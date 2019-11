Risultato Latina-Napoli: 0-5. A segno Hamsik, El Kaddouri, Gabbiadini e Jorginho

Si chiude con il 5-0 al Latina il precampionato del Napoli, che domenica sera sarà impegnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo nella prima di campionato. Per questa sera è davvero tutto, da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia l'augurio di una buona serata in nostra compagnia.

Latina scoppiato nella ripresa. Dopo il gol di Hamsik sono arrivati in rapida successione la doppietta di El Kaddouri, entrato al posto di Insigne, ed i gol nel finale di Gabbiadini e Jorginho su rigore. Buone, al di là del risultato e degli avversari, ancora una volte le risposte del Napoli di Sarri.

Hamsik a fine gara: "Ultima partita prima del campionato volevamo fare bene e credo abbiamo fatto vedere buone cose, anche il risultato è positivo. Non so se sono rigenerato, è presto. Mi sento più una mezzala, mi voglio godere questo ruolo. Chiriches? Ha fatto vedere che è un valido giocatore, ci darà una grossa mano".

JOOOORGIHNOOOOO!!! MANITA DEL NAPOLI AL LATINA! SEGNA ANCHE L'EX VERONA! 5-0 NAPOLI! ARRIVA IL FISCHIO FINALE DI PINZANI CHE DECRETA LA FINE DELLE OSTILITA'!

90' Rigore per il Napoli! Nemmeno il tempo di esultare che Maggio prende il tempo a Bruscagin e si guadagna il penalty.

89' GABBIADINIIIIIII!!! CHE GOL DI MANOLO GABBIADINI! SOLTO MANCINO DAL LIMITE DELL'AREA DI RIGORE, PALLA CHE SI INSACCA SOTTO LA TRAVERSA! POKER NAPOLI!

87' Ultimi minuti al Francioni. Napoli sempre in proiezione offensiva, ma gli azzurri hanno notevolmente calato l'intensità delle proprie azioni, privilegiando un lungo possesso palla.

84' Contropiede del Napoli: Mertens lascia sfilare per El Kaddouri che si inserisce sulla sinsitra e punta l'area. Buona la chiusura di Brosco sull'ex Torino, palla in angolo.

Sarri premia anche il giovane Luperto. Esce un positivissimo Chiriches.

82' Ancora Napoli in avanti. El Kaddouri lascia per Mertens che scambia con Gabbiadini in area, ma il tocco di ritorno dell'ex Sampdoria è troppo lungo ed il belga non c'arriva.

Ultimi cambi anche per Iuliano: Criscuolo per Oliveira, che soffre di crampi. Esce Esposito, dentro Celli.

77' Gran destro di Jefferson dal limite dell'area di rigore! Palla che sfiora il sette alla sinistra di Gabriel. Si rivede Strinic, che prende il posto di Hysaj. Dentro anche Dezi per Allan.

75' C'è spazio anche per Koulibaly, esce Albiol. Dentro anche Gabriel, che sostituisce in porta Reina.

74' Così come già successo contro il Pavia è letteralmente scoppiato il Latina. Non riesce più a salire la squadra di Iuliano, che fatica a tenere la sfera e soffre tantissimo le offensive partenopee.

73' Dilaga il Napoli! Destro di Lopez dopo un rapido scambio con El Kaddouri, ma ancora una volta Di Gennaro è fantastico nel respingere la conclusione.

71' MERTENS! CHE OCCASIONE PER IL BELGA! SCAMBIA CON EL KADDOURI AL LIMITE, SALTA BRUSCAGIN E CALCIA COL DESTRO DA DUE PASSI! DI GENNARO E' CLAMOROSO NEL DEVIARE IL DESTRO DEL NAZIONALE BELGA!

69' SCAGLIA! Si vede anche il Latina in avanti con l'inserimento della mezzala centralmente, ma una volta arrivato al limite dell'area, il suo sinistro termina di poco a lato.

Si libera sulla sinistra, punta Brosco con un doppio passo, si allarga sul sinistro e da posizione molto defilata batte Di Gennaro!

66' EL KADDOURI!!!! DOPPIETTA PER IL MAROCCHINO IN DUE MINUTI! CHE GIOCATA! 3-0 PER LA SQUADRA DI SARRI CHE DILAGA!

65' EL KADDOURI! DOPO POCHISSIMI SECONDI DAL SUO INGRESSO IN CAMPO L'EX TORINO METTE IN RETE IL RADDOPPIO SU ASSIST PERFETTO DALLA DESTRA DI MERTENS! 2-0 NAPOLI!

64' Ultimo spunto di Insigne (al suo posto entra El Kaddouri) che trova Mertens in area di rigore: il belga prova a servire Gabbiadini sul primo palo, ma Bruscagin fa buona guardia e mette in angolo.

62' Ennesimo errore di Insigne! Contropiede del Napoli con Gabbiadini che si libera sulla destra, ma il partenopeo preferisce calciare in porta da posizione centrale, sprecando una potenziale occasione.

61' Brutto errore di Insigne in fase di impostazione, Scaglia ne approfitta e serve Jefferson al centro, ma l'attaccante non trova il tempo per battere a rete chiuso da Hysaj e Jorginho.

59' Spunto centale ancora di Mertens che trova Gabbiadini nello spazio. Il bergamasco mette a rimorchio per Insigne, che si fa anticipare da Brosco.

58' OLIVEIRA! CARICA IL DESTRO DAL LIMITE, CHE RISPOSTA DI REINA CHE DEVIA IN ANGOLO!

Cambio anche per Iuliano: fuori Dellafiore, dentro Bruscagin.

57' MERTENS! Ci prova con un tiro cross col mancino, con Gabbiadini che non riesce ad intervenire sulla sfera e ribadire in rete.

Ecco i due cambi. Sarri parla con Gabbiadini prima che l'ex Sampdoria rilevi Higuain. Standing ovation anche per Hamsik, che esce per lasciare il posto allo spagnolo ex Espanyol.

Pronti ad entrare nel Napoli anche David Lopez e Gabbiadini, che potrebbero prendere il posto di Hamsik ed Higuain.

Grande tocco di tacco di Insigne, servito da Hysaj, che libera lo slovacco. Destro perfetto che si insacca sul primo palo, dove Di Gennaro non può nulla.

52' HAMSIKKKK!!!! MAREEEEEEKKKK HAMSIKKKKKK!! ARRIVA IL VANTAGGIO DEL NAPOLI CON UN DESTRO DELLO SLOVACCO DAL LIMITE! 1-0 NAPOLI!

51' Grande pressione di Allan che recupera palla sulla trequarti offensiva e serve Mertens al limite: destro del belga contrato da Dellafiore.

Primo cambio anche per Iuliano: esce un positivissimo Talamo, dentro Jefferson.

48' Break centrale di Mertens che salta Oliveira e viene atterrato a 30 metri dalla porta di Di Gennaro. Giallo per l'ex Fiorentina.

47' Prima azione offensiva del Latina: cross di Valiani per Talamo che prova la rovesciata, ma non trova la sfera.

Si parte! Inizia la ripresa, Latina in possesso palla.

Squadre nuovamente in campo per l'inizio della ripresa. Primo cambio nel Napoli di Sarri: c'è Dries Mertens al posto di Jose Callejon, entra anche Maggio al posto di Ghoulam, con Hysaj sulla sinsitra. Valdifiori è stato sostituito da Jorginho.

Primo tempo di marca azzurra, con la squadra di Sarri che crea molto ma non riesce a concretizzare le svariate occasioni da rete avute. Di Gennaro si è esaltato in più occasioni su Higuain, Ghoulam ed Insigne. Molto positiva la prestazione di Chiriches, attento in fase difensiva sia in anticipo che nell'uno contro uno: il rumeno ex Tottenham è anche andato vicino al vantaggio, ma Corvia gli ha negato la gioia del primo gol in maglia azzurra.

FISCHIA PINZANI! FINISCE IL PRIMO TEMPO AL FRANCIONI! 0-0 TRA LATINA E NAPOLI!

45' ULTIMA OCCASIONE DEL PRIMO TEMPO! Allan cerca Higuain al limite dell'area, velo dell'argentino per Callejon che cerca a memoria Hamsik sul secondo palo, ma la sfera è leggermente corta e Valiani chiude in copertura.

45' Ultime trame offensive del Napoli nel primo tempo: Hamsik cerca nello spazio Ghoulam, ma l'algerino viene chiuso perfettamente da Brosco.

42' Recupera palla Valdifiori sul rinvio di Di Gennaro, cerca subito Callejon nello spazio, chiude tutto Brosco, prima che Insigne perda palla al limite dell'area.

Sinistro dell'algerino. Devia Corvia in angolo.

39' Numero ancora di Higuain al limite dell'area tra Oliveira ed Esposito. L'argentino si tuffa, per Pinzani è punizione. Ghoulam sulla sfera.

38' Ci prova ancora Higuain dopo un cross dalla sinistra di Ghoulam. Il destro del Pipita finisce però altissimo.

36' Sbaglia Hamsik in fase di appoggio, Talamo ne approfitta per andare via a Chiriches sulla destra, ma il suo cross teso è preda di Reina.

35' HIGUAIN! Si libera di un avversario con una finta dopo l'ottimo passaggio centrale di Chiriches, prova il sinistro, ma la conclusione è centrale.

Prime indicazioni di Sarri dalla panchina. L'allenatore del Napoli chiede un fraseggio più veloce anche nelle retrovie.

31' GHOULAM! Finta il cross col mancino e calcia di destro. Respinge ancora Di Gennaro!

29' INSIGNE! Che scambio degli azzurri al limite dell'area di rigore. Il napoletano serve Callejon che di prima scambia con Higuain, il Pipita di tacco appoggia per il 24, che calcia di prima intenzione, non trovando la porta.

CHIRICHES! Sforbiciata del rumeno all'altezza del dischetto del rigore, Corvia spazza sul primo palo, evitando il gol del vantagio azzurro.

26' Albiol trova Callejon in profondità, lo spagnolo calcia col destro. Brosco devia ancora in angolo. Sale la pressione del Napoli.

Ci prova Insigne raso terra, respinge la barriera.

24' Numero di Insigne che aveva scavalcato Brosco con un pallonetto di tacco. Giallo per il difensore del Latina. Punizione per il Napoli dai 30 metri.

SCAGLIA! Col mancino ancora a giro. Palla di poco alta sopra la traversa.

22' Fallo di Albiol su Corvia. Ammonito il difensore spagnolo per proteste.

21' Bellissima azione del Napoli! Chiriches trova Insigne centralmente, sponda per Callejon che di prima intenzione serve Ghoulam sulla sinsitra. Cross dell'algerino sul secondo palo per Callejon, Dellafiore chiude in angolo!

19' HIGUAIN! Si libera in area di rigore dopo un'azione sulla destra di Allan, ma il suo destro finisce alto sopra la traversa di Di Gennaro.

17' Insigne sempre col destro a giro. Esposito contrasta la conclusione del furetto partenopeo.

16' Grande giocata di Insigne: legge il movimento di Hamsik nello spazio sulla sinistra. Il capitano del Napoli cerca Higuain sul secondo palo, ma Di Gennaro esce in presa bassa e blocca la sfera.

14' Si muove Insigne tra le linee, Callejon detta il passaggio al napoletano, ma la misura del passaggio è sbagliata e la sfera termina sul fondo.

13' Ottima la pressione di Talamo su Valdifiori. Il minuto attaccante dei romani recupera la sfera e viene atterrato dal centrocampista ex Empoli.

12' Buono spunto di Valiani sulla sinistra, cross al centro per Corvia, ma Reina è puntuale in uscita.

11' Sale la pressione di Allan su Esposito. Il brasiliano recupera la sfera servendo Higuain, ma l'argentino è in posizione di offside.

10' Insigne sponda per Hamsik sugli sviluppi di una rimessa laterale, destro dello slovacco dal limite, palla larga.

8' Insigne si guadagna una punizione dalla trequarti dopo aver recuperato la sfera su Oliveira in pressione. Valdifiori cerca Albiol sul secondo palo, chiude Brosco.

Da sottolineare la posizione di Callejon, che in questi primi minuti parte accanto ad Insigne.

7' INSIGNE! Destro poderoso dal limite dell'area, ancora Di Gennaro.

7' Che chiusura di Chiriches su Talamo, che parte sul filo del fuorigioco. Bravissimo il rumeno.

6' HIGUAIN! Contropiede fulmineo del Napoli con Hamsik che prima recupera palla poi si inserisce e serve sul secondo palo per l'argentino che cerca col destro il secondo palo, bravo Di Gennaro a tuffarsi e respingere la sfera.

5' Sul primo palo libera Higuain, ma resta in avanti la squadra di casa, con il Napoli che ha iniziato su ritmi molto bassi.

4' Riparte ancora il Latina, stavolta sulla destra. Valiani finta il cross su Valdifiori, che lo atterra. Sarà punizione dal lato corto dell'area di rigore.

4' Prima giocata a memoria di Valdifiori che cerca Higuain, ma fa buona guardia Dellafiore in marcatura sul Pipita.

Destro di Oliveira a giro sopra la barriera. Palla alta.

2' Parte subito in contropiede il Latina: Albiol affronta fallosamente Talamo e sarà punizione dal limite.

1' Prima offensiva azzurra con Ghoulam che lancia Hamsik sulla coria mancina, lo slovacco scambia con Insigne che di tacco prova a servire Callejon, ma Oliveira legge perfettamente la situazione.

20.31 Sarà il Napoli a dare il via al match. Fischia Pinzani e si parte! Iniziata Latina-Napoli.

20.28 Entrano sul terreno di gioco le due squadre agli ordini del signor Pinzani. A breve il sorteggio tra Ruben Oliveira e Marek Hamsik e poi sarà gara!

20.25 In campo le due panchine. Ovazione all'ingresso per Mertens e Gabbiadini per gli azzurri. Tutto esaurito il Francioni nei settori aperti al pubblico.

20.20 Undici che sono rientrati negli spogliatoi per gli ultimi preparativi in vista del match. Dieci minuti e sarà gara!

20.15 Arriva anche l'undici scelto da Iuliano per i padroni di casa.



Latina (3-5-2): Di Gennaro; Brosco, Dellafiore, Esposito; Valiani, Crimi, Olivera, Scaglia, Calderoni; Corvia, Talamo. All. Iuliano

20.05 Squadre sul terreno di gioco per il consueto riscaldamento pre-partita. Questo il terreno di gioco prima dell'ingresso in campo delle squadre.

20.00 L'arrivo degli azzurri allo stadio. Da Hamsik ad Albiol, passando per Pepe Reina.

19.50 Primo briefing della squadra azzurra sul terreno di gioco del Francioni. Ecco Ghoulam e Koulibaly sul terreno di gioco. Il primo sarà titolare, per l'ex Genk invece ancora panchina, ci sarà Chiriches al centro della difesa.

19.45 C'è dunque l'esordio dal primo minuto di Gonzalo Higuain. Al suo fianco Josè Maria Callejon, che ha battuto la concorrenza di Gabbiadini e Mertens. Confermato anche il centrocampo, con Allan, Valdifiori ed Hamsik, mentre in difesa non ci sarà Maggio, con Hysaj che verrà provato per la prima volta sulla destra, mentre Ghoulam parte dalla parte opposta.

19.40 Arriva l'ufficialità della squadra scelta da Maurizio Sarri per la gara. Una sola la novità rispetto all'undici che vi avevamo preannunciato.



NAPOLI (4-3-1-2): Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Ghoulam; Allan, Valdifiori, Hamsik; Insigne; Callejon, Higuain. All. Sarri

19.30 Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale dell'ultima amichevole pre-campionato del Napoli di Maurizio Sarri. Quest'oggi, allo stadio Francioni di Latina, i partenopei testeranno gli ultimi preparativi in vista della trasferta di campionato di domenica prossima contro il Sassuolo. A sfidare i partenopei il Latina di Mark Iuliano. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di una buona serata in nostra compagnia.

Ultima amichevole pre-campionato per il Napoli di Sarri, che questa sera sarà impegnato allo stadio Francioni della vicina Latina per dare conferma degli ultimi progressi visti nella sfida di Oporto. La partita di stasera, contro la squadra di Iuliano che si è salvata nell'ultimo campionato di B, arriva al termine di un mese e mezzo di lunga e pesante preparazione, e precede di fatto la sfida contro il Sassuolo di domenica prossima.

Dalla parte opposta il Latina di Mark Iuliano non ha vissuto bene l’eliminazione precoce e clamorosa, subita in casa contro il Pavia nel secondo turno di Coppa Italia. Anche se il campionato di B apre i battenti soltanto a Settembre, l'ex centrale di Juve e Messina è sembrato alquanto preoccupato per quanto visto domenica scorsa. Oggi si attende almeno una reazione d'orgoglio dai suoi, anche se l'avversario non è di certo il migliore per provare a vincere la sfida.

Il nuovo Napoli di Sarri

Il Napoli visto nelle prime uscite, sia in Trentino che in quelle internazionali di Nizza ed Oporto, ha subito messo in mostra tante novità rispetto all'era Benitez. In primis lo schema tattico che ha sempre privilegiato, così come era prerogativa del suo Empoli, l'uso del trequartista: Insigne ha preso il posto di Saponara, e nelle prime uscite l'esperimento è sembrato riuscire. Il centrocampo ha visto accantonare lo schieramento a due, prediligendo quello con le due mezzali, Hamsik ed Allan, uno con doti di spinta, l'altro di interdizione e fraseggio, ai lati del regista, che dovrebbe essere Mirko Valdifiori.

Difesa - Una delle novità sostanziali, anche se la composizione numerica e tattica della linea difensiva non è cambiata, è che la squadra si presenta molto corta tra i reparti, cercando di evitare quella frattura che negli anni passati ha concesso spazi immensi alle offensive avversarie. Inoltre, il nuovo Napoli si muove in pressione all'unisono, con gli attaccanti che danno il là all'asfissiante copertura a partire dai centrali di difesa della squadra rivale e che viene poi accentuata da centrocampisti e difensori, che cercano ove possibile di togliere spazio ed idee ai creatori di gioco avversari, interrompendone trame e freseggi.

Attacco - Lo schieramento con il trequartista dietro le due punte era quello che, alla vigilia dell'inizio del ritiro, destava maggiori perplessità. Le qualità individuali e tattiche degli attaccanti del Napoli sembravano lasciar presagire una scarsa attitudine a giocare maggiormente sulla corsia centrale piuttosto che sulle fasce laterali (vedi Mertens, Insigne e Callejon). Invece, dalle prime indicazioni, si sono avute ottime risposte dai fraseggi tra i tre attaccanti, che anche nel brevissimo hanno spesso dialogato e messo in difficoltà le retroguardie avversarie. Il tuttto senza avere a disposizione Higuain, che è rientrato a fine luglio ed ha giocato qualche minuto ad Oporto.

Le novità di stasera

Tutti gli occhi saranno focalizzati sull'esordio, che dovrebbe avvenire dal primo minuto, di Gonzalo Higuain. Il Pipita, reduce dallo spezzone di gara in terra lusitana, si è messo al passo con i compagni, ed ha svolto dopo i primi giorni di lavoro personalizzato, tutti gli allenamenti con il gruppo senza mai fermarsi. Ci sarà lui, dunque, davanti a tutti, mentre è un rebus la scelta del compagno d'attacco. Molti i dubbi che dovrà fugare l'ex centravanti del Real Madrid, chiamato in questa stagione a riscattare le pessime prestazioni in maglia azzurra dello scorso campionato, con i molteplici errori dal dischetto, e soprattutto della fallimentare trasferta cilena in Copa America con la maglia dell'Argentina. Il rigore contro il Cile in finale brucia ancora, così come quello contro la Lazio che è costato la Champions al Napoli. Higuain, però, ha tutti i mezzi per tornare decisivo e devastante.

Le ultime di formazione e cosa aspettarci dal Napoli di stasera

La difesa, messa sotto torchio dalle offensive del Porto, ma che ha ben retto alle folate dei Dragoes, dovrebbe avere un compito meno arduo nella serata, ed è chiamata comunque a confermare i buonissimi propositi visti nell'ultima uscita. Anche in questo caso Sarri potrebbe optare per la linea a quattro che giocherà in quel di Reggio Emilia domenica prossima (al netto di eventuali acquisti), con Maggio e l'ottimo Hysaj sulle corsie laterali, ed Albiol che al centro verrà accompagnato da Vlad Chiriches. Il capitano della Romania, da oggetto misterioso si è già imposto nella prima amichevole giocata. Anch'egli, così come l'albanese arrivato dall'Empoli, è chiamato alla conferma, dopo una settimana in più di lavoro ed un feeling sicuramente maggiore con i compagni di reparto. In porta Pepe Reina. A centrocampo il trio, che sembra essere quello titolare anche per la prima di campionato, sarà formato da Allan sul centro destra, Valdifiori in cabina di regia ed Hamsik sul centro sinistra. Davanti Gabbiadini è quello che è apparso, in queste prime uscite, maggiormente in ombra rispetto a Mertens e Callejon. Saranno dunque il belga e lo spagnolo a giocarsi il posto da titolare, con quest'ultimo favorito non avendo giocato in Portogallo. L'oramai solito trequartista sarà Insigne alle spalle dei due attaccanti, che ha dato le risposte che nessuno si sarebbe atteso da lui in quella posizione per tutta la durata dell'estate. Resta tuttavia da riscontrare la sua effettiva capacità di entrare in un ruolo del tutto nuovo quando le sfide saranno maggiormente decisive e contro avversari di ben più alto livello.

Le ultime da Latina

In porta ci sarà sempre Di Gennaro, nel consueto 4-3-1-2 di Iuliano. Bruscagnin, Brosco, Esposito, Calderoni in difesa, con Minala e Salifu, due ex Lazio e Fiorentina come mezzali, e Scaglia al centro. Talamo ed uno tra Litteri e Corvia saranno di punta, con Ammari alle loro spalle.

Probabili formazioni

Latina 4-3-1-2 - Di Gennaro; Bruscagnin, Brosco, Esposito, Calderoni; Minala, Scaglia, Salifu; Ammari; Talamo, Litteri (Corvia). All. Iuliano

Napoli 4-3-1-2 - Reina; Maggio, Albiol, Chiriches, Hysaj; Allan, Valdifiori, Hamsik; Insigne; Callejon, Higuain. All. Sarri.

