Fiorentina, esordio vincente di Sousa: "Prestazione perfetta"

Buona la prima per la Fiorentina targata Paulo Sousa che vince tra le mura amiche del Franchi 2-0 contro il Milan di Sinisa Mihajlovic. I viola hanno dominato per tutto il match e Sousa non può non essere che soddisfatto per la prova dei suoi ragazzi: "Ho trovato una grandissima predisposizione dei miei ragazzi che trasferiscono in campo tutto quello che cerchiamo di fare in allenamento - ha spiegato ai microfoni di Sky – e questo è positivo per un allenatore. Una qualità tremenda in tutti i momenti di gioco , una prestazione perfetta per arrivare ad un risultato perfetto. Siamo andati bene anche sul piano fisico e atletico. "

E ancora: "La mia ambizione è sempre quella di vincere non mi vedo a pensare ad altro. Cerco sempre di guardare i miei giocatori e arrivare assieme a loro al massimo della performance. Vorrei vederli sempre come li ho visti oggi in questa partita. Guardiola? Io mi ispiro a tutti. Quando tu analizzi gli altri, cerchi sempre di ispirarti. La scelta di Kalinic perché capisce bene il gioco e l’ho preso in considerazione per questa partita. Ilicic e Bernardeschi stanno lavorando benissimo e hanno una grandissima intensità nonché voglia di fare bene”