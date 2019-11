Risultato Torino 4-1 Pescara in il terzo turno di Coppa Italia 2015/16

Ricordiamo un’ultima volta il risultato finale: Torino batte Pescara 4-1. Da Marco Maria Capponi, e dalla redazione di Vavel Italia, una buona serata a tutti. Continuate a seguirci, con il miglior calcio italiano ed internazionale, sempre in diretta sul nostro sito.



Nel quarto turno, il Torino affronterà la vincente tra Catania e Cesena. Chi vincerà la sfida andrà agli ottavi contro la Juventus!!!



Trionfo del Torino in casa contro il Pescara: 4-1 il risultato finale. Granata in crescendo, dopo aver subito a sorpresa il gol dell’1-0. Dopo il pareggio di Benassi, e il 2-1 di Acquah, tutto facile per il Toro, che nella ripresa controlla ed arrotonda con altre due reti. Torino non splendido ma equilibrato, aiutato da qualche imprecisione difensiva del Pescara. Dall’altra parte, l’undici di Oddo si è comportato con grande dignità, subendo un parziale che non meritava. Bellissima partita di Baselli, migliore in campo.



92’: triplice fischio di Massa! IL TORINO VINCE PER 4 RETI A 1!!!



91’: Quagliarella con un grande stacco aereo su cross da destra centra in pieno la base del palo



90’: 2 minuti di recupero



87’: approfittiamo per correggere il tabellino. Il gol del parziale 0-1 è un’autorete di Ichazo, e non un gol di Fornasier come detto in precedenza



84’: fanno festa i tifosi del Toro, mentre le squadre non aspettano che il fischio finale



81’: dentro Jansson, fuori Glik per crampi.



79’: gran botta da fuori di Vives, centrale. Fiorillo blocca.



75’: esce in barella il neo entrato Esposito. Il Pescara finirà in 10 il match.



73’: Ispirato da Baselli, al primo pallone toccato, Martinez parte in velocità dai 35 metri, supera Zuparic e insacca con freddezza



73’: MARTINEZ!!! 4-1



71’: Ventura sostituisce Maxi Lopez con Martinez. Ovazione per l’argentino.



71’: ultimo cambio per il Pescara. Entra Esposito per un discreto Lapadula.



67’: fuori Acquah, dentro Obi.



66’: Su calcio di punizione, la difesa del Pescara altissima consente un cross basso sul quale Fiorillo lascia la palla al comodo tap in di Maxi Lopez. 3-1 per il Toro



66’: RETEEEEEEEEEE! MAXI LOPEZ! 3-1



65': ammonito Andrea Rossi. E' il secondo giallo del match



63’: Obi sta per fare il suo esordio in maglia granata. Vediamo al posto di chi entrerà.



60’: ancora Quagliarella, ancora al volo. Il tiro, rasoterra, si spegne lontano dalla porta del Pescara



58’: partita meno bella in questo inizio di ripresa. Le squadre sono più lunghe ma imprecise in fase di impostazione



54': conclusione da fuori di Quagliarella. La gran fucilata finisce alta.



54’: cambio Pescara: dentro Mitrita, fuori Verre. Partita buona ma non esaltante per lui



53': dopo un rimpallo, Quagliarella prova al volo, ma strozza il tiro. Facile per Fiorillo.



51’: clamorosa palla gol per il Torino! Bruno Peres con un gran filtrante imbecca Quagliarella che, in area, incrocia rasoterra. Fiorillo si supera di piede.



49': una carambola stava per favorire Verre. La sua conclusione viene bloccata dalla difesa granata



48': Lapadula va col mancino. Alto.



47: punizione dal vertice destro dell’area in favore del Pescara



Si riparte con gli stessi 22 che hanno concluso il primo tempo



Il gol del pareggio di Baselli

2-1 per il Torino dopo i primi 45’ di questo terzo turno di Coppa Italia. Torino buono a metà, cinico sotto porta ma senza brillare nel gioco. A segno, nel bene e nel male, solo nuovi acquisti: prima Ichazo nella sua porta, poi Baselli e Acquah. Il Pescara è apparso più in condizione, riuscendo con un bel pressing ad imbrigliare la manovra del Torino, invero tutt’altro che avvolgente, e anche a passare in vantaggio. La partita è ancora apertissima.

47': Massa fischia la fine dei primi 45 minuti. 2-1 per il Torino il parziale del match.



42’: ammonito Caprari, in ritardo su Acquah



41’: il Torino abbassa il ritmo, difendendo il risultato. 2 saranno i minuti di recupero



37’: cambio forzato per Oddo. Esce Valoti, entra Selasi.



35’: gol all’esordio per Acquah. Si fa sentire il pubblico di fede torinista



32': Acquah scambia con Maxi Lopez e ci prova da fuori area. Il tiro, rimpallato, gli ritorna tra i piedi. Il centrocampista realizza a tu per tu con Fiorillo.



32': ACQUAHHHHHHH! 2-1 TORINO



30’: il Torino alza il baricentro. Bella palla al limite dell’area per Maxi Lopez, bloccata dalla difesa del Pescara, che ora sta giocando a specchio con 3 difensori.



27’: Tutto nasce da Bruno Peres, che sta dominando sulla fascia destra. Palla al limite per Quagliarella, che la dà dentro l’area a Baselli. A tu per tu con Fiorillo, mantiene la freddezza e realizza.



27’: RETEEEEEEEEEEEE! BASELLI!! 1-1



23': Verre cerca il filtrante dalla trequarti difensiva. Peres intercetta e crossa. Nessuno ci arriva in mezzo.



21': Reazione del Torino: Vives ci prova dalla lunga distanza. Alto



21': Avelar bene per Baselli, chiuso in corner.



18': Tira da fuori Avelar di mancino. Alto tra gli applausi del pubblico.



16': Pescara in vantaggio! Su calcio d'angolo, esce male il portiere, Glik perde la marcatura, e Fornasier insacca di testa. La palla centra il palo, poi la schiena di Ichazo, e poi entra in porta.



16': GOL GOL GOL!!!! PESCARA IN VANTAGGIO! FORNASIER!!!



14': Meglio il Pescara, che fa un buon pressing ai giocatori del Toro. Delfini messi meglio in campo



12': ritmi di gioco bassi. Il Torino fa circolare il pallone, ma manca la concretezza.



8': Cross dalla sinsitra di Avelar, il guardalinee sbandiera un fuorigioco in mezzo



4': Caprari conclude da fuori area col mancino. Tiro strozzato, fuori con Ichazo che controlla



2': Bel tiro di Caprari: la palla si spegne di poco a lato



1': Punizione dal limite sinistro dell'area per il Pescara.



PARTITI!



Circa 10 mila spettatori presenti allo stadio



21:05 : 10 minuti al fischio d'inizio



Né Mitrita né Sansovini né Mignanelli nel Pescara: giocano Caprari, Andrea Rossi e Valotti



Parte dalla panchina Benassi per il Torino: al suo posto Vives



Ore 20:41 : arrivano le formazioni ufficiali.













...poi i padroni di casa







20:20 Prime indiscrezioni dalle formazioni ufficiali: per il Torino non ci sarà Maksimovic dal primo minuto per scelta tecnica. Al suo posto Bovo







20:15 Buonasera amici di Vavel Italia! Benvenuti alla diretta di Torino-Pescara, valida per il terzo turno di Coppa Italia. Con voi, Marco Maria Capponi, per seguire live tutto il match





Buon pomeriggio a tutti i lettori di Vavel Italia da Marco Maria Capponi. Continua il weekend di Coppa Italia che vedrà fronteggiarsi questa sera allo stadio Olimpico di Torino i granata di Giampiero Ventura e il Pescara di Massimo Oddo. Il match, con fischio di inizio alle ore 21:15, sarà disponibile live su Vavel.com, con ampio prepartita a partire dalle 20:15. L’incontro si colloca nella parte alta del tabellone, quella che conduce a sfidare agli ottavi di finale la Juventus detentrice del titolo; per la vincente, al quarto turno ci sarà una squadra tra Catania e Cesena. Esordio stagionale per il Torino, mentre il Pescara ha già dovuto affrontare una partita contro il Sudtirol, vinta per 2 reti a 0. In gol, Valoti e Torreira.



I precedenti

Il Torino arriva alla sfida con i favori del pronostico, ma senza la possibilità di adagiarsi sugli allori. Le statistiche vedono i granata condurre nei precedenti, ma senza esprimere una superiorità schiacciante. 34 le partite giocate tra i due club, con 17 vittorie del Torino, 5 pareggi e 12 successi del Pescara. Superiorità torinista più marcata in casa: quando si è giocato nella città della Mole, il Toro ha conseguito 11 vittorie, contro le 4 dei Delfini; 2 i pareggi. Negli ultimi cinque head to head, il Torino conduce per 3 vittorie a 2. L’ultimo incontro giocato all’Olimpico (che è anche l’ultimo confronto tra i club) sorride però al Pescara, e rappresenta anche l’unico precedente di Coppa Italia: 2 a 1 il 17 agosto 2013; in quell’occasione, andò in gol l’ex Immobile, che non esultò. L’ultima vittoria del Torino in casa risale al 1 settembre 2012, con un sonoro 3-0 in un incontro valido per la serie A.







Qui Torino





Il Torino di Ventura arriva alla sfida con tanti nuovi acquisti, soprattutto a centrocampo, ma senza aver giocato dei test match significativi. Le amichevoli estive sono state tutte vinte con estrema facilità, contro avversarie di livello notevolmente inferiore (Sondrio, Savona, Pro Vercelli). Nell’unica amichevole di pari livello, contro i francesi del Rennes, è arrivata invece una sconfitta per una rete a zero. Ventura nella conferenza stampa di presentazione del match dà ufficialmente avvio alla sua quinta stagione consecutiva sulla panchina del Toro. “Abbiamo lavorato bene e tanto. Ovviamente qualcosa da fare c’è e le squadre che abbiamo affrontato certamente non possono essere paragonate a quelle che affronteremo da qui in avanti. Il Pescara due anni fa correva più di noi, perché noi avevamo fatto una preparazione per esplodere alla distanza. Ora sarà diverso”. Queste le prime dichiarazioni del tecnico ligure, deciso a riscattare la brutta sconfitta di due estati fa. Contro il Pescara, nella lista dei 23 convocati ci sono tutti i nuovi acquisti: Ichazo, Acquah, Avelar, Baselli, Obi e Zappacosta, con i primi quattro pronti a partire dal primo minuto. Modulo confermatissimo il 3-5-2, che ha dato tante certezze nelle scorse stagioni. Riguardo al rinnovamento del centrocampo, Ventura ha affermato: “I nuovi si stanno inserendo, col tempo arriveranno al massimo livello. Chiaramente il percorso non sarà breve, ma non bisogna avere fretta, anzi.” Per poi aggiungere: “I nostri giovani se avranno la giusta voglia e la giusta motivazione, arriveranno in alto e ci porteranno in alto con loro”. Oltre che sul mercato estivo, fari puntati anche sul duo d’attacco Quagliarella-Maxi Lopez e su capitan Glik.



​



Qui Pescara





Sul fronte Pescara, Massimo Oddo è categorico: l’importante è fare il risultato.“Ventura sa il fatto suo, noi non dobbiamo fare altro che andare lì e giocare a viso aperto. Dobbiamo essere noi a condurre il gioco, diversamente rischiamo di restare schiacciati dalle loro ripartenze.” ha dichiarato nella conferenza stampa di preparazione del match. Il modulo del Pescara dovrebbe essere un classico 4-3-1-2, con Memushaj, unico dubbio della vigilia, recuperato dal primo minuto, con la fascia di capitano indosso. Nelle amichevoli pre-campionato, il Pescara si è imposto per 2 reti a 1 sulla Maceratese, neo promossa in Lega Pro, ed ha perso per 3 realizzazioni a 2 in casa contro il Sassuolo. Ha invece trionfato, come ricordato in precedenza, nell’unica gara ufficiale, valida proprio per la Coppa Italia: 2-0 contro il Sudtirol. La formazione abruzzese è pronta a ripartire con la stessa grinta e determinazione che nella scorsa stagione le ha permesso, dopo il cambio di allenatore, di arrivare in finale playoff contro il Bologna. “Non sarà una partita semplice, ma vogliamo passare il turno contro il Torino” così l’allenatore, campione nel mondo nel 2006, ex giocatore di Lazio e Milan, lancia il suo guanto di sfida ai più quotati avversari.







Attenti a...

Segnaliamo due giocatori, uno per squadra, che potrebbero essere molto interessanti da seguire. Per quanto riguarda il Torino, attenzione alla prima di Danilo Avelar, arrivato in estate dal Cagliari. Il calciatore, classe 1989, con Ventura avrà la possibilità di esprimere appieno il suo talento di grande velocità a trazione anteriore. Negli schemi dei sardi, soffriva la difesa a 4, dove ha mostrato più volte della lacune; in un 3-5-2, che ne libererà la fase offensiva senza ingabbiarlo dietro, potrebbe rivelarsi una fucina di assist e penetrazioni in avanti, senza far rimpiangere la partenza di Darmian su quel lato del campo. Per il Pescara, la scelta ricade su Valerio Verre, colpo estivo dei Delfini. Il giovane centrocampista, classe 1994, ambidestro e con molta duttilità in campo, può ricoprire al contempo il ruolo di mediano, centrale, mezzala e trequartista. Buono sia in fase difensiva che offensiva, ha una notevole visione di gioco, che gli ha permesso, l’anno scorso, di chiudere la stagione con all’attivo 5 gol e 4 assist nel campionato cadetto.



Arbitro

Arbitrerà l’incontro Davide Massa, classe 1981 della sezione di Imperia. Precedente nefasto per il Torino: era proprio lui il direttore di gara dell’incontro perso in casa contro i Delfini nel 2013. Alcune curiosità: Torino e Pescara sono le due squadre più arbitrate nella carriera di Massa, rispettivamente con 12 e 11 incontri. I granata hanno ottenuto con lui 23 punti (7 V-2 N-3 S); il Pescara 11 (2 V-5 N-4 S). Sul fronte disciplinare, inoltre, gli abruzzesi godono di un record molto negativo con il direttore di gara ligure: Massa ha infatti espulso 5 volte un giocatore del Pescara, più che qualsiasi altra squadra. Un’ulteriore statistica che potrebbe risultare interessante: con Massa il Pescara ottenne uno dei due punti conquistati nel terribile girone di ritorno della stagione 2012/2013, precisamente all’Olimpico di Roma contro i giallorossi.