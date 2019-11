Mangia sui giovani italiani: "Punto su Destro e Insigne, spero in Marrone"

Devis Mangia ha visto allenarsi sotto i propri occhi tanti giocatori, più o meno giovani. Fino a questo momento, però, nella sua carriera il momento più bello rimane forse l'esperienza con l'Under 21 dell'Italia. La sconfitta nella finale dell'Europeo di categoria contro la Spagna non ha tolto nulla al buon lavoro che Mangia ha fatto da Ct degli azzurrini.

Ora, in attesa della chiamata giusta per tornare ad allenare su una panchina, Mangia si concentra proprio sui giovani italiani che potrebbero essere protagonisti nella Serie A che scatta fra 10 giorni. Al Corriere dello Sport si parte da Romagnoli, giovane di talento appena passato dalla Roma al Milan: "Se si individuano giocatori giusti con qualità importanti, può essere una strategia che può ripagare. Intanto l'ossatura della Juventus è una certezza. Il numero di convocati si è ridotto negli ultimi anni; è giusto inserire i giovani, ma devono essere bravi. Romagnoli? Il prezzo lo fa il mercato, ma già il fatto che un club di livello abbia speso una cifra del genere per un ragazzo italiano vuol dire che qualcosa sta cambiando. Abbiamo sempre detto che con la crisi economica nel calcio bisogna avere delle idee, affidarsi ai giovani può essere una di queste. Penso a Berardi, Florenzi, Zaza, Rugani."