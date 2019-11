Calciomercato Juventus: ultimo assalto a Draxler, fatta per Siqueira

Né Gotze, né Isco: il vero obiettivo della Juventus per il ruolo di trequartista si chiama Julian Draxler e, nonostante le difficoltà nella trattativa con lo Schalke 04, Giuseppe Marotta e Fabio Paratici sono convinti di poterlo portare alla corte di Massimiliano Allegri già nei prossimi giorni, pagando subito ai tedeschi 15 milioni di euro, a cui andrebbero aggiunti altri nove milioni di bonus legati alle presenze del nativo di Gladbeck con i campioni d’Italia in carica.

Lo Schalke, che la settimana scorsa aveva rifiutato un’offerta simile sempre dai bianconeri, in questo momento si trova alle corde, data la volontà del giocatore di approdare in Serie A e, secondo fonti vicine alla società, starebbe seriamente considerando di cedere il proprio gioiello alla Juventus. Anche i compagni di Draxler si sarebbero arresi di fronte alla volontà di abbandonare il club del loro ‘numero 10’, con Klaas Jan Huntelaar, attaccante della formazione di Gelsenkirchen, che in un’intervista ha dichiarato: “Vorremmo che Julian restasse, ma mi rendo conto che quando vieni cercato da un grande club non è facile decidere cosa fare. La Juventus è un top club, tuttavia spero che Julian resti ancora con noi perché è uno di quei giocatori che ti permettono di fare la differenza”.

Anche il procuratore di Draxler Roger Wittmann ha ammesso che i discorsi tra Juventus e Schalke 04 sono tutt’altro che chiusi, riaccendendo le speranze dei tifosi bianconeri: “La dirigenza dello Schalke ha detto che la trattativa per la cessione di Julian è chiusa, ma credo che se il club italiano tornasse alla carica con un'offerta più interessante lo scenario cambierebbe nuovamente. Vedremo che succederà. Noi siamo pronti a sederci a un tavolo e ad ascoltare le proposte”.

Sul fronte terzino sinistro, invece, la Juventus ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid (prestito oneroso con riscatto obbligatorio fissato a 9 milioni di euro) per Guilherme Siqueira, giocatore ex Inter e Udinese, che sbarcherà in Italia per le visite mediche già nelle prossime ore. Grazie a questa mossa di mercato, Kwadwo Asamoah potrà tornare a giocare nel suo ruolo naturale, quello di centrocampista centrale, andando a sostituire l’infortunato Sami Khedira in questo avvio di stagione nel 4-3-1-2 di Allegri.