Live Palermo - Avellino, risultato partita Coppa Italia 2015/16: 2-1. Il Palermo accede al quarto turno di Coppa Italia

Il Palermo affronterà l'Alessandria al quarto turno in programma a dicembre, infatti i piemontesi hanno battuto la Juve Stabia.

Rigoni nel post-partita: "Se giochiamo con questa intensità siamo sulla strada giusta. Col Genoa gara più difficile, dobbiamo mantenere questa mentalità. Belotti via? Non ci penso.."

Qui l'esultanza di Rigoni dopo il gol che ha sbloccato la partita

Il Palermo si qualifica al prossimo turno di Coppa Italia dove affronteràla vincente fra Alessandria-Juve Stabia. Buona prova per gli uomini di Iachini che fanno vedere una buona condizione fisica. In cattedra sale Vazquez su tutti, ma anche Rigoni dimostra che l'ottima stagione passata non è solo un caso. Belotti lavora per la squadra, sbaglia qualche occasione, ma complessivamente fa una buona partita. L'Avellino gioca una discreta partita difensiva, nota positiva il portiere Frattali miracoloso in più occasioni. Nel suo campionato può fare bene con qualche rinforzo a centrocampo.

FINISCE LA PARTITA!

91' - Ci prova Gavazzi, di rimbalzo il centrocampista calcia da buona posizione ma strozza troppo il pallone. Sorrentino in presa sicura.

89' - 5 minuti di recupero

88' - Ammonito Jajalo, che blocca il pallone con la mano, l'intervento di Gavillucci fa arrabbiare il croato che protesta vivacemente facendosi sanzionare.

87' - Rispoli! Bella corsa dell'esterno che arriva in area e calcia fuori all'esterno della rete.

86' - Va Quaison! Calcia addosso alla barriera, pericolo sventato per la difesa irpina.

85' - Frattali viene sanzionato con un cartellino giallo.

84' - Intervento dell'arbitro su un intervento di Frattali su Belotti, il portiere non trattiene la corsa e va ad ostacolare l'attaccante fuori area, punizione per il Palermo-

80' - RIGONI!! Tenta la magia da 40 metri. In contropiede il centrale si ritrova una prateria, Rigoni arriva stanco e tenta un pallonetto, la palla non si abbassa abbastanza per impensierire Frattali.

79' - Ammonito Rispoli per un fallo ai danni di Visconti.

76' - Con l'ultima occasione avuta, Lazaar cede il posto a Daprelà

73' - TRAVERSA DI LAZAAR!! Che tiro! Servito da Vazquez, l'esterno lascia partire il sinistro che si stampa sulla traversa, è la terza del match.

71' - L'infortunato Mokulu lascia lo spazio a Pozzebon, ultimo cambio per l'Avellino.

69' - Sfortunato Mokulu, in uno scontro di gioco con El Koutari l'attaccante cade a terra e sbatte la spalla sinistra. Mokulu esce in barella fra gli applausi del "Barbera"

67' - Adesso il Palermo si diverte. Scambio fra Vazquez e Rigoni con il 'mudo' che arriva a calciare a giro, il pallone finisce di pochissimo al lato.

64' - Cambio per gli irpini, entra Mokulu al posto di Trotta

60' - QUAISOOOOOOOON!!! IL PALERMO TORNA AVANTI CON LO SVEDESE! 2-1!! Cross al bacio di Lazaar, Rigoni si fa trovare pronto calciando al volo, sulla respinta del portiere Quaison mette dentro il pallone tutto solo.

59' - GOL DELL'AVVELLINO!! TROTTA PAREGGIA I CONTI!! In dubia posizione l'attaccante raccoglie un cross e di spaccata spiazza Sorrentino.

58' - BELOTTI!! Cosa ha sbagliato il gallo. Vazquez dalla destra crossa per un colpo di testa facile per Belotti, ma non impatta bene il pallone e spreca facendo andare il pallone sul fondo.

54' - Cambio anche per l'Avellino, entra Jidayi al posto di uno spento Zito.

52' - GOOOOOL! RIGONIII!! Di tacco il centrocampista che da calcio d'angolo sfrutta un copo di testa di Belotti per stoppare il pallone e indisturbatamente spiazzare il portiere con un colpo di tacco!!

51' - Entra Quaison al posto di Chochev, Iachini rischia di più per vincere la partita.

50' - VAZQUEZ!! Che tiro dell'argentino! Dal limite dell'area fa partire una bordata, bravissimo Frattali ancora una volta con i pugni.

49' - Altro ammonito per l'Avellino, si tratta di Gavazzi che atterra Belotti.

47' - TRAVERSA DI TROTTA!! Che indecione per El Koutari, col pallone che rimbalza in area, il francese cerca una giocata, ma lì c'è Trotta che si gira e calcia al volo di sinistro. Il pallone sbatte sulla traversa.

Riparte il secondo tempo! Adesso il Palermo attaccherà sotto la curva nord, l'Avellino da sinistra verso destra.

22:00 Si scalda lo svedese Quaison in modo più intenso. Con lui anche Hiljemark

All'intervallo, il capitano Sorrentino è soddisfatto della prima metà della partita: "E' una buona partita, manca solo il gol."

46' - FINE PRIMO TEMPO! Finisce la prima metà del match sul pareggio a reti inviolate.

45' - Segnalato 1 minuto di recupero.

43' - Prima ammonizione anche per l'Avellino. Gavillucci richiama Arini per un fallo a metà campo.

41' - Ancora Belotti! Lazaar guida in contropiede il Palermo che serve il 'Gallo' che non ci pensa due volte a calciare dai trenta metri. La palla finisce alta sopra la traversa.

39' - Bel cross di Lazaar sulla sinistra, il marocchino rientra sul destro e mette in mezzo il pallone, Rispoli ci arriva vicino a colpirla di testa, sfera sul fondo.

37' - Qualche istante prima episodio da rivedere in area di rigore dell'Avellino. Vazquez per passare il pallone a Belotti fa sbattere la sfera sulle mani di Zito, l'arbitro lascia correre.

36' - Rigoni rimane a terra dopo uno scontro di gioco, partita temporaneamente ferma

32' - La tiene bassa Lazaar sugli sviluppi di una punizione dal limite, ma non centra la porta il marocchino

31' - PALO DI RIGONI! Azione ben orchestrata del Palermo sulla destra con Rispoli che mette in mezzo il pallone per Belotti, anticipa Rea, ma la sfera finisce a Rigoni che calcia di prima intenzione. Pallone finisce sul palo clamorosamente.

27' - Si fa vedere anche l'Avellino con una conclusione da fuori area di Arini che calcia di controbalzo, la sfera finisce larga.

25' - VAZQUEZ!! Grande conclusione del 'mudo' che salta in cribbling due avversari e poi lascia partire il sinistro dal limite dell'area, Frattali ancora super che respinge con i pugni.

21' - Batte Jajalo! Palla respinta dalla barriera.

20' - Calcio di punizione per il Palermo, Belotti sfugge a Rea che lo stende.

14' - COSA HA SBAGLIATO BELOTTI! In contropiede l'attaccante non alza la testa e non vede il compagno Vazquez tutto solo sulla destra del campo, va alla conclusione il gallo senza impensierire Frattali.

13' - RIGONI! Tiro dalla distanza del centrocampista, ma la conclusione non è abbastanza pericolosa per il portiere avversario.

11' - Primo intervento dell'arbitro Gavillucci cheammonisce il bulgaro Chochev per un intervento scomposto a metà campo.

9'- Azione pericolosa del Palermo sulla destra con Rispoli che serve in mezzo Belotti che si fa anticipare di un soffio dai pugni di Frattali!

5' - Buona giocata di Vazquez che scavalca in tunnel un avversario sulla fascia sinistra, il corss però finisce nelle mani di Frattali.

3' - Punizione per gli irpini che non approfittano della situazione, Zito passa praticamente il pallone a Sorrentino

E' iniziata! Palermo in campo con la classica maglia rosa, Avellino in bianco con striscie verdi orizzontali.

20:53 Nonostante la giornata di Ferragosto,i tifosi si presentano in massa al "Barbera". Non c'è il pienone, allo stadio ci sono circa 8.000 persone che si fanno sentire in modo caloroso.

20:30 Sono uscite in questo momento le formazioni ufficiali di Palermo-Avellino:



PALERMO: 70 Sorrentino (cap.); 2 Vitiello, 12 Gonzalez, 34 El Kaoutari; 3 Rispoli, 27 Rigoni, 28 Jajalo, 18 Chochev, 7 Lazaar; 11 Belotti, 20 Vazquez.



A disposizione: 91 Colombi, 4 Andelkovic, 6 Goldaniga, 8 Trajkovski, 9 Cassini, 10 Hiljemark, 16 Brugman, 17 Benali, 21 Quaison, 26 Bentivegna, 31 Pirrello, 33 Daprelà.



Allenatore: Giuseppe Iachini.



AVELLINO: 1 Frattali; 17 Nitriansky, 5 Biraschi, 19 Rea, 13 Visconti; 6 Gavazzi, 4 Arini (cap.), 11 Zito; 15 Soumaré; 7 Tavano, 29 Trotta.



A disposizione: 12 Bianco, 22 Offredi, 2 Nica, 9 Mokulu, 18 Schiavon, 20 Insigne, 23 Giron, 24 D'Attilio, 25 Jidayi, 26 Pozzebon, 27 Chiosa.



Allenatore: Attilio Tesser.

20:00 Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale della gara valevole per il terzo turno di Coppa Italia tra Palermo ed Avellino. Quest'oggi, allo stadio Barbera di Palermo, i rosanero di Iachini aprono la stagione contro gli irpini di Tesser, che vengono dalla vittoriadi domenica scorsa per 3-0. Da Francesco Anastasi e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di una buona serata in nostra compagnia.

Come arriva il Palermo

La squadra di Beppe Iachini è reduce da un buon pre-campionato, ad eccezione di Gijon, il Palermo ha vinto tutte le sue amichevoli dimostrando compattezza e un buon gioco. Stasera sarà la prima partita ufficiale, l'impegno sarà più complicato, ma Iachini è fiducioso: "La partita di domani è una tappa di avvicinamento importante verso la nuova stagione, la migliore condizione non può che arrivare con le partite che man mano giocheremo. Domani valuteremo le condizioni generali della squadra, mi affiderò anche a qualche nuovo arrivato, nei confronti dei quali ho piena fiducia. Abbiamo ancora un allenamento da svolgere, durante il quale farò altre verifiche. "L'Avellino? Penso sia un'ottima squadra, quest'anno con il mercato che ha fatto ha dimostrato di voler dare un'ulteriore accelerata al percorso fatto in questi anni. Si tratta certamente di un avversario da prendere con le pinze, ne ho già parlato con la squadra e ho detto chiaramente ai ragazzi che dovremo affrontare gara e avversario nel modo giusto".

Infine qualche parola sulla questione Belotti che sta tenendo banco in queste ore: "In generale Belotti è un giocatore importante per noi, uno sul quale il Palermo ha investito. Nel calcio, i contratti di mercato pesano. Ad oggi siamo tranquilli e consideriamo Belotti un nostro giocatore. La società sta lavorando per trovare un attaccante in caso di cessione. Se Belotti dovesse andar via, chiunque arriverà dovrà dimostrare di essere bravo quanto Andrea, o ancora più bravo. Quello che accadrà domani o nel futuro si vedrà. Il mercato non deve incidere nella testa di Belotti. Quando un giocatore è richiesto, questi interessamenti devono rappresentare una carica in più per il giocatore in questione. Siamo fiduciosi, la società sta ancora lavorando".

Come arriva l'Avellino

Per l'Avellino di Tesser si tratta di una sfida impegnativa. Nelle amichevoli pre-campionato la squadra irpina ha affrontato solamente il Lanciano: match complesso, vinta per 2-1. Tesser è convinto che la sua squadra farà una bella figura: “Anche a Palermo occorre mettere in campo umiltà, grinta, voglia di non mollate mai. Non importa chi abbiamo di fronte: siamo lupi affamati che devono azzannare la preda”.

Sull’11 titolare, Tesser ha spiegato che sarà Rea e non Chiosa a giocare al posto di Ligi. Per quanto riguarda invece la mediana “… Zito gioca dall’inizio. A centrocampo sarà affiancato da Arini e Gavazzi e sulla trequarti voglio vedere all’opera Soumarè, per valutarne i progressi. Davanti confermerò Trotta e Tavano. Mandando in campo Zito, che ha determinate caratteristiche e ama inserirsi, chiederò a Visconti maggiore attenzione in fase difensiva”.

Probabili formazioni

I padroni dovrebbero scendere in campo con la formazione tipo, con un 3-5-1-1: Sorrentino; Vitiello, Gonzalez, El Koutari; Rispoli, Rigoni, Jajalo, Hljemark, Lazaar; Vazquez; Belotti.

Mentre i 'lupi' scenderanno in campo probabilmente con un 4-3-1-2: Frattali; Nitriansky, Biraschi, Rea, Visconti; Gavazzi, Arini, Zito; Soumarè; Trotta, Tavano.

Statistiche e precedenti

Quella di stasera sarà la terza sfida fra Palermo e Avellino in Coppa Italia. Le due squadre si erano affrontate nel 1977e nel 1980 quando ancora la manifestazione prevedeva i gironi, con una vittoria a testa. In campionato sono quattordici i precedenti al "Barbera" con le vittorie a favore del Palermo e gli irpini che non sono mai riusciti ad espugnare lo stadio dei rosanero ne in B ne in C. Infatti, il Palermo conta 11 vittorie al suo attivo più 3 pari con i rosa che hanno subito solamente 3 reti e realizzandone ben 22. Il primo confronto risali in Serie B, nella stagione del 1973/74, il Palermo si impose per 2-0 con reti di Barbana e Pepe. Stesso risultato dell'ultima sfida fra Palermo e Avellino, risalente a due stagioni fa in Serie B quando i padroni di casa si imposero con le reti di Barreto e Bolzoni. Nel girone di andata, al "Partenio" i rosanero di Iachini vinsero col medesimo risultato con gol di Lafferty ed Abel Hernandez.