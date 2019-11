Montolivo: "Per me è un anno importante." De Jong: "Siamo un gruppo più forte quest'anno"

La stagione che sta per cominciare è importante sia per Riccardo Montolivo che per Nigel De Jong. Per qualcuno i due sono in competizione per il posto a centrocampo davanti alla difesa. Mihajlovic ha però chiarito che non è così e che anzi i due possono giocare insieme, uno da centrale e uno da mezzala nel centrocampo a tre del Milan.

Il rientro di Montolivo somiglia molto ad un nuovo acquisto dopo lo stop e la ricaduta dello scorso campionato. Ne è consapevole anche lo stesso centrocampista: "E' un anno per me importante. Vengo da un anno difficile dove ho giocato solo 10 partite e ho fatto due interventi chirurgici. Ho voglia di dimostrare il mio reale valore. Chi sarà aggressivo e avrà più intensità vincerà. A parità di queste due caratteristiche vincerà chi avrà più qualità." Poche parole, ma comunque importanti che inquadrano bene gli obiettivi personali e di squadra per questo campionato. Ritornare a far vedere di essere magari da Nazionale e da Europeo e tornare in Europa insieme al Milan e a Sinisa Mihajlovic.