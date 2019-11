Live Bayern Monaco - Milan, risultato amichevole internazionale (3-0)

Da Alessandro Cicchitti è tutto per il match di oggi. A risentirci con il meglio del grande calcio europeo, live su Vavel Italia.

22.55 - Domani il Bayern affronterà il Real Madrid nella finale per il primo posto, mentre il Milan nel pomeriggio incontrerà il Tottenham, oggi socnfitto dai blancos.

22.50 - Gran passo indietro questa sera per il Milan, in balia del Bayern per tutti i 90 minuti. Va ricordato che i bavaresi sono molto più avanti nella preparazione, ma resta comunque una brutta sconfitta, dopo le ottime prestazioni fatte vedere il Cina con Real Madrid e Inter.

22.45 - Ecco Bernat premiato come migliore in campo. Per lui un gol e tante buone giocate.

22.45 - Ecco il gol, il grandissimo gol messo a segno da Lewandowski che ha chiuso i conti sul 3-0.

I gol, nel primo tempo di Bernat, premiato a fine gara migliore in campo; poi nella ripresa firme d'autore messe a segno da Mario Gotze e Robert Lewandowski autore del gol più bello della serata.

90' - Finisce qui! Il Bayern Monaco asfalta il Milan grazie ad un perentorio 3-0.

90' - Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Il match non ha più nulla da chiedere a nessuna delle due squadre. Grande Bayern, brutto Milan, che tra le altre ha perso per infortunio anche Zapata e Niang, rimpiazzato negli ultimi minuti da Cerci.

85' - Errore clamoroso di Alex che sbaglia il disimpegno e concede a Lewandowski la possibilità di calciare al volo. Missile terra aria che finisce sotto il sette. Imparabile. Grandissimo gol e 3-0 per i bavaresi.

84' - GGGGGOOOOOOLLLLLAZZZZOOOOOO! LEWANDOWSKI!

Grande azione personale di Gotze, il cui filtrante per Muller è stato bloccato da Alex, che però ha lasciato il pallone sul dischetto. A quel punto per Gotze è stato tutto fin troppo facile: sinistro chirurgico sul primo palo e 2-0 Bayern.

74' - RRRRRETEEEEEEEEEE! RADDOPPIO DEL BAYERN! MARIO GOTZE!!!

68' - Grande opportunità per Lewandowski, che però è stato troppo altruista servendo un compagno piazzato peggio. Nulla di fatto per un Bayern che dopo alcuni minuti di pausa, ora sta riprendendo a giocare con intensità.

65' - Primo cambio nel Milan: Zapata è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico. Al suo posto entra Alex.

62' - Salvataggio clamoroso di Zapata, che da due passi ha intercettato il cross diretto per Lewandowski. Rischio enorme per il Milan, che però si è salvato in extremis.

60' - Fallo discutibile fischiato a Zapata. Punizione interessantissima per il Bayern. Sul pallone c'è il neo entrato Xabi Alonso.

57' - MILAN VICINISSIMO AL GOL DEL PAREGGIO. DE JONG HA CALCIATO AL VOLO DAL LIMITE DELL'AREA MA LA PALLA E' FINITA FUORI DI POCHISSIMO.

57' - Prima giocata di Bertolacci: tunnel su Rode, costretto a commettere fallo sull'italiano. Punizione interessante per i rossoneri.

55' - Torna a premere il Bayern Monaco con Rode, che però non ha centrato lo specchio della porta con il sinistro.

50' - Prima occasione del match per il Milan. Bacca è riuscito ad aggirare un'avversario, poi a calciare con l'esterno del piede, ma la palla è terminata fuori di poco alla destra della porta bavarese.

47' - Subito grande occasione per il Bayern Monaco con Gotze, la cui conclusione è stata deviata in modo decisivo da Zapata.

46' - Si riprende a giocare. Iniziato il secondo tempo all'Allianz Arena.

21.50 - Cambi importanti in questo intervallo per il Bayern Monaco: dentro alcuni pezzi da 90 come Mullar, Benatia e Lewandowski. Il Milan resta con gli stessi 11 del primo tempo.

21.41 - Dopo la fine della prima frazione di gioco, nel tunnel che porta agli spogliatoi va registrato un'acceso diverbio tra De Jong e Guardiola che sembra essersela presa per il brutto fallo commesso da Nigel su Kimmich.

45' - Finisce senza minuti di recupero il primo tempo all'Allianz Arena. Dominio del Bayern Monaco che ha concretizzato la netta supremazia solo grazie ad una coclusione di Bernat deviata in modo decisivo da Zapata. Molto male il Milan che non è riuscito a rendersi pericoloso e che ha sofferto tantissimo soprattutto a centrocampo.

42' - Ci ha provato ancora uno scatenato Vidal direttamente su punizione, ma Bacca è riuscito ad allungare in calcio d'angolo.

36' - Vidal a un passo dal gol del 2-0. Inserimento perfetto di Vidal che è riuscito a svettare su De Sciglio, e in terzo tempo, colpire il pallone di testa. La palla però, è terminata sulla parte alta della traversa.

33' - Grandissima occasione per il Bayern con Douglas Costa. La conclusione del brasiliano è stata bloccata da Diego Lopez, ma sulla respinta lo stesso Costa, a porta sguarnita non è riuscito a ribadire in rete.

28' - Ancora Bayern vicinissimo al gol! Cross profondo di Douglas Costa per Hojbjerg che è arrivato con il petto a toccare il pallone, terminato clamorosamente sul palo.

Percussione interna del laterale sinistro spagnolo, che indisturbato è entrato in area ed ha calciato in porta. Decisiva però, la deviazione di Zapata, che davanti a Diego Lopez ha toccato la palla, modificandone la direzione. Fatto sta che il Bayern Monaco è meritatamente in vantaggio.

24' - GGGGGGOOOOOLLLLLL! BAYERN MONACO IN VANTAGGIO!!!! BERNAT!

21' - Primo cambio del match è del Bayern: esce l'infortunato Kimmich; al suo posto entra David Alaba.

17' - Milan ancora in difficoltà sia a sinistra con la verve di Costa, che a destra con l'itraprendenza di Lahm. I rossoneri sono troppo fermi sulle loro posizioni difensive e non riescono in nessun modo ad imbastire un'azione offensiva.

14' - Ci ha provao anche il guerriero Vidal che ha tentato una conclusione difficilisisma dal vertice destro dell'area di rigore. La palla è terminata fuori di poco.

9' - Nulla di fatto. Il tiro di Douglas Costa è terminato abbondantemente alto sopra la porta difesa da Diego Lopez.

8' - Punizione interessantissima per il Bayern Moanco che può mostrare tutta la qualità dei suoi tiratori da fuori.

5' - Soffre il solito possesso palla del Bayern la squadra di Mihajlovic, che sin qui è rimasta ferma nella propria metà campo pensando solo a difendersi.

3' - Prima conclusione nello specchio di porta, al minuto 3. Mario Gotze ci ha provato ma il pallone è stato controllato da Diego Lopez.

2' - Subito una buona pressione offensiva del Bayern, in particolare sulla fascia di sinistra dove agirà Douglas Costa.

1' - SI PARTE E' INIZIATA BAYERN MONACO - MILAN

20.49 - Prima di dare il via alle ostilità, un minuto di silenzio, rispettato da tutti i presenti all'Allianz Arena.

20.45 - Le squadre sono in campo. Tutto pronto all'Allianz Arena. Sta per iniziare Bayern Monaco - Milan.

20.40 - Tutto pronto per l'ingresso in campo delle squadre. Pochi minuti e poi sarà il campo a parlare: Bayern Monaco - Milan!

20.35 - Dall'altra parte, sarà la prima partita che la nuova coppia Bacca - Luiz Adriano giocherà insieme. I due, negli stralci con Inter e Real, hanno già fatto vedere buone cose, ma stasera potrebbe essere la serata giusta per andare a segno.

20.35 - C'è grande attesa, soprattutto per capire come si disporrà il Bayern, dato che Guardiola lancia in campo una formazione decisamente rimaneggiata piena di centrocampisti, con i soli Douglas Costa e Gotze, in avanti.

20.30 - Come annunciato anche il Bayern si sta riscaldando. Particolare attenzione su Vidal, osservato speciale, anche se si tratta solo di un incontro amichevole.

20.30 - Ecco alcuni dei milanisti che salgono gli scalini dell'Allianz Arena prima di entrare in campo. In questo momento è in corso il riscaldamento sia dall'una che dall'altra parte.

20.25 - Nel frattempo nella prima semifinale, il Real Madrid ha battuto il Tottenham per 2-0 con i gol di James e Bale. In virtù di questo risultato, la vincente della sfida tra Milan e Bayern affronterà domani il Real, mentre chi sarà sconfitto incontrerà gli Spurs.

20.20 - Ecco lo spogliatoio dei bavaresi, a pochi minuti dal match in programma per le 20.45.

20.15 - Ci sarà anche Arturo Vidal nel Bayern. Il neo acquisto bavarese esordirà dal primo minuto davanti al proprio pubblico dopo i minuti giocati nella sfortunata finale di supercoppa con il Wolfsburg.

20.05 - Ecco alcune immagini della cerimonia che ha inaugurato il torneo prima del match tra Real Madrid e Tottenham.

Milan: (4-3-1-2): Lopez; De Sciglio, Zapata, Ely, Antonelli; Bonaventura, De Jong, Bertolacci; Honda; Bacca, Luiz Adriano. All. S. Mihajlovic

20.00 - E' ufficiale anche la formazione del Milan, che non rinuncia a molti dei suoi giocatori migliori:

Bayern Monaco: (4-4-2): Ulreich; Rafinha, Boateng, Lahm, Bernat; Kimmich, Rode, Vidal, Hojbjerg; Douglas Costa, Gotze. All. P. Guardiola

19.50 - Sono già ufficiali le formazioni di Bayern Monaco e Milan. Partiamo scoprendo l'undici scelto da Pep Guardiola per il match di questa sera:

19.45 - Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta, live ed della gara tra Bayern Monaco e Milan, valevole per il torneo estivo Audi Cup. Il match si giocherà a Monaco nello stadio del Bayern, l'Allianz Arena, ed avrà inizio alle 20.45. La squadra vincitrice domani affronterà in finale la vincente dell'altro incontro, Real Madrid - Tottenham. Da Alessandro Cicchitti e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Continuano le amichevoli ed il grande calcio estivo, in attesa della ripresa dei vari campionati. Dopo l'ICC, ora tocca all'Audi Cup, che tra oggi è domani presenterà quattro incontri di grande fascino e spettacolo. Tra le quattro squadre fortunate c'è anche il Milan di Sinisa Mihajlovic che dopo le buone prestazioni con Inter e Real, vuole ripetersi anche in questa Audi Cup. L'avversario di turno per i rossoneri è il Bayern Monaco, padrone di casa, visto che tutti e quattro gli incontri si disputeranno all'Allianz Arena. Sarà un match che metterà a dura prova i ragazzi di Sinisa, dato che il Bayern si trova in una condiaizone di forma migliore, e Guardiola sembra intenzionato a schierare la miglior formazione possibile, con la presenza di Vidal dal 1' minuto.

Le Probabili Formazioni

Il Bayern arriva a questa Audi Cup dopo aver perso ad opera del Wolfsburg di Nicklas Bendtner la Supercoppa di Germania. Come lecito attendersi, nell'occasione, Guardiola ha schierato la miglior formazione possibile, affidandosi al neo acquisto Douglas Costa e al killer instinct di Lewandowski. Nonostante la fatica e la sconfitta di sabato però, l'ex tecnico del Barça sembra intenzionato a schierare la miglior formazione possibile, con l'esordio di Vidal all'Allianz Arena dal 1' minuto. Il modulo dovrebbe essere uno spregiudicato 4-2-3-1 con Neuer in porta; difesa a quattro con Lahm e Alaba sugli esterni, Boateng e il corteggiatissimo Benatia a formare la coppia centrale. I due di centrocampo saranno con tutta probabilità Vidal e Thiago, mentre il terzetto che agirà dietro Lewandowski sarà composto da Muller, Robben e Douglas Costa.

L'obbiettivo di Mihajlovic in questo torneo è quello di continuare sulla strada intrapresa nella tournèe cinese. Per questo, il tecnico serbo sembra intenzionato a schierare la miglior formazione possibile, per cercare di fronteggiare quella super corazzata del Bayern. Il Porta ci sarà Diego Lopez, con Abbiati o il giovanissimo Donnarumma pronti a subentrare nella ripresa. In difesa, invece, dopo quattro gare consecutive disputate con la coppia Ely-Alex, Sinisa sembra intenzionato a schierare Zapata e Mexes, mentre sulla fasce sono favoriti Antonelli e De Sciglio. A centrocampo saranno confermati Poli e De Jong, già in buone condizioni fisiche, mentre verrà concessa un'altra chance a Bertolacci, ancora poco reattivo e fuori dal gioco. Il ruolo del trequartista è un vero rebus con Bonaventura, Honda e Suso in lizza per un solo posto, mentre in attacco dovrebbe vedersi dal primo minuto la tanto attesa coppia Bacca - Luiz Adriano.

Bayern Monaco: (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Benatia, Boateng, Alaba; Vidal, Thiago Alcantara; Robben, Muller, Douglas Costa; Lewandowski.

Milan: (4-3-1-2): Diego Lopez; De Sciglio Mexes, Zapata, Antonelli; Poli, De Jong, Bertolacci; Bonaventura; Bacca, Luiz Adriano.

Le Parole della Vigilia

Dopo gli incoraggianti risultati ottenuti nell’International Champions Cup, Sinisa Mihajlovic si è presentato a Moanco più sollevato e decisamente contento del lavoro che i suoi ragazzi stanno svolgendo. Nella conferenza stampa congiunta, insieme a Guardiola, Pochettino e Benitez, il tecnico serbo si è lasciato andare, parlando di traguardi da raggiungere e di calciomercato. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Milan: "Per quello che ci riguarda il nostro obiettivo è arrivare fra le prime 3 squadre in Italia, sappiamo che sarà difficile, che tutte le altre squadre si sono rinforzate, ma noi abbiamo fatto una buona squadra, abbiamo preso giocatori importanti come Luiz Adriano, come Bacca, come Bertolacci, è un mese che lavoriamo insieme e siamo a buon punto. In Cina, contro Inter e Real Madrid, abbiamo fatto delle buone prestazioni e sono sicuro che potremo ripeterci anche qui a Monaco”. Poi Sinisa si è concentrato sulle questioni relative al calciomercato: “Puntiamo su Romagnoli, mi serve un giocatore mancino che sappia impostare. Per Ibrahimovic vediamo, è un giocatore che modifica gli equilibri, se dovesse arrivare saremmo tra le candidate allo Scudetto". In conclusione, l’ex ct della Serbia, ha scambiato una battuta anche a riguardo dell’ingresso di Mr.Bee in società: “Questa non è una domanda per me. Questa è una domanda per il dottor Galliani e il presidente Berlusconi. Se poi Mr. Bee arriva per aiutare la famiglia Berlusconi e fare investimenti mportanti, non può che farci piacere. Ma per me, per noi, non cambia nulla".

Anche il padrone di casa, Pep Guardiola ha parlato nella conferenza congiunta cercando di far dimenticare al più presto la sconfitta nella supercoppa di Germania con il Wolfsburg, e di pensare all’imminente futuro della sua squadra. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni riportate da Pep: “E' un torneo incredibile, lo giocano le grandi d'Europa, è molto importante giocare contro squadre di questo blasone, dopo la Supercoppa adesso dobbiamo preparare al meglio la Coppa di Germania e il Campionato. Il Milan e il Bayern Monaco sono state grandi avversarie in passato in tante grandi partite nelle Coppe europee. L'Allianz Arena è uno stadio impressionante, è uno stadio grandissimo, con tanto entusiasmo. Sarà un bellissimo torneo. Sarebbe importante vincerlo. I rigori? No, noi non li alleniamo".

I Precedenti tra le due squadre

Bayern Monaco e Milan si sono affrontate per 12 volte in incontri amichevoli. Il primo confronto risale al lontano 1966 quando i rossoneri si imposero per 4-2 a San Siro, mentre riavvolgendo il nastro fino ai giorni nostri ritroviamo le due superpotenze all’opera proprio nell’Audi Cup. Nel 2009, il Bayern travolse il Milan di Leonardo per 4-1 grazie alla doppietta di un giovanissimo Thomas Muller, mentre nel 2011 il confronto terminò in parità, con i gol di Ibrahimovic e Kroos. Ai calci di rigore però, ad avere la meglio fu ancora il Bayern Monaco che sfruttò gli errori milansti di Aquilani e Paloschi dagli undici metri.

L’ultimo scontro a livello ufficiale, risale alla stagione 2006-07 nei quarti di finale di Champions League. Si tratta di ricordi dolcissimi per i tifosi del Milan, che dopo il pareggio casalingo per 2-2, videro Inzaghi e Seedorf ammutolire l’Allianz Arena, regalando al diavolo la semifinale con il Manchester United.

