Supercoppa italiana, Juve e Lazio a cinque giorni dall'appuntamento

Manca meno di una settimana alla sfida che vedrà opposte Juventus e Lazio nel primissimo round della stagione 2015/16 del calcio italiano. Bianconeri e biancocelesti si giocheranno la Supercoppa Italiana nell'arida Shangai, dove ieri si è toccato il 90% di umidità.

Le formazioni di Allegri e Pioli hanno in comune una pre-season di certo non esaltante. Risultati poco convincenti sia per la Lazio che per la Juventus. I primi, fatta eccezione per i test contro squadre dilettantistiche, sono precipitati sotto i colpi di Vicenza, Anderlecht, Sigma Olomuc e Mainz. Squadre quantomeno alla pari dei biancocelesti, apparsi davvero poco brillanti nelle quattro uscite di cui sopra. Ben 9 reti sono state incassate nelle ultime tre, appena tre anche le reti segnate nelle ultime quattro. Cosa ha mandato al tappeto una squadra bella e vincente come la Lazio dell'anno scorso? In molti hanno individuato il colpevole a metà fra gli infortuni estivi ed un cambio di modulo a cui non sembrava proprio il caso fare ricorso.

Se così fosse le scuse starebbero a zero per la partitissima di Shangai, dove la Lazio dovrebbe recuperare sia gli infortunati principali (de Vrij e Radu, entrambi allenatisi con la squadra dal momento dello sbarco in Cina, al pari di Ravel Morrison) che le vecchie abiditudini derivanti dal 4-3-3. Pioli è infatti intenzionato a schierare il proprio cavallo di battaglia per affrontare la Juventus: Marchetti in porta. Retroguardia con Basta, de Vrij, Gentiletti e Radu. Il centrocampo privo di Parolo e Lulic, squalificati, dovrà invece affidarsi obbligatoriamente ad Onazi, Biglia e Cataldi, aspettando Milinkovic-Savic (oggi a Roma per visite mediche e per sbrigare le pratiche burocratiche che chissà potrebbero permettergli di raggiungere velocemente la Lazio in Asia). In attacco il tridente sarà il solito: Candreva - Klose - Felipe Anderson. Djordjevic dovrebbe recuperare in tempo. Intanto ieri la squadra ha effettuato due sessioni di allenamento: una atletica nella mattinata in palestra ed una outdoor nel pomeriggio.

Così come la Lazio anche la Juventus ha due/tre uscite su cui rimuginare (vittoria di misura contro il Lechia, sconfitte con BVB e Marsiglia) oltre ad un paio di infortunati di cui tener conto. A differenza dei biancocelesti però Allegri non recupererà quasi nessuno. Chiellini deve stare fermo ancora due settimane, per quanto riguarda Khedira ne sapremo di più oggi (quando saranno effettuati gli esami).

Nessuno dei due era presente nella lista dei convocati diramata ieri da Allegri. Presente invece Barzagli, per cui si tenterà un recupero in extremis senza però forzare nulla. Al momento la formazione bianconera più probabile sembra quella con Caceres (e non Rugani) insieme a Bonucci in difesa, Evra e Lichtsteiner terzini, Pogba e Sturaro (più lui di Padoin) interni, Marchisio regista e Pereyra dietro Mandzukic e Morata in attacco. Alternativa il 3-5-2 che vedrebbe saltare Sturaro, con inserimento in difesa di Rugani (o Caceres). I bianconeri - a differenza della Lazio - sono partiti solo ieri, effettuando uno scalo in quel di Parigi.