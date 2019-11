Under 21: ecco i primi convocati del nuovo biennio

E' già tempo di raccogliere i cocci pregiati del vaso distruttosi in Slovacchia - con il realtivo sogno Azzurrino all'interno - per l'Italia Under 21. Bisogna qualificarsi per i play-off che portano al nuovo di Europeo. Il girone B, dove è inserita l'Italia, è già partito. L'Irlanda e la Slovenia hanno già messo tre punti di parte, battendo l'Andorra, a sua volta vincente contro la Lituania.

Il cammino di qualificazione della Nazionale che rimanrrà quindi in mano a Di Biagio parte l'8 settembre, contro la Slovacchia. Per testare il nuovo corso la Federazione ha concesso un'amichevole a Di Biagio, che fra otto giorni se la vedrà con l'Ungheria. Fatti i dovuti conticini con le date di nascita dei papabili, il C.T. ha oggi diramato la prima lista dei convocati dell'Italia U21 che si appresta al nuovo biennio. Ecco la lista nel dettaglio:

Portieri: Cragno (Cagliari), Provedel (Modena, in prestito dal Chievo), Scuffet (Udinese);



Terzini destri: Conti (Atalanta), Venuti (Brescia, in prestito dalla Fiorentina);

Difensori centrali: Calabresi (Livorno, in prestito dalla Roma), Fontanesi (Sassuolo), Alessio Romagnoli (Roma), Somma (Brescia, in prestito dalla Roma), Vicari (Novara);

Terzini sinistri: Barreca (Cagliari, in prestito dal Torino), Murru (Cagliari);



Centrocampisti: Benassi (Torino), Gagliardini (Vicenza, in prestito dall'Atalanta), Grassi (Atalanta), Mandragora (Pescara, in prestito dal Genoa), Verre (Udinese);



Ali e trequartisti: Fazzi (Perugia, in prestito dalla Fiorentina), Bernardeschi (Fiorentina), Kingsley Boateng (Bari), Garritano (Cesena), Parigini (Perugia, in prestito dal Torino), Aramu (Torino), Verde (Frosinone);



Punte: Rosseti (Cesena, in prestito dalla Juventus), Cerri (Juventus).



I convocati sono 26. Nessuno di essi gioca all'estero mentre ben 17 vantano almeno un gettone in Serie A. Di loro tuttavia solamente Verde, Benassi e Bernardeschi giocheranno da titolari il prossimo massimo campionato italiano (in attesa di sapere il destino di Romagnoli). Forte impronta giallorossa fra i difensori (tre dei quattro giocatori della Roma convocati sono centrali, Somma e Calabresi, quest'anno in prestito, ed Alessio Romagnoli. L'unico non difensore è Verde). Simile situazione in avanti, dove le due punte vestono entrambe il bianconero juventino (Rosseti e Cerri, con il primo già piazzato in prestito dalla Vecchia Signora). Viene sempre premiato il vivaio dell'Atalanta e del Torino: tre i bergamaschi (Conti, Gagliardini e Grassi), quattro i granata (Aramu, Parigini, Benassi e Barreca). Molto presente anche le Fiorentina (Bergamaschi, Fazzi e Venuti). In tanti sono passati o militano attualmente nel Perugia o nel Brescia.

Dalla composizione delle convocazioni sembra chiaro come Di Biagio abbia intenzione di confermare il 4-2-3-1. Il reparto più attrezzato sembra quello di mezzo, trainato da Benassi a cui si vanno ad aggiungere gli interessanti Verre (l'anno scorso 37 presenze in B) e Mandragora (l'anno scorso esordiente in A con il Genoa. E' l'unico 18enne dei convocati nonché il secondo più giovane esordiente dell'U19 italiana). Davanti sorprende l'esclusione di Bonazzoli (appena passato alla Sampdoria), mentre il suo compagno in U19 Cerri ottiene la chiamata. Sulla trequarti tantissima qualità: Verde e Parigini (l'anno scorso 30 presenze e 4 gol in B) erano le ali titolari dell'U19, Bernardeschi li terrà a battesimo. Nello stesso reparto ottiene la chiamata l'oriundo Kingsley Boateng (17 presenze e 3 gol con il Bari in B l'anno scorso). In difesa comanderà ovviamente Romagnoli, probabile prossimo capitano, con il precoce Fontanesi del Sassuolo e il molto promettente Murru come migliori esponenti. In porta i guantoni dovrebbero essere affidati a Scuffet ma occhio alle sorprese.

Dalla truppa che ha affrontato l'Euro 2015 Di Biagio ha mantenuto i soli Romagnoli, Bernardeschi e Benassi, con il 20enne Berardi che è stato escluso con vista Nazionale maggiore, stessa cosa vale per Rugani che come il compagno rientrava ancora nel limite d'età (possono partecipare dai classe '94 in sù). Non convocati Cataldi, che sarà impegnato in Supercoppa italiana. Non riescono a fare il salto i quotati Pellegrini (altro giocatore della Roma), Dimarco e Calabria. Di sotto invece riportiamo l'esperienza nelle Nazionali Under dei convocati da Di Biagio:

Scuffet: 16 presenze in U17 (fra cui Europeo 2013 e Mondiale 2013), 5 presenze in U18, 12 in U19.

Provedel: 5 presenze in U20.

Cragno: 6 presenze in U17, 9 in 18, 10 in U19, 9 in U21.

Venuti: 9 presenze in U18, 6 in 19.

Conti: 9 presenze in U17, 1 in U18, 3 in U20.

Romagnoli: 3 presenze in U16, 6 in U17, 12 in U19, 6 in U21 (fra cui Euro 2015).

Somma : 3 presenze in U16, 3 in U18, 9 in U19, 7 in U20.

Calabresi : 16 presenze in U17 (fra cui il Mondiale 2013), 2 in U18, 12 in U19.

Fontanesi: prima convocazione Azzurra.

Vicari: 5 presenze in U20.

Barreca: 6 presenze in U18, 4 in U19, 1 in U20.

Murru: 4 presenze in U17, 9 in U18, 10 in U19, 3 in U20, 2 in U21.

Benassi: 8 presenze in U18, 12 in U19, 9 in U21 (fra cui Euro 2015).

Gagliardini: 7 presenze in U20.

Grassi: 1 presenza in U16, 10 in U17, 4 in U19, 5 in U20.

Mandragora: 4 presenze in U17, 1 in U18, 10 in U19.

Verre: 3 presenze in U16, 14 in U17, 20 in U19, 8 in U20.

Fazzi: 2 presenze in U16, 9 in U17, 7 in U18, 2 in U20.

Parigini: 7 presenze in U16, 17 in U17 (fra cui Mondiale 2013), 2 in U18, 11 in U19, 1 in U20.

Aramu (9 presenze in U17), 3 in U18, 4 in U20.

K.Boateng: 3 in presenze in U19.

Bernardeschi: 7 presenze in U18, 1 in U19, 2 in U20, 7 in U21 (fra cui l'Euro 2015).

Verde: 8 presenze in U19.

Rosseti: 4 presenze in U18, 8 in U19, 8 in U20.

Cerri: 8 presenze in U16, 31 in U17 (fra cui il Mondiale 2013), 2 in U18, 15 in U19