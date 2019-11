Roma: arriva Dzeko, questa sera il Barcellona

Buone notizie per la Roma. Manca l'ufficialità, ma l'approdo nella Capitale di Edin Dzeko è questione di ore. 14 milioni di sterline per affinare la trattativa con il Manchester City, conclusa grazie alla volontà del calciatore di intraprendere un'esperienza diversa. Dzeko rinuncia a circa 2 milioni e saluta in anticipo la Premier. Chiuso il capitolo punta centrale, in attesa di novità sul fronte Salah, la Roma si concentra sul settore esterni. Adriano e Digne, questi i nomi al momento più in voga. Per entrambi, come riporta la Gds, qualche complicazione: il Barcellona tentenna, perché il mercato non offre sostituti all'altezza, mentre il Psg, per il riscatto, chiede quattrini in abbondanza. Ieri, un'accelerazione sul fronte Bruno Peres. Il giocatore del Torino piace e la Roma propone un prestito con riscatto a seguire. Cifra complessiva che si aggira sui 13 milioni, bonus compresi.

Questa sera, nel frattempo, la squadra giallorossa torna in campo. L'undici di Garcia sfida, nel trofeo Gamper, il Barcellona di Luis Enrique. Un intreccio di campo e di mercato - di Adriano si è detto, ma le due squadre lottano anche per il talentino Gerson - un incontro che riporta alla mente il passato, con il tecnico del Barcellona transitato, con poca fortuna, sulla panchina giallorossa.

Garcia chiede alla squadra confortanti risposte dal punto di vista fisico e dal punto di vista tecnico. Tra i pali, De Sanctis al via, con Szczesny pronto a subentrare nella ripresa. Castan e Manolas al centro, Romagnoli, sempre in orbita Milan, pedina a partita in corso. A destra, con Maicon in progresso, spazio a Florenzi. Pjanic è a disposizione, ma l'impressione è che il bosniaco non abbia un alto minutaggio. De Rossi in regia, Keita, un ex , e Nainggolan mezzali. Totti è il riferimento centrale, con Iago e Gervinho ai lati.

Pochi sconti in casa Barcellona. Luis Enrique risparmia, almeno inizialmente, Messi e Neymar, ma per il resto è un Barca grandi firme. Ter Stegen in porta, Piqué e Vermaelen a guidare la difesa, con Mascherano, reduce dalla Copa, in panchina. A destra, Bartra, mediana di lusso con Rakitic, Iniesta e Busquets. Suarez guida il tridente offensivo, completato dal giovane Munir e dal partente Pedro.