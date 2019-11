Strootman e Maicon: quando al 100%?

La scorsa stagione ha lasciato ulteriori strascichi in casa Roma con Strootman e Maicon che non danno ancora garanzie sul loro rientro al 100%.

MAICON - Il terzino brasiliano è ancora a Roma, dopo le voci di una possibile rescissione emerse nei mesi scorsi nella Capitale: nonostante si sia presentato con voglia e positività al primo giorno di scuola, Maicon non da garanzie sulla sua integrità fisica. Un risentimento muscolare, accusato in allenamento, tiene ai box il colosso e complica i piani di Garcia in vista dell'esordio. Per questo, Sabatini sta pensando di sferrare un deciso attacco a Peres del Torino, che però ha una valutazione elevata. Torosidis non soddisfa, da qui la necessità di intervenire.

STROOTMAN - L'olandese, che è fermo da Marzo 2014, puntava a un rientro intorno alla metà di settembre, ma, secondo quanto si è appreso in giornata, non potrà tornare prima di metà ottobre. Le visite di controllo in Olanda hanno evidenziato una difficoltà nello stendere completamente la gamba operata. Il suo caso è diverso da quello di Maicon, nel suo ruolo la società è coperta e vista anche la sua verde età è disposta ad aspettare un giocatore che ha dimostrato il suo valore immenso.