Napoli, ultimo esame a Latina. C'è Higuain titolare

Ultima amichevole pre-campionato per il Napoli di Maurizio Sarri, che questa sera sarà impegnato allo stadio Francioni della vicina Latina per dare conferma degli ultimi progressi visti nella sfida di Oporto. La sfida di stasera, contro la squadra di Iuliano che si è salvata nell'ultimo campionato di B, arriva al termine di un mese e mezzo di lunga e pesante preparazione, e precede di fatto la sfida contro il Sassuolo di domenica prossima.

Le aspettative dei tifosi partenopei e dello staff tecnico sono tutte per l'esordio, che dovrebbe avvenire dal primo minuto, di Gonzalo Higuain. Il Pipita, reduce dallo spezzone di gara in terra lusitana, si è messo al passo con i compagni, ed ha svolto dopo i primi giorni di lavoro personalizzato, tutti gli allenamenti con il gruppo senza mai fermarsi. Ci sarà lui, dunque, davanti a tutti, mentre è un rebus la scelta del compagno d'attacco, così come lo sarà per tutta la durata della stagione. Gabbiadini è quello che è apparso, in queste prime uscite, maggiormente in ombra rispetto a Mertens e Callejon. Saranno dunque il belga e lo spagnolo a giocarsi il posto da titolare, con quest'ultimo favorito non avendo giocato in Portogallo.

Dietro le loro spalle l'oramai solito trequartista Insigne, che ha dato le risposte che nessuno si sarebbe atteso da lui in quella posizione per tutta la durata dell'estate. Resta tuttavia da riscontrare la sua effettiva capacità di entrare in un ruolo del tutto nuovo quando le sfide saranno maggiormente decisive e contro avversari di ben più alto livello. A centrocampo il trio, che sembra essere quello titolare anche per la prima di campionato, sarà formato da Allan sul centro destra, Valdifiori in cabina di regia ed Hamsik sul centro sinistra.

La difesa, messa sotto torchio dalle offensive del Porto, ma che ha ben retto alle folate dei Dragoes, dovrebbe avere un compito meno arduo nella serata, ma è chiamata comunque a confermare i buonissimi propositi visti nell'ultima uscita. Anche in questo caso Sarri potrebbe optare per la linea a quattro che giocherà in quel di Reggio Emilia domenica prossima (al netto di eventuali acquisti), con Maggio e l'ottimo Hysaj sulle corsie laterali, ed Albiol che al centro verrà accompagnato da Vlad Chiriches. Il capitano della Romania, da oggetto misterioso si è già imposto nella prima amichevole giocata. Anch'egli, così come l'albanese arrivato dall'Empoli, è chiamato alla conferma, dopo una settimana in più di lavoro ed un feeling sicuramente maggiore con i compagni di reparto. In porta Pepe Reina.

Dalla parte opposta il Latina di Mark Iuliano non ha vissuto bene l’eliminazione precoce e clamorosa, subita in casa contro il Pavia nel secondo turno di Coppa Italia. Anche se il campionato di B apre i battenti soltanto a Settembre, l'ex centrale di Juve e Messina è sembrato alquanto preoccupato per quanto visto. Oggi si attende almeno una reazione d'orgoglio dai suoi, anche se l'avversario non è di certo il migliore per provare a vincere la sfida. In porta ci sarà sempre Di Gennaro, nel consueto 4-3-1-2 di Iuliano. Bruscagnin, Brosco, Esposito, Calderoni in difesa, con Minala e Salifu, due ex Lazio e Fiorentina come mezzali, e Scaglia al centro. Talamo ed uno tra Litteri e Corvia saranno di punta, con Ammari alle loro spalle.

PROBABILI FORMAZIONI

Latina 4-3-1-2 - Di Gennaro; Bruscagnin, Brosco, Esposito, Calderoni; Minala, Scaglia, Salifu; Ammari; Talamo, Litteri (Corvia). All. Iuliano

Napoli 4-3-1-2 - Reina; Maggio, Albiol, Chiriches, Hysaj; Allan, Valdifiori, Hamsik; Insigne; Callejon, Higuain. All. Sarri.