poker potrebbe essere completato da Bubnjic o da Simone Romagnoli. In mezzo sfida fra Marrone e Porcari per le chiavi della squadra, ai loro lati spazio a Lollo, Bianco, Fedele e Lazzari. In attacco le ali titolari, al momento, sembrano Matos e Di Guadio. Mbakogu punta centrale. Wilczek è pronto a far variare il tutto in 4-4-2