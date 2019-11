Pepito Rossi è sicuro: "La Fiorentina sarà grande". Nel frattempo arriva Kalinic

La Fiorentina non si accontenta e rilancia, sul campo e fuori. Dopo aver battuto prima Benfica e Chelsea, poi Barcellona, seppur in amichevole, la squadra di Paulo Sousa è pronta a stupire anche nella Serie A che si appresta ad iniziare. Ne è convinto Giuseppe Rossi: l'attaccante italo americano ha parlato ai microfoni del "Tirreno", rilanciando la candidatura ad un campionato di vertice della squadra viola.

"Sono vittorie che ci danno morale, che aumentano la consapevolezza di poterci battere anche contro le big del calcio e che, più di ogni altra cosa, ci indicano che col lavoro di Sousa stiamo facendo passi in avanti: in fondo siamo solo all'inizio e dobbiamo ancora crescere. Anche se si tratta di amichevoli, i successi con Benfica, Barcellona e Chelsea hanno comunque un valore perché stiamo parlando di avversari importanti".

Parole di fiducia e speranza nella nuova stagione , che attende però con ansia il ritorno in campo, da protagonista, dell'ex Manchester United e Parma. Le prime impressioni dopo l'infortunio e la riabilitazioni sono positive: "Nelle prime partite ho avvertito buone sensazioni. Posso dire che sto finalmente tornando. Sono molto contento di come stiamo andando. La squadra sta bene e non vediamo l'ora di iniziare il campionato: mancano due settimane e speriamo di fare una grande stagione".

Nel frattempo il direttore sportivo Pradè, dopo le difficoltà riscontrate per arrivare a Destro e Borini, sembra aver messo a segno un altro colpo molto importante per l'attacco viola. Come confermato dall'agente del calciatore, Nikola Kalinic è in procinto di vestire la maglia viola: "è fatto al 90 per cento. Siamo ai dettagli". L'attaccante del Dnipro, quasi decisivo nella scorsa stagione nella finale di Europa League contro il Siviglia, si trasferirà in Toscana in prestito oneroso da 1 milione, con diritto di riscatto fissato a 4. Kalinic prenderà il posto lasciato vacante dalla partenza di Mario Gomez e si giocherà il posto da titolare come centravanti assieme a Babacar.