Sorteggio play-off Champions League ed Europa League 2015: Alla Lazio il Bayer Leverkusen, Brugge per lo United

Termina anche il sorteggio di Europa League

13.15 - ATROMITOS - FENERBAHCE, THUN - SPARTA PRAGA

13.14 - SLOVAN LIBEREC - HAJDUK SPALATO, KUBAN KRASNODAR - HJK HELSINKI

13.14 - RABOTNICKI - RUBIN KAZAN, ODD - BORUSSIA DORTMUND

13.13 - ASTRA GIURGIU - AZ ALKMAAR, DINAMO MINSK - RED BULL SALISBURGO

13.13 - SOUTHAMPTON - MIDTJYLLAND, LECH POZNAN - VIDEOTON

13.13 - BORDEAUX - KAIRAT ALMATY, PANATHINAIKOS - QABALA

13.12 - Si procede con il terzo e quarto gruppo

13.12 - VIKTORIA PLZEN - VOJVODINA, PAOK - BRONDBY

13.12 - ZORYA LUHANSK - LEGIA VARSAVIA, MOLDE - STANDARD LIEGI

13.12 - STEAUA BUCAREST - ROSENBORG, YOUNG BOYS - QARABAG

13.10 - Si parte. Sorteggio dei gruppi 1 e 2: ALTACH - BELENENSES , JABLONEC - AJAX, ZILINA - A.BILBAO, MILSAMI - SAINT ETIENNE

13.08 - Infantino annuncia un nuovo logo per l'Europa League e conferma che la vincitrice accederà di diritto alla seguente fase a gironi della Champions League

13.03 - Ed ecco le parole di Pioli: Sapevamo da prima che avremmo affrontato un’ottima squadra. Conosco bene il Bayer Leverkusen e il loro allenatore, e so come giocano. L’anno scorso hanno fatto molto bene in UEFA Champions League e dovremo prepararci con grande attenzione. Il mio gruppo di giocatori è solido e unito, e sono certo che i ragazzi con più esperienza aiuteranno gli altri in questa difficile doppia sfida".



L'A.D. del Bayer Leverkusen: "Abbiamo pescato l’avversaria più dura di tutte, ma ovviamente vogliamo qualificarci. Abbiamo fiducia e pensiamo che il pressing richiesto dal nostro tecnico possa aiutarci a fare bene. Siamo una compagine giovane ma già con tanta esperienza europea".

13.03 - Allenatore Skenderbeu: "La Dinamo Zagabria è un’ottima squadra con tanta esperienza. A questo livello tutte le squadre possono dare del filo da torcere a tutte: faremo in modo di essere pronti".

13.02 - A momenti la partenza del sorteggio di Europa League

13.01 - Allenatore Rapid Vienna: "Sarà una bella sfida, perché gli ucraini [lo Shakhtar] sono un’ottima squadra con grandi giocatori". Il D.S. degli austriaci: "Non sarà facile contro lo Shaktar, dovremo cercare di fare risultato in casa per sperare di superare il turno. Ma la mia squadra è capace di tutto".

13.01 - John Alexander, dirigente Manchester United: "Siamo molto contenti di essere qui. Il calcio belga (i Red Devils se la vedranno con il Brugge, n.d.r.) è in grande salute e con noi militano due giocatori belgi che ci tengono sempre informati. Giochiamo ogni partita con fiducia, ci piacerebbe pensare di poter vincere la competizione".

12.45 - Ben Haim , difensore del Maccabi tel Aviv, ex Chelsea: "A questo livello, ogni squadra è pericolosa. Affrontiamo il Basilea per la terza volta in quattro anni, finora non è andata bene ma questa volta contiamo di farcela. Siamo ottimisti e vedrete una squadra con le idee chiare e pronta a lottare".

12.41 - Alexandrou, centrocampista dell'APOEL: "Dovremo giocare bene in entrambe le gare e migliorare rispetto alle nostre recenti prestazioni. Non so se sia giusto considerarci soddisfatti del sorteggio, a questo punto tutte le squadre sono forti". L'APOEL ha pescato l'Astana

12.39 - L'attuale capocannoniere della Champions League è Salihi, dello Skenderbeu, con 5 gol. Seguono Zahavi del Maccabi tel Aviv e gli eliminati Ola Kamara e Micheal Wilde. Ad assist comanda Andrija Zivnkovic, giovane talento del Partizan Belgrado, insieme a Jairo da Silva del Trencin e di Jakob Poulsen del Midtjylland, squadre eliminate.

12.36 - D.S. Malmo: "Sarà dura contro il Celtic, che è un club di grande tradizione. L’anno scorso ci siamo divertiti in UEFA Champions League e raggiungere di nuovo la fase a gruppi sarebbe fantastico".



Prima del sorteggio l'attaccante del Malmo Rosenberg aveva detto: "Mi piacerebbe affrontare il Celtic. Ho sentito tante cose sull'atmosfera che si respira durante le notti europee ma non l'ho mai vssuta in prima persona, e mi piacerebbe".

12.35 - Nessun precedente fra Rapid Vienna e Shaktar Donestk. Sono invece freschi i precedenti degli austriaci contro compagini ucraine: 2-2 in casa e 3-1 fuori nell'EL 2013/14 contro la Dinamo Kiev (gironi), 2-0 fuori ed 1-0 in casa nell'EL 2012/13.

12.34 - Un precedente fra Monaco e Valencia, nella Coppa Coppe 1980/81, con gli spagnoli vincenti in casa per 2-0 e premiati dal 3-3 esterno

12.32 - Unico ma importantissimo il precedente fra Sporting e CSKA Mosca. In quel di Lisbona si disputà la finale di EL 2004/05. I russi violarono lo stadio bianco-verde vincendo 3-1

12.30 - Due precedenti fra Lazio e Bayer Leverkusen. Due pareggi nella Champions League 1999/00

12.22 - Il Bayer Leverkusen, avversario della Lazio, avrà Omer Toprak, pilastro della difesa centrale, out fino al nuovo anno. Punto a favore dei biancocelesti



La probabile formazione del Leverkusen:





Le squadre citate per prime giocheranno l'andata in casa

12.17 - Quinto ed ultimo accoppiamento: VALENCIA - MONACO

12.16 - Quarto accoppiamento: RAPID VIENNA - SHAKTAR DONETSK

12.16 - Terzo accoppiamento: SPORTING LISBONA - CSKA

12.16 - Secondo accoppiamento: MANCHESTER UNITED - BRUGGE

12.15 - Primo accoppiamento: LAZIO - LEVERKUSEN!!!!! Sfida tedesca per i biancocelesti

12.13 - Si passa ora ai sorteggi delle piazzate.

12.11 - Ultimo accoppiamento: BATE BORISOV - PARTIZAN BELGRADO

12.10 - Quarto accoppiamento del percorso Campioni: BASILEA - MACCABI TEL AVIV (4 precedenti, tutti nella stagione 2013/14, fra play-off di Champions e sedicesimi EL. Due vittorie del Basilea e due pareggi)

12.10 - Terzo accoppiamento : CELTIC - MALMO (0 precedenti)

12.09 - Secondo accoppiamento: SKENDERBEU - DINAMO ZAGABRIA

12.09 - Primo accoppiamento: ASTANA - APOEL NICOSIA (0 precedenti)

12.06 - Ecco Giorgio Marchetti, poco dopo gli highlights della finale Barcellona - Juventus dell'anno scorso

12.02 - Eccoci, Gianni Infantino comincia a spiegare le regole del sorteggio

11.59- Meno di un minuto all'inizio del sorteggio

11.46 - Rudi Völler, ds Bayer Leverkusen: "Faremo come sempre abbiamo fatto e accetteremo chiunque ci capiti. Anche l'Ajax pensava che [il Rapid Vienna] potesse essere un'avversaria facile ed è stata eliminata. Prenderemo sul serio qualsiasi squadra dovremo affrontare".

11.22 - Il d.s. del Malmo: " Sulla carta è il Basilea l'avversaria più dura. Anche il BATE è una squadra da prendere con le molle, considerata la trasferta in Bielorussia. Il Celtic è quella con più tifosi, alcuni dei quali sicuramente anche in Svezia. Ma lo stadio sarà comunque pieno: si tratta di un play-off di Champions League".

11.22 - Zoran Mamić, tecnico Dinamo Zagabria: "L'obiettivo mio e del club era quello di raggiungere i play-off e centrare così con certezza l'accesso alle coppe europee. Ora abbiamo l'opportunità di fare un altro grande passo in avanti".

11.20 - Particolare escamotage per evitare l'accoppiamento fra squadre russe ed ucraine, ossai Shaktar e CSKA. Dovessero capitare insieme la seconda squadra estratta giocherà la gara d'andata in casa contro la squadra successivamente sorteggiata. Dovessero invece rimanere per ultime, la squadra che giocherebbe l'andata in trasferta dell'accoppiamento sorteggiato immediatamente in precedenza incontrerebbe la prima sorteggiata fra Shaktar e CSKA. La seconda giocherebbe contro la squadra che nel quarto match era stata sorteggiata come prima

11.15 - Armstrong, attaccante Celtic: " Siamo ottimisti ed eccitati per quanto riguarda il prossimo turno. Siamo speranzosi di poter ottenere l'obiettivo principale, partecipare ai gironi di Champions League".

Michel Preud’homme, tecnico Club Brugge: "Indipendentemente da come andrà il sorteggio, siamo certi di un posto in Europa, e quindi abbiamo già raggiuttivo il primo obiettivo stagionale. A questo punto della competizione non vi sono squadre facili da battere, ma non abbiamo nulla da perdere e vedremo dove potremo arrivare".

11.00 - Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta live scritta dei sorteggi di Champions League ed Europa League, che si terranno alle 12 CET a Nyon. Vi terremo sul pezzo con continui aggiornamenti testuali, che ci sveleranno gli accoppiamenti dei play-off delle due competizioni. Un saluto da VAVEL Italia e da Antonello Angelillo.

Champions League:



Partiamo dalla competizione più importante. Ovvero la Champions League. Come ben saprete da qualche anno i preliminari della massima competizione europea di calcio si dividono in due tabelloni dal terzo turno qualificatorio in poi. Se infatti ai primi due preliminari prendono parte solamente le squadre campioni delle federazioni dalla 47 alla 54 prima e dalla 16 alla 46 poi, dal terzo turno il tabellone si sdoppia. Da una parte prosegue il "torneo dei campioni" (entrano in gioco le vincitrici dei campionati 13, 14 e 15) dall'altra comincia quello delle piazzate, con 2°, 3° e 4° dei migliori campionati europei. Il tabellone continua ad essere diviso anche nel quarto turno, dove le dieci del percorso campioni si sfidano in cinque match mentre le cinque piazzate che hanno passato il terzo turno ne trovano altre cinque.



Così facendo, dai due tabelloni escono dieci squadre equamente divise in campioni e piazzate. Sono le dieci che si vanno ad aggiungere alle ventidue già qualificate ai gironi.

Il tabellone dei campioni è attaualmente composto da Basilea, Skenderbeu, Astana, Celtic, Partizan Belgrado, APOEL Nicosia, Maccabi tel Aviv, Dinamo Zagabria, BATE Borisov e Molde.



Nel tabellone delle piazzate ecco invece Brugge, Monaco, CSKA Mosca, Rapid Vienna e Shaktar Donetsk più le cinque che entrano solamente ora in gioco, ovverossia Lazio, Manchester United, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen e Valencia.





Prima del sorteggio sono state stabilite cinque teste di serie (sia per le cinque gare dei campioni sia per le cinque delle piazzate) in base al coefficiente. Ciò siginifica che tutte le teste di serie pescheranno una non-testa di serie. E' questo il ragionamento per il quale la Lazio rischia di vedere il suo cammino verso i gironi complicarsi. I bianconcelesti sono infatti inseriti nelle non-teste di serie, e nel play-off dovranno quindi vedersela con una fra Manchester United, Valencia, Bayer Leverkusen, Shaktar Donetsk e Sporting Lisbona. Ma andiamole a scorprire tutte le teste di serie e le non-teste di serie dei due tabelloni.



Piazzate:

Teste di serie: Manchester United, Valencia, B.Leverkusen, Shaktar, Sp.Lisbona.

Non teste di serie: CSKA Mosca, Lazio, Burgge, Monaco, Rapid Vienna.



Campioni:

Teste di serie: Basilea, Celtic, APOEL, BATE, Dinamo Zagabria

Non teste di serie: Maccabi tel Aviv, Partizan B., Malmo, Skenderbeu, Astana.

Non si rischiano derby, in quanto nessuna federazione è presente con due squadre. La prima squadra estratta disputerà l'andata in casa. Le partite si sdoppieranno fra 18 e 19 agosto e fra 25 e 26 dello stesso mese.

Andiamo adesso a scoprire curiosità e statistiche:



- la Spagna potrebbe diventare la prima squadra a portare ben cinque squadre alla fase a gironi qualora il Valencia vincesse il play-off (il Siviglia è qualificato ai gruppi in quanto dententore dell'Europa League)

- il Borussia Mönchengladbach potrebbe diventare l'11° squadra tedesca diversa a prendere parte alla fase a gironi qualora vincesse il play-off. La Spagna rimane in vetta in questo primato con 13 squadre differenti.

- Skenderbeu (Albania) ed Astana (Kazakistan) potrebbero diventare le prime squadre a portare le proprie federazioni nella fase a gironi di Champions League.

- ben 9 delle 20 squadre che prenderanno parte ai play-off hanno l'anno scorso disputato la fase a gironi di Champions: trattasi di Bayer Leverkusen, Sporting Lisbona, Basilea, Shakhtar Donetsk, CSKA, Monaco, BATE, Malmo ed APOEL.

- nessuna squadra entrata in gioco al primissimo turno preliminare si è riuscita a qualificare ai play-off. Tuttavia ben nove delle dieci squadre entrate in gioco nel secondo preliminare hanno l'opportunità di qualificarsi ai gironi.

- solamente due squadre hanno raggiunto le semifinali partendo dai play-off: Bayern Monaco nel 2012 e Lione nel 2010.

- solamente l'APOEL Nicosia ha raggiunto i quarti di finale partendo dal tabellone Campioni. Quattro quelle che partendo di lì si sono invece quantomeno qualificate agli ottavi.

- ben 27 federazioni hanno avuto almeno una vincitrice dei play-off. Spagna, Germania ed Inghilterra conducono con 5 squadre vittoriose.

- le squadre con più play-off vinti sono l'Arsenal (4), APOEL Nicosia, BATE e Basilea (3)

- le squadre che hanno più volte partecipato ai play-off sono cinque, con quattro partecipazioni: APOEL, Arsenal, Basilea, Celtic e Dinamo Zagabria.

- quella turca è la federazione che ha portato più squadre ad un play-off senza mai vincerne uno (3)

- il giocatore con più presenze ai play-off è Mathias Jorgensen con 8 caps. Quello con più gol è Lisandro Lopez con 4 reti.

Andiamo adesso ad analizzare le possibili cinque avversarie della Lazio, che per avere un'avversaria più facile avrebbe dovuto sperare nell'eliminazione contemporanea di Shaktar Donestk e CSKA Mosca.



Partiamo dallo United di van Gaal, che ieri ha ufficializzato la cessione di Di Maria ma che quest'estate si è rafforzato in maniera clamorosa. Schweinsteiger e Schneiderlin a centrocampo, Darmian a destra, Depay in attacco, Romero come vice de Gea. I Red Devils, assenti l'anno scorso, non scherzano. L'anno scorso sono tornati ad imporsi in Premier, ad un anno dall'addio di Ferguson, dove sono giunti quarti. Nella pre-season ha dimostrato quanta forza esplosiva abbia in dote.







Il Valencia è un'altra delle squadre che vorresti evitare. Uscito alla grande dalla crisi finanziaria che l'aveva coinvolto, il club è diventato uno dei più attivi sul mercato questa estate, grazie ai fondi di Peter Lim. Giovani costosi e frizzanti per scalzare l'Atletico come terza forza in Liga. Ha 14-15 titolari di altissimo livello e sta resistendo alle avances per Otamendi. Quarta l'anno scorso nel campionato spagnolo, la società torna in CL dopo due stagioni di assenza.







Pressing e gioco sfrontato sono invece i comandamenti di Schmidt, allenatore del Bayer Leverkusen che ha portato i rossoneri a giocare un calcio brioso ed accativante. Le stelle sono i relativamente giovani Calhanoglu, Bellarabi e Lars Bender. Occhio però all'equilibrio, molte volte persosi per strada durante i 90 minuti. Prova ne é lo scontro diretto dell'anno scorso con il Wolfsburg: sotto 0-3 in casa, il Leverkusen si porta prima sul 2-3 e poi sul 4-4. Al 93° il gol di Dost. Squadra aperta e divertente.







Nell'ordine di difficoltà c'è poi lo Shaktar Donetsk di Mircea Lucescu. Una vera e propria fabbrica sforna-talenti da qualche anno, gli arancio-neri nella passata stagione hanno perso il primato ucraino ai danni della Dinamo Kiev ed in estate hanno venduto prodotti finiti come Fernando, Luiz Adriano e Douglas Costa. Adesso la squadra è in mano ad Alex Teixeira ed agli gli altri brasiliani dal trick facile (Marlos, Bernard, Taison e Dentinho). Davanti gioca Gladkyi che per un anno ha fatto il vice di Luiz Adriano segnando comunque 16 gol. Al terzo turno hanno avuto la meglio del Fenerbahçe vincendo 3-0 il ritorno dopo lo 0-0 in Turchia.







Ultimo lo Sporting Lisbona, terza forza portoghese che in estate ha cambiato allenatore affidandosi al veterano ex-Benfica Jorge Jesus, voglioso di piazzare la squadra ai vertici del calcio lusitano. Il suo calcio è molto offensivo, per anni ha giocato con il 4-1-3-2 dall'altra parte di Lisbona. In estate squadra rivoluzionata: fra gli altri sono arrivati Teofilo Gutierrez, Aquilani, Ciani ed il Naldo ex Udinese. Sono invece partiti Nani e Cedric. L'infortunio di William Carvalho è una bella tegola, dovrebbe invece ritornare Labyad.





Europa League:



Passiamo ora all'Europa League, dove il discorso cambia di gran lunga. Qui il tabellone non si divide e tutte le squadre fanno parte di un unico percorso. Siamo anche qui al quarto turno dei preliminari, ai play-off, agli spareggi, chiamateli come volete. Si parte nel primo turno con 102 squadre (vincitori della coppa Nazionale delle federazioni dalla 26 alla 54, le seconde dei campionati dalla federazione numero 18 a quella numero 54, le terze dei campionati dalla federazione numero 16 a quella numero 51 ed i 3 club premiati dal Fair-Play ranking) a sfidarsi in 51 partite. Le 51 sopravvisute trovano, nel secondo turno, altre 15 squadre (vincitrici coppa dalla federazione 19 a quella 25, le seconde dei campionati numero 16 e 17 e le quarte dei campionati dalla federazione 10 alla 15).



Ne escono 33 qualificate, alle quali nel terzo turno se ne aggiungono 25 (vincitrici della Coppe delle ferazioni dal numero 14 al 18, le terze dei campionati 7-15, le quarte dei campionati 5-9, le quinte dei campionati 4-6 e le seste dei campionati 1-3). Le 29 vincenti hanno accesso all'ultimo turno di qualificazione, i play-off. Qui ad entrare in gioco sono le 15 squadre eliminate dal terzo turno preliminare di Champions League.

Andiamo quindi a scorprire quali sono le squadre che prenderanno parte ai play-off di Europa League:



Dinamo Minsk, Kairat Almaty, Vorskla Poltava, AZ Alkmaar, Bordeaux, PAOK Salonnico, Saint-Etienne, Rosenborg, Jablonec, Thun, Belenenses, Vojvodina, Legia Varsavia, Zorya Luhansk, Rubin Kazan, Odd, Southampton, Slovan Liberec, Qabala, Borussia Dortmund, Atromitos, Standard Liegi, Astra Giurgiu, Athletic Bilbao, Rabotnicky, Brondby, Altach, Hajduk Spalato, Kuban Krasnodar (le qualificate dai preliminari), Red Bull Salisburgo, Viktoria Plzen, Steaua Bucares, Lech Poznan, Qarabag, HJK Helsinki, Molde, Midtjylland, Videoton, Milsami, Ajax, Young Boys, Sparta Praga, Fenerbahce, Panathinaikos (retrocesse dalla Champions League).



Nessuna squadra italiana presente: la Sampdoria è stata eliminata dal Vojvodina mentre Napoli e Fiorentina sono qualificate alla fase a gironi.

Per facilitare il sorteggio le 44 squadre sono state divise in quattro gruppi. Due di essi contano 10 team, altrettanti ne contano 12. All'interno di ciascuno di essi le società vengono divise in teste di serie e non-teste di serie in base al coefficiente. Ogni testa di serie del Gruppo 1 pescherà quindi una non testa di serie dello stesso gruppo. Andiamo a vedere quali sono questi quattro gruppi.



Gruppo 1:

Teste di serie: Athletic Bilbao, Viktoria Plzen, Steaua Bucarest, Legia Varsavia, Belenenses.

Non teste di serie: Rosenborg, Zorya Luhansk, Zilina, Vojvodina, Altach.



Gruppo 2:

Teste di serie: Ajax, PAOK, Youg Boys, St.Liegi, Saint-Etienne.

Non teste di serie: Qarabag, Molde, Jablonec, Brondby, Milsami.



Gruppo 3:

Teste di serie: Rubin Kazan, RB Salisburgo, Fenerbahce, Bordeaux, Lech Poznan, Slovan Liberec.

Non teste di serie: Hajduk Spalato, Atromitos, Dinamo Minsk, Videoton, Rabotnicki, Kairay Almaty.



Gruppo 4:

Teste di serie: Borussia Dortmund, AZ, Sparta Praga, Panathinaikos, Southampton, Krasnodar.

Non teste di serie: HJK Helsinki, Thun, Astra Giurgiu, Midtjyland, Odd, Qabala.

Alla fase a gironi hanno quindi accesso le 22 vincenti dei play-off, 16 squadre già qualificate e 10 squadre che retrocederanno dai play-off di Champions League. Non sono possibili i derby (le squadre della stessa nazionalità sono state divise nei quattro gruppi in modo che non potessero incontrarsi). Gara d'andata il 20 agosto, ritorno il 27.

Andiamo a scorprire qualche curiosità:



- sette le squadre che sono ancora in gioco sebbene siano entrate in gara dal primo turno preliminare. Sono Rosenborg (eliminate Vikingur, Reykjavik e Debrecen), Zilina (fatte fuori Glentoran, Dacia Chisinau e Vorskla Poltava), Brondby (Juvenes/Dogana, Beroe ed Omonia Nicosia), Rabotnicki (Floria Tallinn, Jelgava e Trabzonspor), Kairat Almaty (fuori Stella Rossa, Alaskert ed Aberdeen), Odd (sheriff Tiraspol, Shamrock Rovers ed Elfsborg) e Qabala (out Dinamo Tbilisi, Cukaricki ed Apollon Limassol).

- solamente nell'edizione 2012/13 da uno spareggio non è uscita almeno una finalista. Nel 2009/10 il Fulham finalista, nel 2010/11 il Porto poi vincitore, nel 2011/12 l'Atletico Madrid poi vincitore, nel 2013/14 il Siviglia poi vincitore, nel 2014/15 il Dnipro finalista.

- Brugge e PSV detengono il record per più play-off di EL vinti (5). IL PSV è anche la squadra con più gol segnati nei play-off (29).

- le squadre più presenti ai play-off sono PSV, Brugge, Dnipro, PAOK, Metalist Kharkiv, Partizan Belgrado, Rapid Vienna e Trabzonspor.

- l'Eredivisie è il campionato che ha portato più squadre ai play-off (22) ed il campionato da cui sono uscite più vincitrici (14)

- la Russian Premier League è la federazione che ha portato più squadre diverse ai play-off di Europa League: ben 13.

- undici le squadre che sebbene abbiano almeno una volta partecipato agli spareggi non hanno mai visto la fase a gironi. Il Kairat Almaty ha l'opportunità di qualificare la prima squadra kazaka ai gironi di EL.

- Steffen Hofmann e Mario Sonnleitner i giocatori con più presenze nei play-off (10), Marcus Berg il giocatore con più gol (7)