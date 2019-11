Live Bologna - Pavia, risultato match di Coppa Italia (0-1)

Da Alessandro Cicchitti è tutto per il match di questa sera. A risentirci con il melgio del grande calcio italiano ed europeo, live su Vavel Italia.

23.05 - Dall'altra parte, grande festa tra i ragazzi di mister Marcolini. Per la prima volta nella sua storia il Pavia avanza al quarto turno preliminare di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Hellas Verona - Foggia.

23.00 - Grande delusione per il Bologna di Delio Rossi che ha perso la partita nei primi 45 minuti, quando in parità numerica non è riuscito quasi mai a rendersi pericoloso. Nella ripresa, poi si è visto un miglioramento evidente, ma l'handicap dell'uomo in meno si è fatto sentire pesantemente.

93' - FINISCE QUI! IL PAVIA BATTE A SORPESA IL BOLOGNA NEL TERZO TURNO DI COPPA ITALIA! RISULTATO STORICO PER IL PAVIA CHE ACCEDE PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA STORIA AL QUARTO TURNO DI COPPA ITALIA.

92' - Cambio nel Pavia: dentro Sabato per Martin.

90' - TRE MINUTI DI RECUPERO.

89' - Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Ora solo il recupero separa il Pavia da uno storico traguardo.

86' - Sta scadendo il tempo per il Bologna che non riesce più a creare pericoli alla retroguardia del Pavia.

85' - Anche Oikonomou finisce nella lista dei cattivi.

82' - Ammonito Diawara nel Bologna.

75' - Cambio sia per il Bologna, che sostituisce Cacia con Mancosu, sia per il Pavia che richiama Marchi per far spazio a Cristini.

73' - Gran forcing del Bologna: Serie interminabile di calci d'angolo in favore del Bologna, sempre pericoloso sui palloni aerei.

72' - Palla prima respinta dalla barriera, poi ancora Brienza con un secondo tiro deviato in corner.

71' - Punizione interessantissima per il Bologna. Posizione centrale proprio dal limite dell'area. Brienza proverà la perla.

62' - Primo cambio nel Pavia: fuori Bellazzini; dentro Rosso.

60' - Fiammata di Brienza, che lanciato in contropiede ha saltato un uomo, poi ha calciato con il sinistro sul secondo palo, ma la palla è terminata alta sulla traversa.

59' - Bel tiro di Ghiringhelli che costringe Mirante a rifugiarsi in angolo.

58' - Primo ammonito del match dopo il rosso del primo tempo: si tratta di Marchi del Pavia.

56' - Brienza ci prova da fuori, ma la palla è centrale. Nessun problema per Facchin.

52' - Occasione Bologna ancora con Brighi che stavolta di testa ha spedito il pallone di poco oltre la traversa.

51' - Nonostante l'uomo in meno, il Bologna è decisamente più veloce ed intraprendente in questa ripresa, che nel primo tempo. Delio Rossi si sarà fatto sentire negli spogliatoi per spronare i suoi.

46' - INIZIATA LA RIPRESA!

22.05 - Le squadre stanno rientrando in campo. Due cambi in casa Bologna, con Delio Rossi che corre ai ripari dopo il brutto primo tempo. Entreranno Diawara e Mbaye per Rizzo e Acquafresca.

47' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! 1-0 PAVIA ALL'INTERVALLO. BOLOGNA CHE DISPUTERA' TUTTO IL SECONDO TEMPO IN DIECI UOMINI PER L'ESPULSIONE DI FERRARI.

47' - Pavia vicinissimo al gol del 2-0! Gran contropiede della squadra di Marcolini che ha sfiorato il raddoppio. Sassata di Bellazzini respinta da Mirante.

46' - Attenzione, colpo di scena proprio al tramonto del primo tempo: ESPULSO FERRARI, Bologna in 10 uomini.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Il Bologna sta attaccando, ma in modo decisamente disordinato. Tanti palloni gettati in area senza grande senso, alla ricerca di qualche invenzione di Acquafresca e Cacia.

40' - Immediata la risposta del Bologna: Brighi si inserisce in area, calcia, ma la palla termina fuori di pochissimo.

Il gol del vantaggio Pavia, nasce dal calcio di punizione deviato dalla barriera bolognese, che favorisce il colpo da attaccante vero di Del Sante, appostato nei pressi dell'area picocla, bravissimo a sfruttare un'indecisione di Mirante e Masina per insaccare in rete.

35' - GGGGOOOOOOOOOOOOLLLLL! DEL SANTE! PAVIA IN VANTAGGIO!

34' - Interessante calcio di punizione guadagnato da Cesarini per il Pavia. Siamo in posizione centrale, anche se la distanza è proibitiva.

22' - Ottima azione del Pavia, ancora pericoloso con Ghiringhelli. Bella palla di Martin per l'inserimento di Ghiringhelli, il cui tiro al volo è stato bloccato in due tempi da un'attento Mirante.

19' - Ritmi bassi nei primi 20 minuti. Il Bologna sta pian piano prendendo campo, ma il Pavia è messo molto bene e gli spazi sono stretti.

10' - Arriva la risposta del Bologna: Gran colpo di testa di Rossettini che si era staccato dalla marcatura avversaria sugli sviluppi di un corner. Facchin si è superato per respingere il colpo di testa del difensore.

6' - Ancora Pavia pericoloso. Cesarini, dopo aver recuperato palla in area di rigore ha tentato la grande giocata, cercando di far passare il pallone sotto le gambe di Mirante, che però non si è fatto sorprendere, salvando i suoi.

4' - Primo tiro del amtch ad opera del Pavia. Assist di La Camera per l'inserimento di Ghirighelli, che con il destro a sparato, ma sopra la traversa.

3' - Avvio equilibrato, con il Bologna che sta provando a prendere il comando delle operazioni in mezzo al campo. Il Pavia però, è ben disposto in campo e non si fa sorprendere.

1' - SI PARTE! INIZIATA BOLOGNA - PAVIA!

21.00 - Le squadre sono già in campo, ma in questo momento si sta osservando un minuto di silenzio per la scomparsa di Nielsen, ex grande gloria del Bologna. Silenzio assoluto al Menti.

20.55 - E' ormai tutto pronto al Menti per l'ingresso in campo delle due squadre, sta per partire Bologna - Pavia, terzo turno di Tim Cup.

20.40 - Un solo cambio rispetto alla formazione annunciata da parte di Marcolini. In attacco infatti, ci sarà Del Sante e non Cristini, che almeno inizialmente siede in panchina.

Il Pavia, risponde con un 3-5-2 formato da: Facchin; Malomo, Biasi, Marino; Ghiringhelli, Cristini, La Camera, Martin; Bellazzini; Marchi, Del Sante.

20.35 - Dunque nessuna sorpresa tra le fila rosso blu, con Mirante che vinto l'unico ballottaggio della vigilia con il brasiliano Da Costa.

Il Bologna presenta un 4-3-1-2 formato da: Mirante; Ferrari, Oikonomou, Rossettini, Masina; Brighi, Crisetig, Rizzo; Brienza; Cacia, Acquafresca.

20.35 - Sono appena state ufficializzate le formazioni delle due squadre.

20.30 - Mancano solo trenta minuti al calcio d'inizio di Bologna - Pavia. Le squadre stanno scendendo in campo per il consueto riscaldamento pre match.

20.10 - Riconnizione sul terreno di gioco per Bologna e Pavia. La squadra bolognese è la prima formazione di Serie A ad esordire in Tim Cup, mentre il Pavia di Marcolini, dopo aver buttato fuori il Latina, vuole continuare il sogno Coppa Italia.

20.05 - Ecco lo spogliatoio bolognese all'interno dello stadio Menti di Vicenza. Sta per iniziare l'avventura del Bologna in Tim Cup.

20.00 - Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta, live ed di Bologna - Pavia, match valido per il terzo turno di Tim Cup 2015-2016. La squadra di Delio Rossi vuole rodare gli ingranaggi di squadra in vista del campionato che prenderà il via tra una settimana, mentre il Pavia di Marcolini, dopo il sorprendente successo sul campo del Latina vuole continuare a stupire in Coppa Italia.

L’incontro avrà luogo a Vicenza, presso lo stadio Romeo Menti; il calcio d’inizio è previsto per le 21.00. Da Alessandro Cicchitti e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l’augurio di una buona serata in nostra compagnia.

Le Probabili Formazioni

Pochi i dubbi per Rossi, che dovrebbe riproporre la stessa difesa vista la settimana scorsa contro il Santarcangelo: confermato Ferrari esterno di destra con Masina esterno a sinistra, mentre i centrali di difesa saranno Oikonomou e Rossettini. Scelte più o meno obbligate a centrocampo dove Crisetig, Rizzo e Brighi sono gli unici tre giocatori ufficialmente parte della prima squadra a disposizione di Rossi. Saranno lore tre a partire dal primo minuto, con i giovani Diawara, Silvestro e Cozzari pronti a subentrare a partita in corsa. Sulla trequarti agirà Brienza, mentre la coppia d'attacco dovrebbe essere composta da Cacia e Acquafresca. Unico dubbio in porta: Mirante infatti, potrebbe lasciar spazio al suo secondo, Da Costa.

Dall'altra parte il Pavia, ha dimostrato di essere già rodata e in buona condizione. Michele Marcolini - che a Vicenza, da calciatore, ha vissuto due stagioni da protagonista in Serie B - dovrebbe schierare i suoi uomini con il consueto 3-5-2, anche se Bellazzini dovrebbe giocare in posizione leggermente più avanzata rispetto alla linea dei centrocampisti. A supporto delle due punte, che dovrebbero essere Marchi e Cesarini. Ancora indisponibile Andrea Ferretti, miglior marcatore del Pavia nelle ultime due stagioni, fermato da guai fisici.

Bologna (4-3-1-2): Da Costa; Ferrari, Oikonomou, Rossettini, Masina; Brighi, Crisetig, Rizzo; Brienza; Cacia, Acquafresca. Allenatore: Delio Rossi.

Pavia (3-4-1-2): Facchin; Malomo, Biasi, Marino; Ghiringhelli, Cristini, La Camera, Martin; Bellazzini; Marchi, Cesarini. Allenatore: Michele Marcolini

Lo Stadio

Il match che si giocherà questa sera alle ore 21.00 tra Bologna e Pavia ha creato più di qualche polemica relativa allo stadio dove si sarebbe dovuto giocare. Inizialmente era stabilito che si giocasse al Pietro Fortunati di Pavia, ma la questura ha vietato che l’incontro si giocasse a Pavia per motivi di ordine pubblico. A provvedere per la nuova sede del match è stata la dirigenza del Bologna, che dopo i no ricevuti da Cesena, Rimini, Ravenna e Padova, ha trovato un accordo con il Vicenza. La Lega, invece, contraria alla sede vicentina, aveva proposto Piacenza, che però non convinceva ne l’una ne, l’altra squadra. Per questo, l’incontro valevole per il terzo turno di Tim Cup 2015-16 tra Bologna e Pavia, si giocherà al Menti di Vicenza.

Le Parole dei Protagonisti

E’ un Delio Rossi molto carico quello, che ieri si è presentato in conferenza stampa, alla vigilia di questo importante match. Ecco le dichiarazioni rilasciate dall’ex tecnico della Lazio: “Ci aspetta la prima tappa importante della nuova stagione, ci alleniamo intensamente da un mese e domani capiremo a che punto siamo”. Poi ha continuato: “I miei giocatori hanno la possibilità di dimostrare di che pasta sono fatti, contro un avversario come il Pavia che fisicamente potrebbe anche essere più brillante di noi”. Infine, Rossi ha ribadito la volontà di far bene anche in Coppa Italia: “Non esistono competizioni più importanti di altre, la Coppa nelle mie idee è fondamentale, anche la squadra deve avere questa mentalità. Intendo tirare fuori il meglio dal gruppo che ho a disposizione." In conclusione, alle domande sul calciomercato della sua quadra risponde così: “non parlo di giocatori che non ho: voglio vedere se sul piano fisco e tattico i miei uomini hanno metabolizzato la preparazione svolta fin qui”.

La condizione delle due squadre

Dopo la grande soddisfazione per essere tornato in Serie A, questa sera il Bologna, gioca la prima gara ufficiale della nuova stagione, in Tim Cup, contro il Pavia del presidente cinese Xiadong Zhu.

Non sarà affatto un match semplice per i rosso blu, che incontreranno una squadra, il Pavia, che proprio grazie agli investimenti del patron cinese, lo scorso anno sfiorò la Serie B. L’allenatore dei lombardi è Michele Marcolin, che ha appeso gli scarpini al chiodo da un paio di stagioni. Le sue prime esperienze da allenatore sono state in chiaro scuro, ma ora ha a disposizione una rosa di buon livello per la Lega Pro, che potrà lottare per raggiungere l’ambita promozione in B, dove il Pavia manca da oltre 60 anni. Per quanto riguarda il Bologna, invece, Delio Rossi è alla ricerca della giusta alchimia di una squadra che però, deve essere ancora completata. Mancano innesti in attacco dove è ormai noto il desiderio di abbracciare in rosso blu Destro.

Manca qualcosa anche al reparto di centrocampo, e in caso di cessione di Oikonomou anche in difesa. La porta è stata blindata con l’acquisto di Mirante che garantisce esperienza e qualità tra i pali, ma il Bologna è ancora un cantiere aperto, in attesa dei botti di Joe Tacopina.

