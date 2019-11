Mancini saluta Kovacic: "Siamo dispiaciuti, ma ci sono parametri Uefa da rispettare"

Un altro talento lascia l'Italia. L'Inter ha definito in queste ore il passaggio di Mateo Kovacic, talento croato classe 1994, al Real Madrid e, dopo due anni e mezzo di gioie, ma anche di difficoltà, il talento di Linz lascerà Appiano Gentile. Il giorno dopo la chiusura dell'affare, la valutazione della cessione del balcanico divide, soprattutto la tifoseria, che se da una parte prende le parti della società, dall'altra non riesce a comprendere il sacrificio di un giovane talento di casa interista.

Una decisione tutt'altro che facile per la dirigenza neroazzurra, che si priva di uno dei talenti più futuribili della propria rosa. Roberto Mancini, intervistato ieri ai microfoni di Sky Sport al termine dell'amichevole contro l'Aek, ha offerto il proprio punto di vista sull'esito della trattativa, dichiarandosi anch'egli dispiaciuto per la partenza del croato.

"Ho letto che i tifosi sono molto arrabbiati. Tutti noi siamo dispiaciuti per la sua cessione, non solo loro. Bisogna capire però che la società ha dei parametri imposti dall'Uefa da rispettare e quindi abbiamo dovuto venderlo. Abbiamo provato fino alla fine a trattenerlo, sperando che i soldi potessero entrare da qualche altra cessione. Non ci siamo riusciti e purtroppo abbiamo dovuto accettare a malincuore. Io, Fassone, il presidente Thohir, non avremmo mai lasciato andare Kovacic, ma purtroppo era necessario".

Tuttavia Mancini non si dispera e guarda agli aspetti positivi della cessione, prettamente economici, che permetteranno all'Inter di investire sul mercato per rinforzare la rosa e renderla maggiormente competitiva: "Adesso avremo denaro da impiegare per l'acquisizione di altri calciatori, speriamo di operare bene. Tre giocatori? Vediamo cosa possiamo fare, ora non posso sapere in anticipo cosa succederà: sicuramente li prenderemo dove avremo bisogno".

Un sacrificio di un giocatore sì importante, ma per il momento quasi mai decisivo che, in ottica mercato, permetterà, o quantomeno dovrebbe, all'Inter di avere una maggiore disponibilità economica per andare alla ricerca dell'attaccante esterno voluto da Mancini (Perisic), di un centrocampista ed un terzino. La cessione di Kovacic per arrivare ad un terzetto di calciatori in grado di affiancare l'Inter al lotto delle migliori squadre del campionato. Sarà cosi?