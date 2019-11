Bologna, si presenta Destro: "Sono stato subito convinto. Voglio ritrovare la maglia azzurra"

Alla caccia della salvezza con un attaccante di livello. Il Bologna ha ufficialmente presentato Mattia Destro in conferenza stampa, il nuovo numero 10 della squadra di Delio Rossi. Un acquisto importante, una trattativa lunga ma che alla fine si è conclusa nel migliore dei modi: "Appena è nata la possibilità di venire al Bologna non ho avuto alcun dubbio - ha detto l'ex Roma - mi sono convinto subito. Poi si sa che nelle trattative si devono sempre limare dei dettagli, ma non è stata un'attesa per me, sapevo che avrei giocato qui. Il 10 è un numero importante, mi ha sempre affascinato e non l'ho mai indossata. Era libera e quindi ho deciso di prenderla. Sono un ragazzo che si è sempre preso le proprie responsabilità e anche qui lo sto facendo".

Gli obiettivi, sia personali che di squadra, sono tanti: "Voglio fare per prima cosa il bene del Bologna e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Nell'anno dell'Europeo so che dovrò fare bene perché voglio ad ogni costo ritrovare la maglia azzurra. Non voglio pensare al passato, ora sto qui, ma ringrazio la Roma perché ero arrivato lì che ero un ragazzino: sono potuto crescere e maturare. Ora sono concentrato sul Bologna, voglio superare il mio record di 13 gol. L'ambiente qui è fantastico. Mi sono trovato subito bene e i tifosi sono meravigliosi. Dobbiamo sempre dare il massimo per loro".

Infine qualche parola anche sugli esempi che ha avuto, e su un ex compagno ritornato in Italia: "Ho giocato con tanti calciatori forti, ma Totti credo sia unico. Mi ha fatto un in bocca al lupo e mi ha detto di dimostrare chi sono. Balotelli se arriverà con la testa giusta farà vedere il grande campione che è e farà un grande campionato".

Nella conferenza stampa è intervenuto anche Joey Saputo, direttamente da Montreal: "Per portare Mattia a Bologna abbiamo sostenuto un investimento importante, che dà ulteriore valore al nostro progetto. Destro è un giocatore affermato ma soprattutto molto giovane, in linea con l'idea di squadra che abbiamo in mente".

Ha detto la sua anche Joe Tacopina, da New York: "Mattia Destro è un nome che può accendere i sogni dei tifosi del Bologna, lo conosco dai tempi della mia esperienza alla Roma ed è una grande persona, oltre che un ottimo giocatore. Questa è un'altra testimonianza di un programma di crescita serio ed importante per riportare in alto il nostro club".