Soriano, telefonata Galliani-Sampdoria per accelerare

Alla fine sembra averla spuntata ancora una volta lui. Si diceva che Sinisa Mihajlovic e Adriano Galliani avessero visioni opposte sulla necessità per il Milan di un nuovo rinforzo a centrocampo. Per il serbo un innesto necessario, per l'a.d. della parte sportiva una nuova spesa non necessaria dopo i tanti milioni già investiti .

Alla fine, però, sembra che il TIM, con la vittoria sull'Inter e quella ai rigori sul Sassuolo, abbia convinto società e dirigenza che il lavoro di Mihajlovic sia impostato sulla giusta strada per provare a tornare grandi. Ecco perchè si proverà ad accontentare ancora una volta l'allenatore a centrocampo. Le difficoltà su Witsel continuano ad esserci, lo Zenit si dimostra ancora una volta una bottega carissima e da cui è complicato acquistare. E allora lo sguardo si sposta in Serie A, nella Genova blucerchiata, dove Mihajlovic conosce molto bene Roberto Soriano. Uno di quei giocatori cresciuti tanto nello scorso campionato , tanto da guadagnarsi la Nazionale. Un altro fedelissimo qiuindi dopo Romagnoli. Su di lui c'erano e ci sono gli interessi del Milan, del Napoli e della Juventus. Gli azzurri per puntellare il centrocampo con un giocatore duttile, la Juventus per coprire l'assenza di Khedira, i rossoneri su esplicita richiesta di Mihajlovic.

La novità delle ultime ore, però, è che il Milan è passato in vantaggio e questo potrebbe essere l'allungo decisivo per lasciarsi alle spalle Agnelli e De Laurentiis. Ci sarebbe stata, infatti, una telefonata fra Galliani e la dirigenza della Sampdoria che potrebbe portare ad un'accelerata su Soriano. Nel contratto del centrocampista c'è una clausola rescissoria da 10 milioni di euro. Ferrero vuole rinnovare l'accordo con il centrocampista per eliminare quella clausola. Se il Milan però dovesse presentarsi con quella cifra, la Samp dovrebbe alzare le mani e lasciare partire il giocatore, ovviamente convinto dell'eventuale trasferimento a Milanello. Possibili aggiornamenti nelle prossime ore, ma il Milan si focalizza su Roberto Soriano per il centrocampo. Proprio come ha chiesto Sinisa Mihajlovic.