Audi Cup, il Bayern Monaco annienta il Milan

Il Milan ritorna con i piedi per terra: non c'è storia, la squadra rossonera viene battuta nettamente dal Bayern Monaco, risultato finale 3-0, gol di Bernat, Goetze e Lewandowski. Nel prestigioso torneo in corso di svolgimento a Monaco di Baviera, i tedeschi hanno dominato per tutta la partita, con due pali e tante occasioni. Ci sarà ancora molto da lavorare per Sinisa Mihajlovic, questa sera il Milan ha mostrato ancora tanti limiti di gioco, non ha mai quasi impensierito Ulreich. Da segnalare che De Jong, all'intervallo coinvolto in un alterco con Guardiola e Niang, entrato nella ripresa, ha lasciato il campo per infortunio. Il Milan subisce una pesante lezione di calcio da parte della formazione teutonica.

Il Bayern Monaco già dai minuti iniziali prende in mano le redini del gioco: fin da subito, con un pressing altissimo che mette in grande difficoltà i portatori di palla rossoneri. Prima palla gol per i padroni di casa già al secondo minuto con Gotze, con la conclusione da dentro l’area che trova però pronto Diego Lopez. La squadra teutonica non fatica a passare in vantaggio con Bernat, il cui tiro spiazza il portiere rossonero per la deviazione di Zapata. Il Milan non riesce mai ad entrare in partita. Alla squadra di Guardiola, viste le tante occasioni create, compreso un palo di Douglas Costa e una traversa dell'ex juventino Vidal (buono il suo esordio con la maglia del Bayern) va decisamente troppo stretto l'1-0 nei primi 45 minuti di gioco.

Guardiola inserisce Müller, Lewandowski e Benatia, invece Sinisa Mihajlovic mantiene gli stessi unidici giocatori. Il Milan nel secondo tempo riparte con una marcia diversa,con Bacca(tiro di esterno destro da dentro l’area si perde di poco a lato ) e De Jong propositivi lì davanti, ma è solo una fase temporanea: il Bayern Monaco rimette il turbo grazie alle incursioni sulla destra di Rafinha e Goetze, mettendo alle corde la difesa rossonera. Raddoppio che arriva al 73esimo grazie a Gotze che chiude con un potente sinistro, tris di Lewandowski, con un forte destro all'83esimo. Troppo Bayern Monaco per il nuovo Milan di Sinisa Mihajlovic

I bavaresi conquistano così il pass per la finale di Audi Cup in programma domani contro il Real Madrid, che nell'altra sfida ha sconfitto il Tottenham per 2-0, con gol di Bale e James Rodriguez. I rossoneri giocheranno invece contro gli Spurs per il terzo posto. Brutta battuta d'arresto per il Milan. Per Sinisa Mihajlovic c'è tanto da lavorare.