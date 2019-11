Live Juventus - Lazio, risultato Supercoppa Italiana (2-0)

Per la giornata di oggi è tutto. Alessandro Cicchitti e la redazione calcio di Vavel Italia, Vi ringraziano per aver seguito in nostra compagnia la Supercoppa Tim tra Juventus e Lazio. A risentirci con il meglio del calcio italiano ed europeo, live su Vavel Italia.

16.05 - Proprio in questo momento la Juventus e il suo capitano, Gigi Buffon alzano la settima Supercoppa della storia juventina. E' record bianconero! Staccato il Milan fermo a 6 affermazioni.

16.00 - I gol, che regalano la Supercoppa alla Juve sono proprio dei nuovi acquisti arrivati per rimpiazzare la partenza di Tevez: Mandzukic e Dybala, entrato nel secondo tempo e subito decisivo gon un gran gol.

16.00 - Grande gioia per la squadra bianconera che inizia la stagione con una nuova vittoria, stavolta in Supercoppa Italiana, contro la Lazio di Pioli, troppo poco propositiva e ancora in condizioni approssimative.

94' - Finisce qui! La Juventus vince la Supercoppa Italiana, battendo per 2-0 la Lazio di Pioli. I gol sono arrivati nella ripresa grazie all'incornata di Mario Mandzukic al 69' e a gol di Dybala quattro minuti più tardi.

90' - Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' - Grande occasione per la Lazio, con Djordjevic, che nella mischia di un calcio d'angolo, non è riuscito ad imprimere molta forza al pallone, finito ocmodo tra le mani di Buffon.

86' - Grande chiusura di Bonucci su Candreva che era ormai pronto a calciare a rete.

Questa invece, la seconda rete messa a segno dal Gioiello, Paulo Dybala, che ha chiuso il match.

Ecco la rete che ha sbloccato il match! Cross di Sturaro per Mandzukic, che prende l'ascensore e batte Marchetti.

In precedenza, nella Lazio era entrato anche Khisna al posto di Cataldi.

79' - Cambio nella Juve: esce l'autore del primo gol, Mandzukic ed al suo posto fa il suo ingresso in campo Llorente.

Uno due tremendo della Juve, che nel giro di cinque minuti ha fatto suo il match! Prima grande incornata di Mandzukic sul cross perfetto di Sturaro, poi sassata di Dybala, che servito centralmente da Pogba non poteva fallire un'occasione davvero ghiotta.

73' - GGGGGGGGOOOOOLLLLLL RADDOPPIO JUVE! PAULO DYBALA! DYBALA! 2-0 JUVE

69' - GGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL MANDZUKIC! JUVENTUS IN VANTAGGIO!

61' - Cambio anche in casa Lazio: dentro Djordjevic per Miro Klose.

60' - Primo cambio del match in casa Juve: entra Dybala al posto di uno spento Coman.

55' - Bella azione della Lazio, che prova la reazione, dopo la grande paura iniziale. Tiro potente ma centrale di Onazi, raccolto in presa sicura da Buffon.

52' - Doppia fiammata della Juve, che è partita a mille in questa ripresa.

48' - POGBAAA! VICINISSIMO AL SUPER GOL IL FRANCESE. CONCLUSIONE DALLA DISTANZA FUORI DI POCHISSIMO.

47' - OCCASIONE FALLITA! MANDZUKIC SI E' FATTO IPNOTIZZARE DA MARCHETTI. IL CROATO HA AVUTO TUTTO IL TEMPO PER PIAZZARE IL PALLONE, CHE E' FINITO TRA LE BRACCIA DEL PORTIERE LAZIALE.

46' - Subito percussione di Felipe Anderson, chiuso all'ultimo secondo dalla difesa juventina.

46' - SI RIPARTE.

15.05 - Le squadre sono in campo. Sta per ripartire il match tra Juve e Lazio.

45' - Finisce qui, senza recupero il primo tempo tra Juventus e Lazio. 0-0 il risultato di un primo tempo a dir poco soporifero. Nella ripresa, una delle due squadre dovrà necessariamente fare qualcosa di più.

43' - Si combatte in campo, ma nessuna delle due squadre riesce a pungere la difesa avversaria. Ne sta uscendo un primo tempo avaro di emozioni ed occasioni.

39' - Tensione in campo, con Pioli scatentato nella sua area tecnica. Banti, va a calmare il tecnico, che sta rischiando anche di essere allontanato dalla panchina.

34' - Klose con la testa cerca Candreva in profondità. Ma il pallone è troppo lungo e Buffon può bloccare con facilità.

30' - Prima fiammata di Pogba, che con un gioco di prestigio ha servito in profondità Evra, il cui cross è stato intercettato da Basta.

27' - Prima conclusione degna di nota, quasi alla mezz'ora: azione personale di Lichtsteiner bravo ad accentrarsi e calciare. Palla di poco alta sopra la traversa.

23' - Si gioca costantemente nella metà campo biancoceleste, ma raramente la Juve riesce ad entrare in area di rigore. Molto solida ed ordinata la terza linea della Lazio.

20' - Continua a soffiare molto forte il vento sullo Shanghai Stadium. Le traiettorie iniziano a risentire della spinta del vento.

17' - Grande copertura di Caceres su Klose, che aveva ricevuto in profondità un'ottimo filtrante da Felipe Anderson.

13' - Grande progressione di Lichtsteiner, arrivato fin sul fondo per poi crossare, ma in modo completamente errato. Palla facile tra le braccia di Marchetti.

10' - Sta provando ad alzare i giri la Lazio, che prova a pungere con Anderson e Candreva. Pronta la risposta juventina con il colpo di testa di Pogba, terminato a lato.

8' - Gioco molto spezzettato e poco ordinato sin qui. Ci sono state un paio di accellerazioni da parte di Coman, è una serpentina di Anderson bloccata sul nascere. Nessuna occasione in questi primi 8 minuti di gioco.

5' - Nulla di grave per il francese che è tornato subito a giocare.

4' - E' a terra Coman, colpito duro dalle parti del centrocampo.

2' - Si è parlato molto del campo, che non è in perfette condizioni. Oltre al terreno di gioco, però, a disturbare i calciatori c'è un vento molto forte.

1' - SI COMINCIA! INIZIATA JUVE - LAZIO

14.02 - Tutto pronto. Klose e Cataldi osno sul pallone.

14.00 - Le due squadre stanno entrando in campo sulle note di "O Generosa" il nuovo inno ideato dal maestro Giovanni Allevi, che ci accompagnerà per tutti i match del campionato di Serie A.

13.55 - Ormai ci siamo; tutto pronto allo Shanghai Stadium. E' tempo di calcio; è tempo di Supercoppa; è tempo di Juve - Lazio!

13.40 - Nella Lazio ci srà Gentiletti al fianco di De Vrij al centro della difesa. Onazi, come nelle previsioni ricoprirà il buco lasciato libero da Parolo, mentre in avanti Klose e Djordjevic faranno staffetta.

13.35 - Schieramenti confermati da entrambe le parti, fatta eccezione per Coman, il giovane del 96' che affianchrà Mandzukic nell'attacco a due della Juve. Inizialmente in panchina sia Dybala che Zaza.

Lazio: (4-3-3): Marchetti; Basta, De Vrij, Gentiletti, Radu; Onazi, Biglia, Cataldi; Candreva, Klose, Felipe Anderson.

Juventus: (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Barzagli; Evra, Pogba, Marchisio, Sturaro, Lichtsteiner; Coman, Mandzukic.

13.25 - Ci sono le formazioni ufficiali di Juventus e Lazio:

Come detto, dall'altra parte c'è Lucas Biglia, nuovo capitano dei biancocelesti, pronto per indossare la fascia lasciatagli in eredità da Ledesma.

Ecco la nuova maglia, anzi il nuovo numero di Paul Pogba, nuovo 10 della Juve, che mostrerà per la prima volta proprio oggi in questa imortantissima partita.

13.15 - Due dei protagonisti più attesi e chiacchierati di questa estate sono Pogba da una parte e Biglia dall'altra. Il primo ha deciso di mettere sulla schiena il numero 10 che fu di Platini; l'altro è diventato capitano, ma non sa ancora se il suo futuro sarà a Roma.

Dall'altra parte, c'è la Lazio di Pioli che ha volgi di regalarsi una notte da ricordare per sempre. Tra i grandi attesi, anche Candreva, ex juventino, che già ha fatto male alla signora nelle passate stagioni.

Ecco lo spogliatoio juventino, con le maglie di Sturaro, Dybala e Buffon, capitano bianconero alla ricerca dell'ennesimo trofeo della sua lunga carriera.

13.10 - Prima di passare alle formazioni di Juventus e Lazio, diamo un'occhiata agli spogliatoi delle due squadre:

13.00 - Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta, live ed della Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio. La Juve di Max Allegri, dopo aver sfiorato il triplete nella passata stagione, va a caccia di nuovi titoli, per ripartire con il piede giusto. La Lazio di Pioli, invece, ha la possibilità di vendicare la sconfitta subita, proprio per mano della Juventus nella finale di Coppa Italia. Si gioca a Shanghai (Cina); Il calcio d'inizio è previsto per ore le 14.00 italiane. Da Alessandro Cicchitti e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di un buon pomeriggio in nostra compagnia.

Live Juventus - Lazio, risultato Supercoppa Italiana in diretta

Finalmente ci siamo! Anche le nostre squadre iniziano a fare sul serio! Dopo aver passato un'intera estate a fare bilanci e considerazioni su amichevoli e tornei estivi, si torna ad assaporare il calcio che conta, quello che mette in palio i titoli. Sì perché, oggi, Juventus e Lazio, nella lontanissima ed affascinante Shanghai si contenderanno il primo trofeo di una stagione che si preannuncia lunga ed affascinante; si tratta della Supercoppa Italiana. La Juve vuole vincerla, per staccare il Milan in testa alla classifica della Supercoppa, mentre la Lazio ha l'obbiettivo di ripetere la vittoriosa spedizione cinese di qualche tempo fa, quando riuscì a piegare l'Inter. Ci aspetta un match entusiasmante che potrebbe durare anche più dei soliti 90'. In caso di parità infatti, ci saranno i supplementari, e i rigori.

Le Probabili Formazioni

Entrambe le squadre si presentano alla sfida di Shanghai con diverse defezioni ed infortuni. Allegri deve fare i conti con le assenze di Chiellini, Khedira e Morata, mentre Barzagli dovrebbe recuperare giusto in tempo per fare formare il tris di difesa con Bonucci e Caceres, a difendere la porta di Gigi Buffon. A centrocampo invece, quella con la Lazio sarà la prima partita senza Pirlo e Vidal; inoltre mancherà anche Khedira che resterà fermo per almeno due mesi. Il centrocampo a cinque disegnato da Allegri dovrebbe prevedere Evra e Lichtsteiner sulle corsie esterne, Marchiso in cabina di regia, accompagnato dal nuovo 10, Pogba e da Sturaro, favorito su Pereyra. In attacco, al fianco di Mario Mandzukic ci sarà Paulo Dybala, a causa dell’infortunio occorso a Morata in settimana.

Anche nella Lazio c’è emergenza infortunati in difesa, e a centrocampo dove mancherà l’eclettico Marco Parolo. Pioli dunque, manderà in campo la miglior formazione possibile, con Marchetti tra i pali; difesa a quattro con Radu, che però resta in dubbio dopo i problemi fisici accusati in ritiro, Gentiletti, De Vrij e Basta. A centrocampo, come detto, Pioli dovrà rinunciare a Marco Parolo, sostituito da Onazi. Insieme al nigeriano ci saranno il neo capitano Biglia e il giovane Cataldi. Il tridente d’attacco invece, sarà formato da Klose, con Candreva e Felipe Andreson ai suoi lati.

Juventus: (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Caceres; Evra, Pogba, Marchisio, Sturaro, Lichtsteiner; Dybala, Mandzukic. All. M. Allegri

Lazio: (4-3-3): Marchetti; Radu, Gentiletti, De Vrij, Basta; Onazi, Biglia, Cataldi; Candreva, Klose, Felipe Anderson. All. S. Pioli

Le Parole dei Protagonisti

Alla vigilia della Finale di Supercoppa Italiana, che assegnerà il primo titolo stagionale, Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei media. Innanzitutto, il tecnico della Juventus ha risposto alle domande sulla scelta di Pogba di vestire la maglia numero 10: “Paul ha chiesto di indossare la numero 10, in questo modo avrà maggiori responsabilità” - ha esordito Allegri – “Vestire quel numero non sarà una cosa semplice perchè questa maglia l'hanno indossata grandi giocatori della Juventus. Credo che il ruolo di Pogba sia quello di mezz'ala, e forse tra qualche anno giocherà davanti alla difesa”. Alle domande sul calciomercato, invece, Allegri ha deciso di non commentare: “Non ha senso in questo momento parlare di mercato perchè siamo a pochi giorni dal primo appuntamento stagionale. E' un momento delicato per noi, la nostra preparazione è iniziata solamente da venti giorni” - sottolinea il tecnico toscano. Poi stuzzicato sugli addii illustri di Pirlo, Vidal e Tevez, Allegri ha risposto così: “I giocatori, così come gli allenatori passano. Per Pirlo, Vidal e Tevez è stata una scelta individuale. Abbiamo vinto tanto in questi ultimi 4 anni, io solamente nell'ultimo, adesso bisogna ripartire da zero.” – Poi aggiunge – “Quest'anno le cose non saranno semplici, sono sicuro che sarà un campionato equilibrato dove ci vorrà molta pazienza ". Nonostante le tante partenze, Allegri è comunque soddisfatto dei nuovi arrivi: “E' stato comunque un bene che, oltre a parte dello zoccolo duro, siano arrivati anche dei giovani interessanti. Dybala ha ottime qualità come Zaza e Rugani. Mandzukic è di caratura europea. E poi Coman può fare bene. Davanti un parco attaccanti notevole, e Llorente nei momenti decisivi della stagione è stato importante". Infine, l’ex tecnico del Milan si concentra sulla sfida contro la Lazio: “Quando si va in campo per una finale tutti i valori si assomigliano. Nella finale di Coppa Italia c’è stato equilibrio. Mi aspetto una partita del genere anche sabato”. Per quanto riguarda il capitolo infortuni Allegri non sembra ne arrabbiato ne preoccupato: “Barzagli oggi si allenerà con la squadra. Il modulo non l’ho ancora deciso, l’importante sarà giocare una buona partita. Si deve pensare che il tutto possa durare anche 120', come è successo a Roma. Stiamo bene, la condizione fisica c’è” – continua - Mi dispiace per Chiellini, Morata e Khedira che non potranno giocare, ma siamo sereni e li aspettiamo. Abbiamo lavorato bene per questo primo obiettivo stagionale, ma i ragazzi non sono macchine”.

Alla conferenza stampa della vigilia, ha partecipato anche il tecnico laziale, Stefano Pioli. Ecco le sue dichiarazioni prima della possibile rivincita della Lazio dopo la Coppa Italia: "C'è in palio un trofeo importante che vogliamo vincere - esordisce Pioli - Dobbiamo cercare di fare meglio dei nostri avversari e ovviamente di vincere. Sappiamo di affrontare una squadra molto forte, dovremo essere molti concentrati. Sappiamo che abbiamo delle qualità e cercheremo di metterle sul campo". Poi il tecnico arrivato la scorsa estate a Formello continua: "Bisogna ripartire da zero con la stessa mentalità, con la stessa rabbia, ho visto la squadra concentrata e determinata. Abbiamo un settimana in più di ritiro sulle gambe, e due giorni in più di permanenza qui in Cina. Abbiamo avuto anche qualche infortunio, però arriviamo nelle migliori condizioni possibili, soprattutto dal punto di vista mentale. Ci sarà da mettere in campo tutto da zero. Non ripartiamo con dei punti in classifica, ma da zero. Questa sarà una stagione, auguriamoci, entusiasmante ma sicuramente complicata". In seguito, il mister bianco celeste ha speso qualche minuto soffermandosi sulla condizione del manto erboso di Shanghai: "Il campo non è nelle migliori condizioni, non è all'altezza di due squadre così e di un evento come quello di domani. Mi auguro che possa migliorare per domani". Infine, l’ex giocatore proprio della Juve prova a studiare la squadra in cui un tempo militava: "Diventa difficile giudicare sulla carta quelli che sono stati gli acquisti della Juventus. Ha sicuramente perso pedine importanti, però ha comunque giocatori pronti, di grande spessore e grandi prospettive. L'aspetto primario di questa squadra è la mentalità. Mentalmente, è la più forte di tutti. L'importante è che la Lazio faccia di tutto per portare a casa il risultato". Accanto al tecnico della Lazio, c’è anche il nuovo capitano, Lucas Biglia, coccolato da Pioli: "Io per fortuna ho avuto tanta possibilità di scelta e tanti giocatori meritavano questa posizione. Alla fine ho scelto la persona più adatta per il ruolo e per il bene della squadra".

I Precedenti tra le due squadre

Juventus e Lazio si affrontano per la terza volta nella loro storia in una finale di Supercoppa Italiana. Il bilancio è in perfetta parità, con una vittoria per i bianconeri ed una per i biancocelesti. La Lazio trionfò nel 1998 conquistando la prima Supercoppa Italiana delle tre in bacheca, grazie ad un gol di Sergio Conceicao; mentre è molto più vicino dal punto di vista temporale, il successo della Juventus che nel 2013 spazzò via la Lazio guidata allora da Petkovic con un netto 4-0. La storia della Supercoppa Italiana dice che la Juve, insieme al Milan, detiene il record di successi (6), mentre la Lazio è ferma a tre affermazioni. Negli ultimi dieci incontri disputati in tutte le competizioni, il bilancio è decisamente favorevole alla Juventus che ha ottenuto sei vittorie con tre pareggi ed un solo successo capitolino. L’ultimo confronto in assoluto, invece, risale allo scorso maggio, quando in finale di Coppa Italia, la Juventus piegò ai supplementari la Lazio, con un gol di Alessandro Matri. Facendo riferimento a tutti gli incontri disputati tra le due squadre, quello di domani in terra cinese, sarà il 169esimo confronto ufficiale. Sin qui, la storia dice che la Juventus ha ottenuto 83 vittorie contro le 42 della Lazio e i 43 pareggi.