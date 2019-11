Juve, si avvicina la sfida con la Roma

Mancano soltanto due giorni allo scontro diretto fra Roma e Juventus valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Una partita che forse arriva troppo presto, in particolare per la Juventus.

La squadra di Massimiliano Allegri ha infatti cominciato il suo perscorso in campionato nel peggiore dei modi, ovvero con una sconfitta casalinga contro l'Udinese. Se è vero che la Roma è riuscita soltanto in parte ad approfittare dello scivolone dei bianconeri, è anche oppurtuno considerare che un pareggio esterno contro l'Hellas è un risultato più che accettabile, e non ha lo stesso valore (in negativo) di una sconfitta casalinga contro una squadra che, se non punta proprio alla salvezza, al massimo spera in un campionato tranquillo senza eccessive preoccupazioni.

La Juventus, inoltre, si trova ancora ad affrontare una situazione di precarietà a centrocampo. Marchisio e Khedira, infatti, saranno ancora indisponibili, mentre l'unica notizia positiva riguarda il reparto avanzato, con il ritorno di Alvaro Morata, le cui condizioni però andranno attentamente valutate nelle prossime ore.

Al di là delle varie indisponibilità, un altro fattore rende questo scontro al vertice meno ricco di significato rispetto a quanto ci si sarebbe auspicati. La Juventus, infatti, si presenta ancora come un cantiere aperto. Il mercato non è ancora chiuso, e Beppe Marotta continua la sua caccia a Julian Draxler e, in alternativa, ad Axel Witsel.

Spostiamo però l'attenzione da chi potrebbe arrivare verso chi si è da poco unito al gruppo. E' probabile che gli ultimi arrivati, Alex Sandro e Cuadrado non saranno gettati nella mischia da Allegri, nonostante il probabile impiego del 3-5-2. L'allenatore bianconero infatti preferisce affidarsi sulle corsie laterali ai soliti Evra e Lichtsteiner, che senza alcun dubbio conoscono meglio gli schemi e i movimenti rischiesti dall'allenatore.

Il tecnico toscano potrebbe quindi affidarsi ad un modulo più che collaudato, che dovrebbe garantire soprattutto affidabilità in fase di copertura, con la BBC schierata a protezione di Gigi Buffon.

Ecco dunque quale potrebbe essere la probabile formazione di domenica