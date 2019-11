Under italiane: oggi in campo l'U21, l'U19 e l'U18

Cominciano oggi i nuovi corsi delle varie Nazionali Under azzurre. Le giovanili, affidate a Di Biagio, Vanoli e Baronio, scendono in campo fra oggi pomeriggio e stasera.

L'Under 21 fa visita all'Ungheria, rinforzata dai talenti che in estate con l'U20 hanno ben impressionato al Mundialito. Impegno amichevole in attesa dell'esordio ufficiale l'8 settembre, quando gli Azzurrini cominceranno le qualificazioni al prossimo Europeo al Mapei Stadium contro la Slovenia. Calcio d'inizio alle 21 con Romagnoli (che si era presentato in ritiro ma che ha dovuto abbandonare per fare le visite con il Milan), Parigini e Garritano (infortunatisi) che non faranno parte del gruppo. Il capitano sarà Benassi, assieme a Bernardeschi unici reduci dallo scorso Europeo. Ieri il volo che ha portato l'Under in Ungheria, a Telki, dove si terrà l'amichevole, domani alle 9.40 volo per Francoforte con il gruppo che di lì si dividerà.

Volto nuovo Antognoni, nuovo capo delegazione.

Un solo test ecco che l'Under 19 Vanoli, promosso dall'U18, se la vedrà oggi contro la Croazia alle 17.30 in quel di Zagabria nel debutto personale. A settembre l'amichevole sarà doppia, contro Olanda ed Irlanda a Cava de' Tirreni il 3 ed il 7 settembre. Radunatisi domenica alle 12.30 ad Udine l'Under 19 non è più affidata a Pane, che ha fallito nel portare una stupenda generazione all'Europeo nello scorso biennio. Questa Under 19 il suo percorso di qualificazione lo giocherà fra l'8 ed il 13 ottobre nel girone di Finlandia, Inghilterra e Macedonia. Per accedere alle seguente fase di qualificazione l'Italia dovrà arrivare nei primi due posti (anche se passa anche la migliore terza dei 13 gruppi).

Convocati :

Portieri: Meret (Udinese), Zaccagno (Torino);

Terzini destri: Pezzella (Torino), Borghini (Empoli);

Difensori centrali: Vitturini (Pescara), Della Giovanna (Inter), Romagna (Juventus), Coppolaro (Udinese);

Terzini sinistri : Dimarco (Inter);

Centrocampisti: Barella (Cagliari), D'Urso (Roma), De Micheli (Inter), Picchi (Empoli)

Trequartisti ed ali: Bifulco (Rimini, in prestito dal Napoli), Cassata (Juventus), Edera (Torino), Ghiglione (Genoa), Fantacci (Empoli);

Attaccanti: Dal Monte (Cesena), Favilli (Juventus), Panico (Genoa)



Il posto lasciato vacante da Vanoli sulla panchina dell'Under 18 è stato preso da Roberto Baronio, ex Lazio, che oggi debutterà con i suoi Azzurrini in quel di Castellaneta, Taranto. Per la città pugliese è la prima volta che si ospita partita di una Nazionale italiana. Avversaria di oggi, calcio d'inizio alle 20, la Bulgaria che tuttavia ha chiamato quella che sembra più una Under 19. Sarà quindi un test arduo quello che aspetta l'Under 18. Inizialmente Baronio aveva chiamato 22 calciatori. Uno di loro, Scalera, ha chiesto un permesso per motivi famigliari ed ha lasciato il gruppo. Due portieri invece sono stati invece rimpiazzati.

Convocati:

Portieri: Del Favero (Juventus), Giacomel (Empoli);

Terzini destri: Tofanari (Roma);

Difensori centrali: Vogliacco (Juventus), Ciavattini (Roma), Marchizza (Roma), Mattioli (Inter);

Terzini sinistri: Giraudo (Torino), Coccolo (Juventus);

Centrocampisti: Bordin (Roma), Castellano (Empoli), Degl'Innocenti (Fiorentina), Grossi (Roma);

Ali e trequartisti: Matarese (Genoa), Bezziccheri (Lazio), Capristo (Lecce), Di Nolfo (Roma), Lo Faso (Palermo), Mosti (Empoli);

Attaccanti: Mazzocchi (Atalanta), Tumminello (Roma)

Nessun impegno per l'Under 20. La Nazionale di Evani sta tuttavia sostenendo uno stage per preparare il Torneo Quattro Nazioni che partirà il 3 settembre, quando l'Italia affronterà i pari età della Germania (a Lucca) nel classico appuntamento che coinvolge anche Svizzera e Polonia. L'anno scorso a trionfare furono questi ultimi, con un punto in più in classifica sull'Italia. I giocatori convocati si sono radunati domenica a Folgaria.

Convocati:

Portieri: Gollini (Verona), Guerrieri (Lazio), Wladimiro Falcone (Savona, in prestito dalla Samp);

Terzini destri: Gemignani (Pontedera, in prestito dall'Empoli), Troiani (Chievo);

Difensori centrali: Capradossi (Roma), Iotti (Elche B), Sciacca (Renate, in prestito dall'Inter), Luperto (Napoli);

Terzini sinistri: Costa (Bournemouth U21, in prestito dal Chievo), Crecco (Lazio)

Centrocampisti: Capezzi (Fiorentina), Pellegrini (Sassuolo, in prestito dalla Roma), Palazzi (Livorno, in prestito dall'Inter), Sbrissa (Vicenza, in prestito dal Sassuolo);

Ali e trequartisti: Baldini (Inter), Ciurria (Spezia), Massimiliano Gatto (Pro Vercelli, in prestito dal Chievo), Bentivegna (Palermo), Leo Morosini (Brescia);

Attaccanti: Oneto (Sampdoria), Cappelluzzo (Pescara, in prestito dal Verona), Bunino (Pro Vercelli, in prestito dalla Juventus), Piu (Empoli).



Non impegnate l'Under 17 di Dal Canto (gli impegni cominciano il 26 agosto con un torneo in Inghilterra che precede le qualificazioni all'Euro Under 17 - che come le qualificazioni delle U19 si dividono fra qualificazioni standard ed élite) e l'Under 16 di Antonio Rocca (anche loro partono il 26 agosto, con un'amichevole)