Altra sconfitta per il Milan, Mihajlovic: "Potevamo fare meglio"

Il Milan chiude al quarto posto l'Audi Cup, dopo lo 0-3 col Bayern Monaco arriva un'altra sconfitta contro il Tottenham per 2-0. Sin dai primi minuti a giocare meglio sono gli Spurs, che passano in vantaggio dopo appena 8' con un gran tiro a giro di Chadli e nel secondo tempo chiudono i conti con Carrol a 20' dal termine, infilando facilmente la difesa milanese. Da segnalare l'infortunio a Riccardo Montolivo: il capitano rossonero, infatti, ha lasciato l'Allianz Arena prima dell'intervallo della partita in preda a giramenti di testa. Una decina di minuti prima aveva subito un colpo al capo. Il Milan ha poi voluto fare chiarezza sulle condizioni del regista di Caravaggio diramando un comunicato: "Riccardo Montolivo ha riportato un trauma cervicale nel corso del primo tempo di Milan-Tottenham e va in ospedale per accertamenti". Una prestazione sicuramente migliore, ma i rossoneri non sono mai riusciti a portare pericoli concreti alla porta degli Spurs. Seconda sconfitta consecutiva per il Milan di Sinisa Mihajlovic.

Le lacune evidenziate sono preoccupanti e, col campionato sempre più vicino, è necessario intervenire ancora sul mercato. Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa a fine match ha alzato la voce: " Potevamo fare meglio, loro sono più avanti nella preparazione, ma non cerco scusanti. Sappiamo che dobbiamo lavorare tanto. Questo torneo ci ha fatto capire i nostri difetti. C'è tanto da lavorare. Queste due tournée non sono giudicabili ma ci fanno sperare. Dovremo lavorare molto ancora. Questa trasferta ci è servita per capire che non esistono cose facili. Nessuno ha la bacchetta magica per risolvere le situazioni. Dobbiamo lavorare tanto ed avere fiducia. Non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. In Cina abbiamo fatto bene, non possiamo sempre cambiare opinioni. Non è questione psicologica. In questo momento ci sono squadre che stanno meglio di noi. Queste sono partite che ci servono, sfide vere che ci fanno capire a che punto siamo. Anche quando si perde, bisogna cercare di essere ottimisti. Mercato? La società sa dove deve intervenire, cercheremo di intervenire". Il tecnico serbo ha parlato poi della coppia Luiz Adriano e Carlos Bacca: "Bacca e Luiz Adriano lavorano da poco con noi, sono al 30-40%, non sono giudicabili. Niang ha una frattura del quinto metatarso." e su Cerci: "Alessio oggi ha fatto bene, ma se dobbiamo guardare le cose negative sono tante".

Christian Abbiati: "Non c’eravamo montati la testa per le prestazioni in Cina. Siamo tornati da questo viaggio e abbiamo avuto poco tempo per lavorare. È difficile in un mese mettere in pratica le idee del mister. Devo dire che nella prima parte ci siamo comportati bene, in queste ultime due partite abbiamo trovato difficoltà. Abbiamo avuto poca aggressività. Oggi potevamo fare meglio. In Cina abbiamo avuto il tempo per lavorare e riuscivamo a uscire bene palla a piede. Qua abbiamo avuto poco tempo per lavorarci. Un mese è poco. Abbiamo comunque provato a fare le cose che ci chiede il mister, è mancata un po’ di aggressività davanti. Siamo un gruppo unito, dobbiamo crescere tutti quanti come personalità di squadra. I risultati aiutano, ma in questo momento cerchiamo le prestazioni per essere pronti al match di Coppa Italia". Suso invece ha dichiarato: "Abbiamo cercato di mettere più pressione in mezzo al campo e di fare di più rispetto a ieri sera ma abbiamo preso gol in apertura di gara e questo ci ha condizionati. Non siamo stanchi perchè gli undici giocatori di oggi erano diversi da quelli di ieri. Fra poco inizia la stagione ufficiale e dobbiamo continuare a lavorare, andare avanti, provare a fare sempre meglio. Non siamo contenti di aver perso ieri sera e anche oggi".