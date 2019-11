Bologna a Roma con Destro

Mattia Destro è pronto a prendersi il Bologna. Dopo il calore manifestato dai tifosi felsinei al suo arrivo, il colpo di mercato di Corvino per il Bologna firmato Delio Rossi, che domani sera farà il ritorno in Serie A, farà parte della trasferta dei rossoblù in casa della Lazio di Stefano Pioli. Adesso, da valutare il possibile inserimento dal primo minuto dell'ex centravanti di Siena e Milan, che però sembra il candidato numero uno a far coppia con Acquafresca davanti a Brienza.

Il tecnico del Bologna, dopo la scalata nei playoff della serie B dello scorso anno e dopo aver parlato nella classica conferenza stampa prepartita, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta romana. Sfida che sa di amarcord per l'ex allenatore dell'Aquila, che sulla panchina dei laziali ha vissuto i migliori anni della sua carriera, guidando i biancocelesti anche in Champions League. Tuttavia, domani sera, quando le porte dell'Olimpico si spalancheranno all'arrivo della sua squadra, il passato conterà pochissimo e come l'allenatore riminese ha sottolineato in conferenza stampa il Bologna dovrà essere "umile, ma anche arrogante".

L'esordio della squadra emiliana potrebbe essere inoltre favorita dalla presenza ingombrante nella testa, oltre che nelle gambe, della trasferta tedesca di Champions League della Lazio. La vittoria di martedì degli uomini di Pioli potrebbe infatti distrarre i protagonisti biancocelesti in vista dell'esordio in Serie A.

Nella lista dei convocati ci sono dunque i due nuovi acquisti nel reparto d'attacco Destro e Falco. Esordio in rossoblù anche per Mirante, Rossettini, Crisetig, Pulgar e Brienza, che potrebbero partire anche dal primo minuto. Non figurano nell'elenco dei disponibili per la trasferta laziale Rizzo, Gastaldello, Zuculini e lo squalificato Mbaye.

Probabile formazione (4-3-1-2): Mirante, Ferrari, Oikonomou, Rossettini, Masina; Brighi, Crisetig, Pulgar; Brienza; Destro, Acquafresca. All.: D. Rossi

Questo l’elenco completo: Da Costa, Mirante, Stojanovic; Ceccarelli, Ferrari, Maietta, Masina, Morleo, Oikonomou, Rossettini; Brighi, Crimi, Crisetig, Diawara, Pulgar, Silvestro; Acquafresca, Brienza, Destro, Falco, Mancosu.