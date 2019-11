Udinese, lavori in corso

Corsa, di nome e di fatto. Il Bastia, formazione "corsa" della League 1 francese, dimostra di essere già pronto per l'avvio del campionato, in programma sabato, mentre l'Udinese palesa diverse difficoltà, specialmente nel primo tempo, quando viene travolta dalla "corsa" dei giocatori francesi.

Un semplice gioco di parole che però evidenzia la differenza tra le due squadre, lasciando non poco sorpresi i tifosi bianconeri. Partite d'agosto, si dice, partite alle quali non bisogna dare troppo peso, partite dalle quali invece bisogna saper riconoscere gli errori commessi per poi correggerli in allenamento.

Se è vero che l'Udinese è comunque priva di Alì Adnan sulla sinistra e di Heurtaux in difesa, è anche vero che la formazione scesa in campo nella prima frazione poteva considerarsi un 11 titolare, con Piris, Danilo e Domizzi in difesa, a destra Widmer e a sinistra Edenilson, in mezzo Iturra affiancato da Kone e Fernandes, davanti Di Natale e Zapata.

La velocità sulle fasce ed il giro palla in mezzo al campo, condito da una grinta un po' sopra le righe per essere una partita estiva, tanto da aver innervosito più di un giocatore bianconero, fa ripiombare la squadra in vecchie abitudini e paure, ovvero incapacità di creare gioco, di sorprendere, di reagire.

Il primo tempo si chiude sullo 0-3, con doppietta di Brandao e gol di Kamano. Molto meglio il secondo tempo, dove l'uruguayano Aguirre fa la parte del leone, dando verve alla fase offensiva, ma soprattutto andando a segno due volte nel finale riducendo il pesantissimo svantaggio. Ad inizio ripresa entrano anche Badu, Guilherme, Pasquale, Pinzi, e Thereau al posto di Widmer, Iturra, Fernandes, Zapata, Kone e Di Natale.

Della seconda parte di gara piace soprattutto lo spirito con il quale la squadra cerca di risistemare la partita, colpendo anche un palo e creando qualche altro pericolo al portiere francese. Una sconfitta che in ritiro fa riapparire la scritta lavori in corso, nella speranza di aver imparato qualcosa da questa partita, per rifarsi già sabato nel derby di lusso contro il Granada.